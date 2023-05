La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, planteó en rueda de prensa la posibilidad de tener un precio de la gasolina más bajo, ya que Ecopetrol es un productor nacional.



"Vamos a revisar la metodología porque la actual hace que el galón de la gasolina se valore al precio internacional, pero somos productores y el 50 % es nacional que se mezcla con la importada. No tiene sentido que el 100 % de la gasolina se pase a precio internacional", señaló.



De la misma manera, Irene Vélez planteó la posibilidad de tener hasta tres pecios para el combustible, extra, corriente y una adicional que aliviaría el bolsillo de los colombianos.



“Lo que buscaríamos entonces son mecanismos para focalizarnos en los más pequeños, los que más necesitan. En algún momento discutimos, por ejemplo, que las motos pudieran tener un precio especial”, señaló Vélez.





Sobre la propuesta de Vélez, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que no se puede obligar a Ecopetrol a vender combustibles a tarifas menores.



“Nosotros no podemos obligar a Ecopetrol por debajo de los precios. Eso es ponerle control de precios a Ecopetrol y nosotros no vamos a llegar a eso. Por eso en las mesas técnicas estoy incorporando a Ecopetrol y a la Comisión de la Regla Fiscal”, aclaró en Blu Radio.

