Continúan las discusiones de parte de distintos sectores por la reforma laboral que el Gobierno radicó ante el Congreso, en cabeza de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, en la que, entre otras cosas, se pretende incentivar la vinculación de trabajadores por medio de contratos a término indefinido.



Como consecuencia, Rappi se ha manifestado pidiendo que se escuche su propuesta, ya que 130.000 personas estarían en riesgo de perder su empleo: "Nosotros perdimos el año pasado cerca de 200.000 millones de pesos; nosotros hoy seguimos perdiendo dinero. (...) Rappi no da plata, Rappi pierde plata hoy”, dijo el CEO Simón Borrero a Semana.



De hecho, hubo manifestaciones de domiciliarios este martes 28 de marzo.

Pues bien, esta mañana en el marco de una reunión con varios congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra de esta cartera lanzó una dura advertencia: "Con la violencia no van a cambiar al país, lo que necesitamos es que haya diálogos", dijo, e hizo un llamado al CEO para que acuerden una mesa técnica: "O acabamos esa mesa técnica y nos vamos, como él quiere, a las calles".

“Llamo al CEO de Rappi para que se mantenga en la mesa técnica en la que participa o levantamos la mesa y nos vemos en las calles como él dice”: Gloria Ramírez, ministra de Trabajo, responde al presidente de Rappi por protestas de rappitenderos en contra de la reforma laboral. pic.twitter.com/9Pq0pbW2VZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 29, 2023

También se refirió a sus declaraciones y afirmó: "Yo sí quiero decirle que una empresa que tiene un capital de más de 1.000 millones de dólares me parece injusto que no tenga cómo darles garantías a sus trabajadores".



Y para cerrar habló de la característica de 'independientes' que se atribuyen: "Como son independientes, yo voy a corroborar", señaló.



Ramírez explicó que en Colombia todo trabajador independiente debe llenar un Pila (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) para hacer los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Cesantías. Quien lo contrata facilita la cuenta, así que, según dijo, va a "corroborar si esto se está cumpliendo; si no, créanme que procederemos como debe ser".

