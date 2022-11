Cada día cientos de usuarios se quejan a través de redes sociales de la operación de Avianca en el país; este viernes, uno de los afectados por la cancelación de vuelos fue el ministro de Justicia, Néstor Osuna.



El funcionario aseguró en su cuenta de Twitter que en la noche del jueves tenía un vuelo programado para ir a la ciudad de Manizales y asistir a dos importantes foros, pero fue cancelado por fallas técnicas.



Lamento que la negligencia de @Avianca me impida asistir a dos importantes foros hoy en Manizales. Tenía vuelo programado anoche a las 9 pm hacia Pereira pero lo cancelaron por fallas técnicas del avión. Conseguí cupo para otro hoy a las 5:30 am., pero …¡no llegó la tripulación! — Néstor Osuna (@osunanestor) November 18, 2022

Aunque logró conseguir cupo en un vuelo que salía a las 5:30 de la mañana de este viernes con el fin de cumplir sus compromisos, tampoco pudo viajar porque la tripulación del avión no llegó. “Lamento que la negligencia de Avianca me impida asistir a dos importantes foros hoy en Manizales”, dijo.



Minutos después de hacer pública su queja y recibir múltiples comentarios de usuarios que han vivido la misma situación, la aerolínea Avianca decidió pronunciarse y dar su propia versión de lo ocurrido con los vuelos que tenía programados el ministro Néstor Osuna.



Aseguró que el vuelo original AV5201 se canceló por una revisión de último momento, mientras que el vuelo AV9419, programado para la mañana de este viernes, tuvo una demora porque el Aeropuerto de Pereira tenía una restricción por clima entre las 2:00 y 6:00 de la mañana, lo cual no le permitió a Avianca operar los vuelos “bajo nuestros estándares de seguridad”.



“En medio de esta restricción, tuvimos que hacer un cambio en nuestra tripulación y eso causó una demora adicional. Le ofrecemos disculpas de nuevo por afectar sus planes. Sabemos que ya está a bordo y que el vuelo despegó a su destino a las 6:27 a. m”, aseguró la compañía.



Después de los inconvenientes con sus vuelos, el ministro de Justicia manifestó que ya va hacia Manizales y se conectará desde su carro al foro que tenía programado en la Universidad de Manizales. “Llegaré allí, así sea tarde. Luego será el foro del teatro Fundadores”, agregó.