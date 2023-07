Para mejorar la movilidad en las ciudades, hace unos días el ministro de Transporte, William Camargo, propuso restringir el uso de los vehículos particulares en horas pico.



El funcionario espera que los municipios consideren esta alternativa, pero también que propongan otras medidas que le apunten a una movilidad más sostenible. Las mejores, tendrán una mayor destinación de recursos de la Nación o una destinación prioritaria.



(Lea también: Ministerio de Hacienda estudia el mejor momento para subir las tarifas de los peajes)

En entrevista con EL TIEMPO, el ministro reveló más detalles de esta iniciativa del Gobierno y habló de los incrementos que se vienen en las tarifas de los peajes y de los taxis.

¿Cómo avanzan los trabajos para reabrir la vía al Llano?



Allí lo que tenemos es una habilitación progresiva y ya estamos transportando un puente Bailey que está en Tolemaida y podríamos estar habilitando un paso intermitente el próximo viernes 28 de julio. Sería un paso alternado para los dos sentidos de tráfico y eso nos permitiría conectar con alguna restricción de capacidad temporal.

Eso nos permite tener

la operación con infraestructura temporal habilitada en las próximas tres semanas y media FACEBOOK

TWITTER

Dos semanas después, teniendo en cuenta de pronto una holgura por el invierno, tendríamos habilitado la otra calzada, el otro puente. Eso nos permite tener la operación con infraestructura temporal habilitada en las próximas tres semanas y media.



Se habilitará el paso de carga y pasajeros, no habría restricciones. Son puentes que tienen una capacidad de hasta 52 toneladas y permiten una operación de vehículos convencionales.



Esta intervención es adicional a que en uno de los puentes nos toca revisar la estructura de la pila central que tuvo una pequeña torcedura por el golpe de una piedra gigante, es un tema que va a revisar el equipo del concesionario para restablecerlo.



(Además: 'En mes y medio o 2 meses estarán las viviendas para afectados en Quetame': gobernador)



Con esta condición, en tres semanas tendríamos la operación estable, es lo que nos han indicado los equipos del concesionario y de ingenieros militares.

Facebook Twitter Linkedin

Vía al Llano Foto: ANI

¿Habrá un control a los precios de los tiquetes aéreos mientras se reabre la vía?

Lo que se ha previsto, como lo indicó el presidente (Petro), es un puente aéreo que va a permitir que Satena pueda prestar servicios adicionales. Sumado a esto, se definió un piso con las aerolíneas comerciales y la posibilidad de que ellos también tengan vuelos adicionales en la zona.

Podríamos tener despachos desde Bogotá hasta el sector de El Naranjal, donde los vehículos se devolverían FACEBOOK

TWITTER

El ejercicio de control en cuanto a la libertad tarifaria lo verifica la Aerocivil, que es la entidad que revisa el impacto de este tipo de situaciones en los costos de la canasta aeroportuaria.



En transporte terrestre, se han habilitado corredores alternos y estamos revisando la posibilidad de que existan unas rutas circulares con trasbordo en la zona del puente que colapsó en los próximos ocho días.



Mientras restablecemos el tráfico completo, podríamos tener despachos desde Bogotá hasta el sector de El Naranjal, donde los vehículos se devolverían, y de Villavicencio al sector del El Naranjal.



Es un tema que se organiza entre las empresas, el apoyo de la Ditra y una resolución que estamos revisando en el ministerio para tener también esa alternativa, que implica un trasbordo en esa zona, que la persona se baje y cruce al otro lado. Ahí se habilitaría una pasarela peatonal y habría que tener una coordinación en horas de la noche para temas de seguridad.

¿Cuál es ese piso para los tiquetes aéreos?

Lo que se definió fue un piso mínimo que a la fecha está en 250.000 pesos para Satena y para las aerolíneas comerciales está entre 400.000 pesos y 500.000 pesos.

En cuanto a los peajes, ¿Por qué van a subir las tarifas si en enero se congelaron?

Facebook Twitter Linkedin

William Camargo, ministro de Transporte Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Una decisión de Gobierno que se tomó al inicio de este año, pero que se venía evaluando desde el año pasado, fue congelar el incremento de los peajes. Hay un incremento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) justamente por una serie de elementos que hacen que el valor del dinero en el tiempo cambie y se tenga que actualizar ese valor.



Nosotros contuvimos esa alza que, además, es un alza que está establecida en los contratos de concesión y en los contratos de operación que tiene el Invías.



En este momento, los usuarios no están pagando el incremento del IPC y otros aumentos para algunos proyectos particulares que están establecidos en el contrato y que son habitualmente una regla de operación de todos los contratos de operación de peajes desde 1991.



Esto tiene unas implicaciones y es que esos recursos hacen parte de unas obligaciones contractuales con quienes construyeron las vías y consiguieron recursos en el extranjero para construirlas, ellos tienen unos compromisos que se asocian a esos incrementos y a esos recaudos del peaje.



