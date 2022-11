El ministro de Transporte, Guillermo Reyes explicó la hoja de ruta que tendrá la intervención a la Aeronáutica Civil en la investigación por señalamientos de corrupción en la entidad.



"Esta es una entidad compleja, estamos en la tercera de 15 dependencias, queremos hacerlo responsablemente y escucharemos a todos los señalados y a los sindicatos por estos señalamientos que son muy graves", dijo el ministro.

"Vamos a mejorar la reputación de la entidad y no por dos o tres ovejas descarriadas pondremos en duda la operación de la entidad, hemos pedido explicaciones sobre los contratos, también en el caso del uso de los radares. El análisis debe ser juicioso, serio y responsable, hasta el momento solo hemos logrado ver dos dependencias", explicó el ministro.



Sobre el trabajo interno expuso que con la Contraloría ha integrado dos grupos están presentes con equipos de más de 12 contralores haciendo una verificación tomando pruebas declaraciones y testimonios en relación con los hechos que fueron denunciados y otros que se puedan ir advirtiendo de la misma manera la Procuraduría y la Fiscalía están en desarrollo de sus competencias haciendo las investigaciones del caso.



"Nosotros nos hemos dado a la tarea de reunirnos en el día de hoy en lo que hace a medidas de carácter administrativo y es es importante que el país conozca desde el análisis y la conversación y diálogo con cada una de las secretarías de la Aeronáutica Civil para saber cuáles son las respuestas que le vamos a dar al país frente a estos hechos, cuáles son las situaciones que están ocurriendo y cuáles son las el plan de acciones las medidas que vamos a tomar para sanear lo que haya que sanear para dar a conocer lo que tengamos que dar a conocer de lo que está haciendo la entidad", señaló.



Reyes enfatizó en que se están verificando las situaciones bajo la presunción de inocencia, "pues no podemos quedarnos sin actuar sin ser dirigentes, pero tampoco poniéndote al juicio a toda la entidad, ya llevamos dos dependencias, la Secretaría de Servicios de Navegación Aérea y la de servicios, pero lo primero es dar el parte de tranquilidad de las operaciones aéreas que funcionan con normalidad la segunda que los órganos de control están presentes y actuando".



Algunos de los señalamientos son los hechos de corrupción con denuncias por narcotráfico, contratos irregulares, estafas, venta de servicios y nóminas paralelas con funcionarios fantasma.



Al respecto el ministro dijo que por ejemplo en San Andrés y Providencia, Puerto Carreño se están solicitando respuestas frente a las denuncias presentadas y en otros que son sensibles se buscan acciones para que, haya una respuesta satisfactoria y también se piensa en tener medidas de choque.

Nuevo director

Sergio París, exgerente de TransMilenio.

Además señaló la designación de Sergio Paris como director de la Aeronáutica y agregó que "mientras no hayan condenas, las investigaciones siguen, en todas las entidades hay señalamientos, estamos en el proceso de la revisión de la hoja de vida", expuso.



El lunes el presidente, Gustavo Petro hizo designación de Sergio París, quien fue su gerente de Transmilenio, además el funcionario, es administrador de empresas y tiene más de diez años de experiencia en la Aeronáutica Civil ya que en su primera etapa en la entidad se desempeñó como secretario de sistemas operacionales y como jefe de proyectos de la oficina de planeación.



Después del sistema de transporte masivo de la ciudad, volvió a la Aerocivil a desempeñarse como profesional en transporte aéreo, director de planeación estratégica y coordinador de gestión de estándares internacionales.



Incluso reyes respaldó el nombramiento, "definitivamente aquí mientras como dijo nuestro presidente Gustavo Petro mientras no hayan condenas respecto de una persona se presume su inocencia el que a uno lo investiguen como funcionario público con 30 años de vida, pues eso es normal y más que normal pero pues no vamos a podernos dejar de que uno de 13 sindicatos cuestione la hoja de vida del doctor París o entonces si no es Sergio París sino es Pedrito Pérez entonces aparece uno que lo acusa, por eso es que aquí no se ha podido hacer el nombramiento porque empiezan las denuncias les sacan todo el pasado", dijo.



y agregó, "el doctor París para el Presidente de la República le brinda como a mí toda la confianza y más, porque es técnico y conoce como nadie la entidad. Y pues si tienen sentencias ejecutoriadas o condenas que afecten al doctor París pues no podremos hacer el nombramiento, por ahora estamos en el proceso de hacer la revisión de hoja de vida, pero para mí es una hoja de vida intachable".

