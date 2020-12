‘En la Comisión no vamos a discutir solo un porcentaje’: Mintrabajo

Los debates en torno a lo que hay que hacer para acelerar la reactivación económica del país suelen terminar con la misma propuesta: hay que hacer reformas. Y una de ellas, la laboral, se vuelve urgente para quienes exigen menos barreras en materia de generación de puestos de trabajo.



La discusión también ha permeado la negociación del salario mínimo del 2021, que comenzó el lunes en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.

Como ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera encabeza ambos debates, que han cobrado una enorme relevancia dada la crisis económica y laboral que desató la pandemia.



Se dice que la del mínimo este año es una negociación atípica…



Para negociar todos los actores debemos tener claro en qué situación nos encontramos; una cosa era febrero del 2020 y otra, muy distinta, la que tenemos desde el primero de marzo: hablamos de pérdida de puestos de trabajo formales; de caída dramática del empleo informal, de los ingresos del Estado y del producto interno de Colombia, y de haber registrado una productividad negativa como país (–0,6 por ciento). Son cifras que no son normales en una discusión tradicional.



Aun así, las posiciones y argumentos del empresariado y los trabajadores distan mucho entre sí



El objetivo es que miremos una nueva realidad, que logremos analizar entre todos lo que pasó. Los indicadores marcan una situación diferente; por eso también tenemos previsto escuchar la opinión de expertos externos.



¿Qué argumentos pesarán en esta negociación?



En primer lugar, conservar y recuperar puestos de trabajo, ese es un tema muy delicado; en segundo lugar, los ingresos de los trabajadores, que no se pueden perder ni disminuir; tercero, lograr mirar la economía como un todo y cómo se comportaron las actividades productivas. Hay sectores a los que les fue bien, como el de alimentos y alguno del sector comercio, pero otros apenas están saliendo de la crisis y el próximo año seguramente algunos no existirán. Debemos poner sobre la mesa todos estos elementos y ver cómo mejoramos la reactivación.



Centrales y gremios han sugerido que el Gobierno tenga un papel más propositivo dentro de la negociación, que no actúe solo como mediador…



Durante la instalación de la Comisión dije que no vamos a discutir solamente un porcentaje, vamos a hablar de todo y particularmente de cómo generar empleo. Este ministerio está preparado para actuar un poco más.



¿En qué va el trabajo de la Misión de Empleo?



Ya avanzamos en cinco de los siete conversatorios previstos; hemos tocado temas de protección del empleo. Igual, va a ser vital, por ejemplo, que hablemos de las brechas evidenciadas en materia de desempleo femenino y juvenil; hemos hablado de trabajo en el sector rural, y en eso se ha avanzado bastante; también de protección para la vejez; hemos tenido conversatorios sobre seguro al desempleo y protección al cesante, y sobre formación para el trabajo. También debemos abordar el tema de la productividad laboral. Evidenciamos que las pequeñas y medianas empresas no resistieron la crisis, o lo hicieron muy poco, por eso hay que cambiar el esquema empresarial en Colombia; en eso también tenemos que avanzar.



¿Qué temas tratarán en los dos conversatorios que faltan?



Básicamente vamos a discutir lo que tiene que ver con relaciones laborales; tenemos que analizar, por ejemplo, si es necesario modificar el Código Sustantivo del Trabajo.



Una vez la Misión entregue conclusiones y recomendaciones, ¿qué sigue?



Seguramente muchos de estos temas y documentos que se produzcan se conocerán en la Comisión. La Misión de Empleo es una idea del Ministerio de Trabajo y de Planeación Nacional, y en ella han participado entidades del Estado y algunos ministerios; expertos nacionales e internacionales ajenos a nuestra política; algunos delegados del Congreso, y universidades como la Nacional. Ha habido un amplio flujo de ideas.



¿Y ha habido algún acercamiento con las centrales desde que se retiraron en rechazo al decreto de Piso de Protección Social?



Todo el tiempo les he indicado que hablemos; durante la instalación de la Comisión de Concertación Laboral dejé sentado que el Piso de Protección Social se discutiera en ese escenario; seguramente vamos a sacar el tiempo para eso; igual, hay radicadas demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 1174. Entonces, su futuro está en discusión jurídica, por parte de las cortes.

Se habla de una misión alternativa de empleo, que sí está siendo escuchada por las centrales. ¿Ha habido algún acercamiento?



No, pero nuestro interés es de concertación y diálogo; para este ministerio, para el Gobierno Nacional y para el Presidente eso es clave. No vamos a avanzar en temas sobre los que no haya concertación y por eso es bueno que ellos hagan también sus propios análisis; seguramente los abordaremos en algún momento en el que nos crucemos.



¿Qué factores han sido decisivos para recuperar empleos y qué viene para generarlos?



El Gobierno ha venido anunciando propuestas en todos los frentes, como la aprobación del presupuesto de inversión, las regalías para los municipios, las alianzas público privadas, las propuestas para la reactivación hechas por el Consejo Gremial, grandes proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá, las vías terciarias y el transporte férreo; el presupuesto del 2021 está encaminado a la reactivación económica y en esa línea vamos.



¿Cuántos puestos de trabajo estima que se generarían con todos esos proyectos?



El Gobierno está apostando a más de 1,5 millones de empleos formales el próximo año y llegar a casi dos millones para el 2022. Ese es el proyecto con todas las inversiones, que ascienden a más de 120 billones de pesos.



¿Qué balance hace de los subsidios a la nómina?



Hasta agosto el Gobierno Nacional había invertido cerca de 3,2 billones de pesos a través del Paef, con lo que se protegieron casi 3,4 millones empleos. Ahora se viene un nuevo ciclo de subsidios, que cubren desde septiembre hasta marzo de 2021, con la novedad de que las empresas beneficiadas ya no reciben el 40 por ciento de un salario mínimo por cada trabajadora, sino el 50 por ciento; el mismo porcentaje para todos los trabajadores de sectores como turismo, hotelero y gastronómico, artístico, de entretenimiento y recreación, que estuvieron paralizados. Se invertirán cerca de 5 billones de pesos más en subsidios.



Muchos sectores insisten en hacer reformas urgentes para eliminar barreras que dificultan la generación de empleo. ¿Qué se piensa frente a eso?



Seguramente la Misión de Empleo va a abordar ese tema; daremos el debate público y empezaremos a hablar sobre propuestas de esa clase. Quiero que la Comisión sea más amplia y conozca el informe y los planteamientos de la Misión de Empleo. Luego, el Gobierno tomará decisiones. Aquellos temas laborales que requieran modificaciones se llevarán al Congreso.

SONIA PERILLA SANTAMARÍA

En Twitter: @soniaperilla