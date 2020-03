‘Propongo un pacto por el empleo con todos los empresarios’

El Gobierno, a través del nuevo ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, piensa revisar los subsidios que el Estado paga a las altas pensiones. Así lo revela en la siguiente entrevista el nuevo alto funcionario. Por otra parte, el ministro dice que va a proponer a todos los empresarios “un urgente pacto por el empleo”.

Revela, además, que es partidario de una reforma para unificar el sistema de prima media de Colpensiones y el régimen de ahorro individual de los fondos privados. El ministro Cabrera anticipa que el Gobierno dará protección social a quienes ganen menos de un salario mínimo, a cambio de que “algo ahorren”.



También anuncia que va a crear una misión de empleo para que recomiende fórmulas para reducir la desocupación.



Dice que su primera meta será “encontrar la manera para financiar la protección a la vejez. Hay cerca de cuatro millones de mayores de 65 años que requieren protección del Estado; y de ellos 2’300.000 personas no tienen ninguna atención, son vulnerables y ni siquiera están en Colombia Mayor, por lo que se necesita protección del Estado. Por eso, antes de hablar de una reforma pensional debemos hablar de una reforma integral del sistema de protección a la vejez, y así resolver primero cómo vamos a atender a esas personas”.



Y, financieramente, ¿cómo los van a atender?



Esa es mi tarea. Hay que crear una fuente de financiación. Vamos a explorarlo.



Pero es claro que se requieren recursos. ¿Piensa usted en algún impuesto?



No es la única posibilidad. Se podría también pensar en la eliminación de los subsidios para las pensiones altas. Pero la primera discusión que se debe dar es qué se entiende por pensiones altas. Eso no se ha colocado en blanco y negro.



Se puede hablar sobre pensiones de entre 20 y 25 salarios mínimos.



Pero ¿usted es partidario de revisar esos subsidios?



Sí, se deben revisar los subsidios de las pensiones altas. Debemos ver desde qué punto se limitan esos subsidios.



¿Usted piensa proponer que se aumente la edad de jubilación?



No, tajantemente no. Ese es un compromiso del señor presidente Iván Duque con el país, con los trabajadores y con los pensionados. Se respetarán los derechos adquiridos. Hay tres parámetros que no se tocarán: edad de pensionarse, número de semanas cotizadas y los aportes del trabajador y del patrono.



¿Por qué la gente, cuando se crearon los fondos privados, desertó de Colpensiones y ahora quiere regresar?



Sí. El año pasado se trasladaron más de 120.000 personas.



¿Por qué no se restablece libertad?



Ese es un tema que hay que discutir.



El asunto es que primero hubo una fuga masiva de Colpensiones a los fondos privados, pero hoy es al revés...



Yo soy partidario de hacer una reforma para unificar los sistemas. Como dicen los jugadores, estar en la misma cancha y con las mismas reglas del juego; así no habría tanta desbandada. Prefiero que no existan diferencias entre los dos sistemas.



Entonces, ¿cómo se puede equiparar?



Lo que hay que pensar, y esto es uno de los principales objetivos de cualquier reforma que presente el Gobierno, es en focalizar los subsidios en quien más los necesita. Que los beneficiarios perciban un sistema equitativo es fundamental.



¿Hasta cuándo el Gobierno tiene recursos para mantener la edad actual de jubilación?



En el mundo entero, los Estados afrontan crisis porque se quedaron sin fondos para pagar pensiones. En Colombia hoy podemos soportar eso, o digamos en un tiempo prudencial.



¿Tiempo prudencial llama usted lo que le falta a este gobierno?



Puede ser más.



Es decir, ¿no hay la denunciada ‘bomba pensional’?



No lo creo. Estamos a tiempo de construir una propuesta que nos permita aumentar la cobertura del sistema de protección a la vejez, que garantice una mayor equidad y que respete los derechos adquiridos.



¿Qué tan urgente es para Colombia adoptar una reforma pensional?



Con la información que tengo, hay que construir una propuesta entre todos.



¿No es urgente?



Es importante.



En el presupuesto, el mayor rubro son pensiones. ¿Hasta cuándo?



El Gobierno no busca gastar menos en la protección de la vejez de los colombianos. El objetivo es gastar mejor. Uno de los principios de equidad que en este sentido ha propuesto el Presidente es que debemos focalizar los subsidios en quien más lo requiere.



No me respondió, pero ¿cómo y cuál es la forma para lograr más protección?



Sí le respondí. Me explico: hay que formalizar el mayor número de colombianos. Si lo logro, como espero, cualquier problema pensional en el futuro se disminuye.



La mayoría de los trabajadores del país son informales...



Arranco mañana con el consejo de concertación laboral a tratar ese tema. Para los que no están en la formalidad, el Gobierno debe crear mecanismos para contribuir a su protección. Para aquellos trabajadores que no tienen ningún tipo de seguridad social, el Gobierno ofrecerá el piso de protección social.



¿Es decir?



Los trabajadores informales ni siquiera tienen su protección social asegurada. El Presidente va a expedir un decreto en el que establece que a todos los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo mensual, por dedicarse a tiempo parcial a su ocupación, el Gobierno les ayuda en su protección social, pero que los empleadores empiecen a contribuir para que ese trabajador ahorre para su futuro.



El empleador contribuye con un 15 por ciento adicional de lo que le paga al trabajador, para proveer para su vejez, y además se le garantiza la seguridad social en salud en el régimen subsidiado. Yo le garantizo seguridad social y yo le ayudo en el tema de su vejez, en el sentido de ahorro, y el Gobierno subsidia con un 20 por ciento esos aportes. Eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos que ese ahorro comience. Si yo logro que los trabajadores me acojan la propuesta y que empiecen a ahorrar de acuerdo con sus ingresos, tendremos claro el futuro. Por eso, yo no hablo de trabajo por horas, sino de trabajo de tiempo parcial, que todo el mundo entre en esa posibilidad.



