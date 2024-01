Mintrabajo anunció visita a call centers por supuestas denuncias laborales

El pasado 29 de diciembre, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aprovechó la rueda de prensa sobre la confirmación del aumento del salario mínimo en el 2024 para anunciar que su cartera iniciará un plan de visitas y auditorías en los call centers del país.



Esto con la intención de validar e indagar sobre las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de dicho sector, tras denuncias recientes de varias entidades de distintas áreas acerca de la calidad laboral de sus colaboradores durante las jornadas de trabajo.

La jefe de cartera confirmó que las acciones de vigilancia dirigidas a la industria de los centros de atención de servicio al cliente por llamada comenzarán en las primeras semanas de enero.



“Estamos trabajando justamente para que se cumplan las normas laborales y ya anunciamos que para la segunda semana de enero vamos a empezar a trabajar con visitas especializadas a los call centers que es donde hemos tenido otra gran cantidad de denuncias de sus empleados fundamentalmente"señaló durante una rueda de prensa este viernes.



Al parecer, estas quejas están relacionadas con la violación de las necesidades básicas de los empleados, la poca inactividad para promover las pausas activas, y el no pagos de seguridad social, entre otros factores.



El aviso se dio luego de las controversiales declaraciones en las que la funcionaria afirmó tener conocimiento sobre algunos casos de mujeres que no podían acudir al baño durante sus labores en empresas de flores y otras compañías especializadas en la fabricación de atún.

De hecho, aseguró que varios de los inspectores encontraron que algunas colaboradoras debían usar pañal para no perder los minutos que gastaban yendo al baño.



"Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño y algunas deben hasta usar pañal”, indicó la ministra en una rueda de prensa.



La declaración suscitó la negación de compañías pesqueras como Van Camps, que negó a través de un comunicado prohibirle la ida al sanitario a sus colaboradores.

