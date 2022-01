Por medio de una circular, el Ministerio de Trabajo anunció que a partir de ahora los trabajadores de sitios abiertos al público tendrán que presentar su certificado de vacunación contra el covid-19.



“Los trabajadores y empleadores que adelanten sus funciones en los establecimientos abiertos al público o que implique atención al público deberán tener en cuenta que la vacunación no solo constituye una medida preventiva para el propio individuo, sino también sanitaria para evitar la propagación del covid-19”, dice la comunicación.



En concreto, el esquema de vacunación debe ser presentado por personas que presten sus labores en bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio. Así como los trabajadores en escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y en toda actividad que implique atención al público.



Así las cosas, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, habló con EL TIEMPO y resolvió algunas dudas sobre esta nueva medida.

El certificado debe ser presentado en toda actividad que implique atención al público. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Van a hacer todo lo posible para incomodar a quien no se vacune?



Se avecina un contagio muy fuerte. Entonces se trata de instar a que todos los empleados de los sectores productivos abiertos al público estén vacunados, como una especie de herramienta para las empresas. La obligatoriedad, como tal, siempre en cualquier parte del mundo nos la van a cuestionar. Pero la sociedad tiene que ganar y por eso lo estamos haciendo. Se necesita un equilibrio. Ahora, se le pide al comensal de un restaurante que lleve su certificado para poder entrar, pero a quien lo atiende no.



¿Cuántas dosis deberán tener puestas los empleados?



Cuando se habla de pedir esquema de vacunación se entiende en el sentido de que se empiecen a vacunar. No tiene que ser la vacuna completa. Es una, más adelante otra y así, pero que empiecen…



¿Se podrían dar despidos por personas no vacunadas y cómo afecta esta circular a las nuevas contrataciones?



Una cosa es obligar al empleado que actualmente está trabajando, al cual no lo puedo despedir. Pero la empresa sí puede obligar que tenga su esquema de vacunación. Y de ahí en adelante, ellos sí pueden pedir el certificado de vacunación a la hora de firmar un nuevo contrato. Que se le dé prioridad al que tenga esquema de vacunación.



¿Van a vigilar de alguna manera que las empresas cumplan con esta circular y si la medida se podría extender a más sectores?

En esta primera parte, lo que buscamos es ayudar a las empresas, a ellos les conviene hacer efectiva esta resolución. Hay que decir que no aplica para todas las actividades, aquellas en las que se quiere evitar aglomeración. Por el momento, necesitamos que funcione en estos sectores.