(Le puede interesar: Atención, conductores: subirán los precios de peajes en Colombia, anunció Mintransporte)



Esos compromisos son los que les permiten a ellos endeudarse en el extranjero, pero como esos recursos no llegan, se tienen que cubrir con el presupuesto de la Nación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando recursos que podrían utilizarse para construir caminos comunitarios para la paz, universidades, colegios y atender temas de salud y agricultura, para cubrir ese valor del IPC.



Lo que hemos hecho es aplazar ese aumento y ese ahorro lo ha estado percibiendo, cada vez que pasa por un peaje, un colombiano que va en vehículo particular y tampoco ha tenido un impacto en el incremento de los costos de los alimentos. Ese ahorro se está pagando con el presupuesto de la Nación, que tiene otras necesidades para invertir.

¿Fue un error congelar las tarifas?

No, porque hay un efecto de esa decisión en la inflación. Cada vez que se sube un elemento de estos, hay un correlato en el costo de transporte y ese costo del transporte se le carga al usuario que va a comprar una libra de papa o un bulto de arroz.



(Lea también: Primera demanda contra la ANI por congelar las tarifas de los peajes)

¿Y a partir de cuándo vuelven a subir los peajes?

Cuando ese valor sea razonable se activará el aumento de la tarifa FACEBOOK

TWITTER

(El Ministerio de) Hacienda está revisando mensualmente cómo se está comportando la economía, en qué momento la inflación está afectando en menor medida los precios de los alimentos y cuando ese valor sea razonable se activará el aumento de la tarifa para que lo pueda absorber ese mayor costo del flete de transporte o ese mayor costo de los pasajes.



Esa es una evaluación que estamos haciendo mensualmente y que, en principio, debería estarse cerrando en el último trimestre del año porque si no lo hacemos este año, para el año siguiente estaríamos sumando el incremento de este año, más el siguiente y eso sí nos genera un déficit mayor.



Solamente para que tengamos una dimensión, esa congelación nos generó un déficit de 800.000 millones de pesos, lo que permitió ayudar a contener la inflación, pero la factura hay que pagarla.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Jhon Jairo Bonilla

¿El alza del próximo año incluirá la inflación de 2022 y 2023?

No, lo que haremos es ir implementando progresivamente los incrementos. No se va a subir de una vez, esos son los escenarios que está revisando el equipo de la ANI porque estaría el incremento de este año y el aumento del próximo año, que todavía no sabemos de qué magnitud va a hacer, confiamos en que las cifras macroeconómicas sigan bajando.



El otro tema que hay que tener en cuenta es que algunos proyectos, en particular, tenían unidades funcionales, es decir, tramos que implicaban ampliación de capacidad y un aumento del peaje diferente al del IPC, son algunos corredores de cuarta generación e Iniciativas Privadas (IP), pero sobre eso también hay una estrategia para que el impacto en las zonas donde se va a generar no vaya a castigar el bolsillo de los usuarios.

¿Este incremento también se debe a las demandas contra la ANI?

Sí, acá hay dos tipos de proyecto: las APP que tienen la posibilidad de recibir recursos públicos y las IP, que en interpretación de Hacienda no podrían utilizar estos recursos, nosotros tenemos otra lectura de ese ejercicio.



Aunque no debería ser el camino, pero es un mecanismo que tiene el contrato, en la activación de los tribunales hay un proceso de conciliación en el cual puede acordarse el pago de ese recurso a través de los mecanismos que tiene el mismo contrato o a través de recursos de la ANI puestos por el presupuesto de la Nación.

¿Insistirá en la propuesta de restringir el uso de carros particulares en horas pico?

En el paquete de iniciativas para apoyar con recursos de la Nación, quisiéramos ver qué tipo de medidas nos van a ayudar en esa línea. Este tipo de iniciativas, que en el mundo ya están inventadas y se llaman cobros por congestión, son otras formas de administrar la demanda.



Entonces, los municipios que nos recomienden las mejores prácticas de movilidad sostenible serán los que tengan una mayor destinación de recursos o una destinación prioritaria de recursos y acompañamiento por parte del Ministerio, es un tema de incentivos.



(Lea también: Prohibición de carros particulares en horas pico, sin apoyo de alcaldes ni de expertos)

¿Los municipios tendrán la libertad de implementar o no esta medida?

Al Ministerio de Transporte es al que más

le reclaman que no está haciendo la tarea FACEBOOK

TWITTER

Claro. Los que terminan sufriendo la congestión no son el ministerio ni la Secretaría de Tránsito, son los ciudadanos. Si los ciudadanos no asumen una conciencia racional frente al uso de la infraestructura vial -que es limitada-, frente al crecimiento del parque automotor y el uso, cada vez más alto, de vehículos privados, estamos haciendo un ejercicio al contrario.



Es un ejercicio de pedagogía, que yo sé que cuesta pero alguien tiene que decirlo, porque además allí es donde se traducen los problemas de la congestión, de la siniestralidad y de los mayores tiempos de viaje, y al Ministerio de Transporte es al que más le reclaman que no está haciendo la tarea.



Esta es una decisión autónoma de los municipios y nosotros simplemente ponemos una batería de instrumentos, de recursos e incentivos para que se postulen.

¿Esta propuesta sí es viable cuando el transporte público es tan precario?

Claro que sí porque es que a nosotros se nos olvida que ese parque automotor, que es el que debería mover la mayor cantidad de viajes, está compitiendo por el uso del espacio con vehículos particulares y motos.



Entonces, es muy difícil que podamos tener eficiencia cuando en una red vial en la que caben 100 vehículos, el 90 por ciento son automóviles y solo el 10 por ciento son vehículos de transporte público. Así es muy difícil, es imposible.

¿Cómo funcionarán esos incentivos para los municipios?

La asignación de los recursos públicos es escasa y lo que queremos hacer es que su asignación sea eficiente, no tendría mucho sentido que nosotros asignáramos recursos a municipios que no contribuyen desde sus políticas con la movilidad sostenible, es como entregar recursos para que la congestión siga creciendo.



Lo que queremos hacer es entregar recursos para que la seguridad vial, la logística y la movilidad sostenible se puedan materializar. La mayoría de municipios son conscientes de que tienen que hacer la tarea, lo que pasa es que no hemos puesto incentivos para que esa tarea sea haga con juicio. Si los proyectos no cumplen ciertos criterios, los recursos se asignarán a los municipios que sí cumplan esos criterios.

¿Esto aplicará para proyectos como el Metro de Bogotá?

No, estos proyectos de transporte masivo tienen una connotación un poquito diferente, aunque hacen parte del mismo menú de movilidad sostenible.



Queremos insistir de manera más robusta con estas iniciativas, porque estamos hablando de casi 100 billones de pesos que se han asignado para sistemas de transporte masivo que, cada vez, están demandando más recursos para pagar la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario porque los usuarios se están bajando.



Resulta que esos recursos son los recursos de todos y si no los usamos eficientemente estamos de alguna manera malversando los recursos que los colombianos asignamos para gestionar la movilidad en las ciudades y eso no parece ser responsable.

¿Cuándo van a subir las tarifas de los taxis?

Estamos trabajando en la reglamentación, pusimos un borrador de resolución a consideración de los municipios y estamos teniendo unas conversaciones con los gremios de taxis frente a las bondades de ese ejercicio.



Habíamos hablado de un mes, pero estamos esperando que las conversaciones avancen. En últimas, este es un tema discrecional de los municipios.



Para nosotros es claro que hay una desactualización en la estructura de costos y esperamos que esa conversación la podamos cerrar para entregar la resolución y los incentivos para que los municipios de manera autónoma lo hagan, porque son conscientes de que hay que reconocer en la estructura de costos la actualización de precios que se ha tenido de enero a la fecha.



(Lea también: Así sería la tarifa dinámica de taxis: ¿cuándo y por qué conductores cobrarían más?)

¿De cuánto serían las alzas de las tarifas?

Eso depende de la estructura de costos de cada municipio, porque hay algunos que las tienen por kilómetros y otros sectorizados. Lo que uno esperaría o lo que debería pasar es que como, mínimo, se actualice lo del IPC.

¿Qué hará el ministerio para evitar que las alzas en el diésel generen paros de transportadores?

Con ellos también tenemos mesas de trabajo, esta es una conversación que también se está ambientando con los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda. Tiene una connotación similar porque en la práctica esas estructuras de costos responden al valor que se asocia, en el caso del diésel, al transporte intermunicipal y al de carga. En el primero, en los pasajes que tienen libertad vigilada y, en el segundo, en el flete.

Acordar mecanismos que trasladen a la estructura de costos lo que efectivamente vale transportar la carga FACEBOOK

TWITTER

Estamos trabajando con ellos para construir una mejor información para que el Sice-Tac (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga) reconozca esa realidad y se traslade al costo de la tarifa, menos al costo del flete.



Tenemos una disposición, como ha sido habitual en el periodo que lleva este Gobierno, para una conversación abierta y franca con los transportadores, los invitamos a que mantengamos ese espíritu de construcción de las soluciones, pero que no nos movamos sobre la base de que habrá bloqueos.



Lo que queremos es acordar mecanismos que trasladen a la estructura de costos lo que efectivamente vale transportar la carga y que eso sea acordado. Eso tiene números, no es un tema ajeno a lo que ellos habitualmente hacen, lo que sucede es que tenemos que poner toda la información sobre la mesa.



Respetamos el derecho a la protesta, pero las vías de hecho no pueden afectar la movilidad de los demás colombianos, y antes de que eso pase, esperamos seguir construyendo con ellos caminos para mejorar los ingresos y garantizar la eficiencia en el transporte, pero no debería ser el mecanismo de negociación o de concertación la invitación al paro, porque eso realmente afecta a los mismos transportadores y a todos los colombianos y no nos permite avanzar muy rápido en la solución de los problemas.

Más noticias en eltiempo.com