Los empresarios sostienen que por cada peso tienen que pagar 1,40 por lo que supone prestaciones, jubilación, etcétera. ¿Cómo conducir a la empresa privada a que no estimule la informalidad?



Tenemos que revisar las cargas laborales de las empresas; la reforma tributaria de 2012 redujo la carga parafiscal con el compromiso de generar empleo formal, y, efectivamente, desde 2013 la formalidad ha venido creciendo. La ley de financiamiento generó nuevos estímulos para las empresas para crear empleo.



Pero ese propósito aparentemente fracasó. El desempleo aumentó...



Con todos los empresarios tengo que hacer con urgencia un pacto por el empleo. El Gobierno va a presentar varios esquemas: capacitación de la gente, formación para el trabajo, nuevas inversiones con la ley de crecimiento. Al Servicio Público de Empleo tenemos que hacerle una revolución. El pacto de empleo es que todos tenemos que colocar un granito de arena para mejorar laboralmente, en primer lugar, respecto a los empleados, y yo a cambio reviso todas las condiciones para que generemos más empleo: normas, permisos, cargas. Siempre garantizando que no se afecten los derechos de los trabajadores. Mejorar condiciones de los empleadores para que tengan más empleados. Y de los empleados para tecnificarlos. Se va a crear una comisión de expertos para que elabore el pacto por el empleo. Se va a crear una misión de empleo.



¿Misión de empleo?



Sí, igual a la de los técnicos para que nos digan qué se puede hacer, por ejemplo, en lo que usted plantea, revisar las cargas laborales.



¿Es un nuevo organismo?



No. Así como hicimos con el tema de las exenciones tributarias, entonces ahora miremos el de una misión de empleo, que son expertos estatales y académicos para que le hagan las recomendaciones al Gobierno y poderlas ejecutar. Y vamos a poner plazo: tres o cuatro meses, máximo seis meses, para que se le entregue al Gobierno una propuesta.



¿Y cuándo se hará la convocatoria?



El Presidente la hará en los próximos días.



¿Qué es el trabajo de tiempo parcial?



Está en nuestro ordenamiento legal. Hay mucha gente que trabaja tiempo parcial, medio tiempo. Lo que pasa es que hay que garantizar los esquemas de seguridad y protección social para todos.



¿Y usted lo va a hacer?



Claro, y que toda persona que trabaja tiempo parcial tiene derecho a todas sus garantías laborales, a su seguridad y protección social y a ahorrar para su vejez.



En general, ¿cuál será su filosofía como ministro del Trabajo?



Los derechos adquiridos no se tocan. El diálogo social es fundamental. Debemos proteger a la vejez. Necesitamos promover el empleo formal. La empleabilidad de los jóvenes es prioridad. En el tema de los derechos adquiridos, se deben respetar, por ejemplo, las condiciones de quienes ya disfrutan de su pensión, que no cambiarán con ninguna reforma. Así mismo, se deben respetar las expectativas legítimas de quienes están cerca de pensionarse.



¿Cómo es la idea de la doble titulación de bachilleres?



Que se titulen tanto con formación académica como con formación técnica. Este conjunto de habilidades mejora sustancialmente la empleabilidad de los jóvenes, que es uno de los principales objetivos del Gobierno. Este gobierno va a darles a más de 500.000 muchachos esta doble titulación.



¿Ha pensado en alguna política laboral para atender la inmensa ola migratoria de ciudadanos venezolanos que buscan trabajo?



Es imposible cortar la migración, nosotros no podemos ni pretendemos cerrar nuestra frontera en esta situación. El Presidente ha sido claro en su mensaje de solidaridad hacia los migrantes. El Gobierno, en cabeza del Ministerio del Trabajo y la Cancillería, implementó el mes pasado un permiso especial de trabajo para migrantes venezolanos. Esto les permite normalizar su situación y además les garantiza a los trabajadores colombianos que los migrantes compitan en igualdad de condiciones, es decir, también deben aportar lo que les corresponde a la seguridad social y estarán sujetos a la vigilancia y control de las autoridades colombianas.



Hay 80.000 solicitudes de permisos laborales…



Este mecanismo está operando hace tres semanas, y hasta el momento van 4.000 solicitudes, pero con toda seguridad van a seguir llegando muchísimas más.



¿Usted no pertenece al Centro Democrático, no es cierto?



Tengo carnet del Partido de ‘la U’. Soy del Partido de ‘la U’ y ya nos reunimos y hablamos con ellos y voy a reunirme con todos los otros partidos porque este compromiso es del Gobierno, del Congreso y de la sociedad.



¿Y a usted qué le parece que el presidente Duque, a partir de su nombramiento y el del ministro de Salud, lo que hizo fue una apertura política en el Gobierno?



Se necesita que otras opciones partidistas ayuden a sacar adelante este país.



Lo cual quiere decir que el Partido de ‘la U’ acompañará al Presidente desde ahora con su plataforma legislativa...



El Partido de ‘la U’ vota los proyectos de ley que beneficien a los colombianos, y ese es el compromiso que tengo.



¿Usted quiere que la historia lo recuerde como el ministro que logró qué?



Que combatí la informalidad y lograr que todos los colombianos entiendan que pueden proyectar su vejez. Si yo logro eso, quedo tranquilo.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO