La presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, se reunió con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torrez, quien le dio un parte de tranquilidad a la industria al reiterar el compromiso del Gobierno de acelerar la transición sin poner en riesgo la soberanía e independencia energética del país.



(Puede leer también: Fedegán pide que se investigue el aumento en el precio de la carne)

“Vamos a acelerar la transición energética en Colombia, pero eso no quiere decir que se va a sacrificar la seguridad energética. Impulsaremos la descarbonización de la industria para migrar hacia un modelo que no dependa de las industrias extractivas.



Por esta razón, anunciamos que impulsaremos y apoyaremos el desarrollo de los contratos vigentes para mantener la autosuficiencia y el abastecimiento a los más de los casi 11 millones de familias colombianas que hoy tienen mejor calidad de vida gracias a los beneficios del gas natural”, aseguró la ministra Vélez.



En la reunión, la jefe de la cartera de Minas y Energía indicó que su prioridad es acelerar la transición energética a través del sol, el agua y el viento para lograr una matriz mucho más sostenible y amigable con el ambiente, pero sin dejar de lado la seguridad que debe tener el país en materia energética.



(No deje de leer: La desesperada búsqueda de empleados continúa en Estados Unidos)



Por su parte, la presidenta de Naturgas le insistió a la ministra en que “el gas natural es el energético clave que necesita el país para la renovación de la matriz energética nacional, además es reconocido como una energía verde en el mundo, tal como lo declaró el Parlamento Europeo; Colombia es autosuficiente en gas natural. Nuestra industria es el aliado natural de la transición energética en el país”.



Además, la Ministra reconoció que el gas natural es uno de los energéticos fundamentales para el proceso de Transición Energética, por lo que se van a priorizar los más de 170 contratos de exploración y producción que hay firmados hoy en día.