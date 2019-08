Aunque en el segundo trimestre el PIB de edificaciones fue el lunar que frenó el crecimiento de la economía, dado el impacto que tiene por sus encadenamientos y la generación de empleo, el Gobierno señala que con las acciones que se están tomando, fundamentalmente en la vivienda VIS y en la de clase media, se generarán cerca de 61.000 empleos directos adicionales y 133.000 indirectos hasta el 2025.

En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, sostuvo que el presidente Duque anunciará un monto importante para subsidios, que ya fue aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal, y que un decreto firmado esta semana permite que un hogar de un salario mínimo pueda comprar una vivienda de 70 millones de pesos con cuotas de 248.000 pesos mensuales.



Si las edificaciones le restan 0,2 puntos al crecimiento, ¿qué necesitan para volver a crecer y aportar al PIB?



El comportamiento de la vivienda es distinto para los diferentes segmentos. La vivienda de interés social está creciendo. De hecho, las iniciaciones, con corte a julio, muestran un crecimiento de 19,7 por ciento en el último año. El objetivo del Gobierno es consolidar este segmento y llegar a una expansión del 30 por ciento en este indicador, mediante programas como Mi Casa Ya.



Por otra parte, la vivienda de entre 125 y 360 millones muestra señales de recuperación. Las ventas están creciendo 8 por ciento en el último año. Esto se traducirá en el inicio de obra en los próximos meses. Vemos con optimismo este segmento y las perspectivas para el resto del año.



La vivienda de alto valor tuvo una acumulación de inventarios entre el 2011 y el 2018. Es necesario depurar el inventario de este segmento, que es el que más aporta al PIB.

No hay indicios de un ajuste generalizado de los precios. FACEBOOK

TWITTER

Pese a la contracción, los precios siguen subiendo. ¿Esto no frena el apetito real de los compradores?



Los precios de la vivienda nueva no están creciendo y muestran un comportamiento estable. Desde el 2016 tenemos precios que aumentan muy cerca de la inflación. De hecho, los precios en el último año han bajado 0,5 por ciento, descontando la inflación. No hay indicios de un ajuste generalizado de los precios.



¿La actual discusión presupuestal, y las decisiones que se deriven, puede afectar el impulso oficial que necesita el sector?



Por supuesto. Los recursos del Gobierno son determinantes para el comportamiento de la vivienda de interés social. Hay una correlación muy fuerte entre el gasto público y las iniciaciones en este segmento.



Siete de cada diez viviendas de interés social cuentan con subsidios. Los constructores están muy atentos a los recursos y los cupos de subsidios que el Gobierno se comprometerá a garantizar en los próximos años.



La semana pasada, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) sesionó y comprometió un monto de recursos muy importante que el Presidente anunciará en el Congreso Colombiano de la Construcción.



¿Cuáles son las medidas concretas para reactivar el sector?



Por el lado del segmento VIS, el Gobierno programó los recursos para garantizar los subsidios de vivienda a través de los programas Mi Casa Ya, Semillero de Propietarios y Frech VIS hasta el año 2025.



Según el DNP, estos tres programas tendrán un impacto en el crecimiento anual del PIB de edificaciones, en promedio, de 4,1 puntos porcentuales anual. Adicionalmente, en ese mismo periodo se generarán cerca de 61.000 empleos directos adicionales y 133.000 indirectos.



En segundo lugar, el ajuste del tope VIS, de 112 a 124 millones de pesos, para 45 municipios con más de un millón de habitantes, dinamizará los lanzamientos e iniciaciones de viviendas en las principales ciudades, permitiendo que un mayor número de hogares puedan acceder a vivienda propia.



En esta misma línea, con la concurrencia del subsidio de vivienda del Gobierno con el de las cajas de compensación familiar, los hogares que ganen hasta 1’656.232 pesos podrán recibir hasta 41 millones de pesos de subsidio para la compra de su vivienda y un subsidio a la tasa de interés que equivale a un tercio del pago mensual de la cuota.



El decreto 1533, firmado esta semana, permite que un hogar de un salario mínimo pueda comprar una vivienda de 70 millones con cuotas de 248.000 pesos mensuales.



¿Cuándo se saldría del inventario y se dinamizarían los tiempos para vender y arrendar?



Es natural que exista un stock en el mercado.



El promedio histórico, entre el 2010 y el 2019, para la vivienda no VIS es de 3.900 viviendas. Sin embargo, hoy tenemos 8.738 unidades no VIS, resultado del boom de proyectos que viene desde el 2009 y el 2010, y ha tomado más tiempo venderlo.



Con el incremento en la financiación de vivienda al 90 por ciento, estimamos que en los próximos 7 meses esta cifra empiece a reducirse. Por el lado de la VIS, la velocidad de ventas es alta. Una vivienda lanzada hoy se vende en máximo 6 meses, por lo que el inventario no supera el 3 por ciento de la oferta total.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: