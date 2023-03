En la noche de este martes, 21 de marzo, la Aerocivil dio a conocer un comunicado en el que informa que autoriza la integración de las aerolíneas Avianca y Viva Air bajo ciertas condiciones. En total, seis.

1. Que se respeten los derechos de los usuarios de VIVA, se les reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de ejecutar. En todo caso, deberán responder a los pasajeros de VIVA afectados por las decisiones unilaterales de la empresa de cesar sus operaciones.



2. La devolución de los slots que impliquen agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas (prime) tanto para la temporada Summer como para Winter, tanto en salidas como en llegadas, con el propósito de no incrementar las barreras de entrada que a este mercado genera el acceso a la infraestructura del Aeropuerto El

Dorado.



3. Mantener el esquema low cost de VIVA como opción en materia de transporte aéreo, que materialice opciones a los usuarios del servicio aéreo.



4. La devolución de frecuencias en la ruta Bogotá - Buenos Aires, que resulta particularmente impactada.



5. Mantener un límite de tarifas efectivo en las rutas donde el ente integrado queda con el 100%.



6. Garantizar el dinamismo en las rutas objeto de mayor concentración.



La reacción del ministro Guillermo Reyes

Para referirse a esta decisión, que vale la pena resaltar aún puede ser objetada por las empresas, pues proceden recursos de reposición y apelación, el ministro de transporte Guillermo Reyes acudió a W Radio.



Así, ante los micrófonos de esta emisora dijo que el análisis de la Aeronáutica es "muy interesante": "Quedo absolutamente feliz porque una de mis insistencias a la Aeronáutica Civil era (que se tomara) una decisión pronta porque primero estaban de por medio los derechos de los pasajeros. Segundo, es que es una decisión que me sorprende favorablemente".



Según dijo, se reunió con el presidente Gustavo Petro varias veces en el Palacio de Nariño con esa preocupación en mente.



Además, se refirió a la discusión por los slots -franjas de tiempo para el aterrizaje y despegue de aeronaves- y dijo que el comunicado del organismo estatal encargado del control y regulación de la aviación civil en Colombia "recoge el sentir de todas las aerolíneas que se sentían preocupadas por la concentración de estos".



¿Todo fue una estrategia?

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Foto: MinTransporte

Por último, fue claro en su interpretación de la situación, calificada por muchos como una estrategia de presión con el fin de lograr la integración de ambas aerolíneas. Al respecto, dijo que esto no es más que "especulación" y la prueba es que "ellos querían una integración al 100 % bajo las condiciones que fijaron", pero de darse no sería así.



"No es una salida que deje feliz a Avianca ni a Viva porque no les deja todos los slots", agregó.

