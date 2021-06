¿Qué lecciones deja la reforma tributaria que se cayó?

¿Qué cosas no repetiremos de la fallida reforma tributaria de Carrasquilla, para no poner en riesgo la que se prepara?



Nos deja una serie de retos. El primero, poner en el centro de esta iniciativa lo social. El segundo, una construcción de consensos. El tercero, entender que en este momento no se puede tocar a la clase media, como tampoco a los más vulnerables. Eso significa no abordar el tema del IVA, el tema de pensiones, o aumentar la base en personas naturales para impuesto de renta. Esa es una conciencia importante. Cuarto, hacer un gran ejercicio de comunicación regional, con actores sociales, estudiantes, ciudadanía, partidos políticos. Y hay que acudir a los sectores productivos, a los empresariales, a los más pudientes, muchos de los cuales ya levantaron la mano para decir: aquí estamos.

Se nota a leguas que usted ha introducido un nuevo estilo. ¿Cree que con un nuevo lenguaje el país ya entendió que la reforma es necesaria y que no le va a disparar a la clase media?

Aquí no podemos, en medio de una pandemia, tocar a esos actores de clase media ni de clases vulnerables. El Ministerio de Hacienda enfrenta una triada de desafíos simultáneos. Entender el impacto de la pandemia en lo social, en el empleo. Entender el reto de la reactivación y del crecimiento. Y entender el de lo fiscal y el de la estabilidad de las finanzas públicas. Para lograr crecimiento, tengo que garantizar estabilidad social y estabilidad fiscal. Lo social, que va primero, requiere de pronto, a corto plazo, una política contracíclica mucho más fuerte. La estabilidad fiscal se logra con crecimiento, pero también con estabilidad desde lo social.



Tres leyes recientemente aprobadas por el Congreso elevarán considerablemente el número de empleos en las ‘ías’… ¿Es cierto que usted se opuso a esas reformas porque consideró que van contra la austeridad?

El Gobierno central tiene que dar ejemplo de austeridad en el gasto público; esfuerzos en optimización de transferencias, en eficiencia en el gasto en viáticos, publicidad, papelería, planes de comunicación, arrendamientos, digitalización, racionalización de esquemas de seguridad y, claro, en limitar el crecimiento de la burocracia, entre otros temas. Como ministro de Hacienda, yo envié un mensaje, exigiendo que en esas leyes existiera un compromiso con la disponibilidad presupuestal.

¿Vamos a hacer una reforma nueva para que las calificadoras nos califiquen bien, o, a estas alturas del paseo, nos tiene sin cuidado cómo nos califiquen?

No podemos ser indiferentes, más que a las calificadoras a los mercados, a los inversionistas nacionales y a los internacionales. Colombia históricamente se ha caracterizado como una nación responsable con sus obligaciones financieras y una deuda pública manejable. Este no será el momento en el cual deje de serlo.

Alejandro Werner, el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, acaba de decir que los ricos en América Latina deberían pagar más impuestos. ¿Ese consejo va en la nueva reforma?

Debemos lograr que del bolsillo de los más pudientes lleguemos al bolsillo de los más vulnerables, sin afectar a los de la mitad, la gran clase media.



¿Cómo?

Por ejemplo, pensamos desmontar parcialmente algunos de los beneficios que bien funcionaron en la ley de crecimiento del 2019, cuando logramos récord histórico en tasa de crecimiento, superávit primario y el mejor resultado en déficit fiscal en años al final del 2019. Desmontaríamos el beneficio de ir gradualmente disminuyendo el impuesto de renta en persona jurídica. Y desmontaríamos parte del beneficio de haber llegado al 100 por ciento en el descuento de ICA en el impuesto de renta, entre otros beneficios.

Pero mire que la Comisión de Expertos Internacionales, que el propio país contrató para estudiar el tema, señala que tenemos la carga tributaria más alta de la Ocde, en el caso de las empresas formales…

Naturalmente, a nadie le gusta que le incrementen los impuestos. Pero la economía podría verse mucho más afectada si no es capaz de responder a la sostenibilidad social ni a la sostenibilidad fiscal. Sin la primera no hay crecimiento porque no llega la inversión.

La Comisión de Expertos también dice que se debe eliminar el ICA y el 4 x 1.000, por ser distorsionantes. Pero van a quedar…

En el caso del ICA, ya su descuento del impuesto de renta no sería del 100 por ciento, sino de pronto del 50 por ciento. El del ICA es un impuesto controvertido, porque no recae sobre el ingreso neto sino sobre el ingreso bruto. El 4 x 1.000, también muy debatido, genera un recaudo significativo. Pero en este momento son instrumentos que están allí.



¿No sería mejor eliminar todos esos impuestos antitécnicos, y reemplazarlos por una tarifa mucho mayor en el impuesto sobre la renta a las sociedades, por ejemplo, del 38 o 40 por ciento?

En este momento, la prioridad es encontrar unas fuentes de ingresos permanentes y adicionales, urgentemente, para responder a las necesidades fiscales.

Hemos bajado 10 billones en las pretensiones de recaudo de la anterior reforma, a entre 13 y 14 billones. O sea, un 1,4 del PIB. ¿Es factible que el próximo gobierno tenga que llegar con su nueva reforma bajo el brazo?

Aun siendo una reforma del orden de 14 billones de pesos, sería una de las de mayor monto en los últimos años. Hemos sido también trasparentes en señalar que recoge las dos terceras partes del ajuste estructural que necesita el país, y que estamos dejando pendiente, al siguiente gobierno, una tercera parte de ese ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque si uno en este momento hace un ajuste fiscal superior, puede ir en contravía de ese propósito de estabilidad social y de reactivación del crecimiento económico. Esta es una reforma realista en el contexto actual.

¿Qué quiere decir realista? ¿La anterior no lo era, entonces?

Cuando digo realista es porque entendemos que en este momento no se puede, no se debe, afectar a la clase media ni a las clases más vulnerables, y por lo tanto, pues hay tributos que no se pueden tocar, aunque serían fuentes generadoras de más ingresos.



¿Para usted qué es una deuda externa sostenible?

Dos terceras partes del recaudo lo invertiremos para que el comportamiento de la deuda no siga creciendo respecto del PIB, sino que vaya bajando y se acerque al orden del 60 por ciento. Una tercera parte adicional seguramente se requeriría en un nuevo gobierno, de tal manera que retornemos a los niveles del 50 por ciento que teníamos anteriormente.



Ministro, y si se bajaron de 23,4 billones a 13 o 14 billones, ¿por qué, además, no plantean una reforma de tres artículos, sencilla y fácil de aplicar, bajándonos de los 163 artículos de la que fue retirada?

La reforma tiene que ser minimalista. Claramente no va a ser una propuesta de 170 artículos. Seguramente tendrá 30, 33, con tres columnas vertebrales: programas sociales, fuentes de ingreso permanente, fortalecimiento del comportamiento de regla fiscal como mensaje a los mercados internacionales. Y dentro de los ingresos permanentes están los provenientes de recursos de austeridad en el gasto público y de lucha contra la evasión fiscal.

Si, como sostiene la Dian, la evasión puede implicar una pérdida de recaudo de 40 billones al año, ¿no debería ser su control la fuente principal de ingresos del Gobierno?

Fíjese que vamos muy bien en este año. Al mes de mayo, el recaudo es superior a las metas por parte de la Dian, de casi un 10 por ciento. La ley de inversión social tiene que tener un compromiso del 20 por ciento en recaudos de lucha contra la evasión, casi 2,7 billones anuales. ¡Hay que luchar contra esa forma de corrupción!

Ministro, ¿cómo puede ser posible que muchos industriales estén sosteniendo que es más rentable importar bienes, que producirlos en el país? ¿O que es más rentable producir en el exterior, que en el país?

Es preocupante que exista el interés de importar y no de producir en el país. Pero eso tiene que verse de la mano de que aquí también ha habido una política de promoción del desarrollo productivo y de promoción del emprendimiento. Incluso le entregamos al país recientemente una ley de emprendimiento que va justamente en la dirección del desarrollo productivo. Para mí es muy satisfactorio, por ejemplo, ver que un sector como el agroindustrial hoy está exportando lo que nunca en la historia del país.



¿Cómo van sus relaciones con el Centro Democrático, que presentó su propio proyecto de reforma tributaria?

Es muy importante entender que en esta construcción hay que oír a todos, en busca de un consenso. La propuesta del Centro Democrático es una de las tantas que hemos venido recibiendo de distintos actores de la sociedad.

¿Consenso significa unanimismo?

No. Significa recoger aquellos elementos más comunes dentro de una batería de alternativas.

Y con Cambio Radical, que se opone al impuesto al patrimonio, ¿cómo va la vaina?

No solamente Cambio Radical, lo ha puesto de presente el Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Verde. Pero todos coinciden en que haya estabilidad social, estabilidad económica y crecimiento.

¿Si el impuesto al patrimonio va en la reforma, sería sobre personas jurídicas o naturales?

Se ha hablado de impuesto al patrimonio en personas naturales. Y hay un debate sobre si debería darse o no, en la medida en que este ha sido un impuesto temporal, hasta este momento.



Hay quienes opinan que la tecnocracia está cada vez más lejos de las preocupaciones de la gente, y que eso quedó evidenciado en el paro nacional. ¿Está de acuerdo?

Hoy más que nunca, tenemos que tener un sentido empático con lo que le sucede a la gente en la calle. Necesitamos ser muy creativos desde la política pública, para diseñar –lo que, por ejemplo, hicimos recientemente– un camino para que las personas jóvenes puedan ingresar al mercado laboral con un incentivo al sector productivo. Ser empáticos con las tasas de desempleo en mujeres, significativamente más altas que las del promedio nacional. Ser empáticos en entender que a quienes viven en la informalidad se les dificulta mucho más el impacto de una pandemia. Puede que por un periodo de tiempo se requieran unas rentas básicas de emergencia, que permitan atender necesidades inmediatas. Y tenemos que ser empáticos hacia ese micro y pequeño empresario que tiene hoy un flujo de caja limitado, que le impide cumplir con las obligaciones. Por eso se están diseñando caminos de política pública, y seguiremos diseñando muchos más.

¿Y con tanto por reconstruir, qué opina de que haya sectores pensando en convocar a manifestaciones, paros y bloqueos otra vez para el 20 de julio, cuando ya no existe el pretexto de la reforma que querían tumbar?

Yo no sé si la única razón de la protesta era la reforma.

No, pues, claro que no…

Porque también, genuinamente, hay una cantidad de personas que expresan sueños aplazados de mucho tiempo atrás. Pero la protesta, que es válida, se convirtió, por parte de algunos actores, en bloqueo o actos vandálicos que produjeron pérdidas superiores a los 11 billones de pesos, que afectaron la posibilidad del crecimiento de la economía colombiana, a pesar de lo cual vamos a crecer al 6 por ciento, pero habría podido ser mucho más. Es un costo que todos los colombianos debemos tener siempre en la mente: genuina la protesta, pero cuidado con darnos un tiro en el pie, acudiendo a vías de hecho, porque eso nos cuesta más.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

Twitter: @MIsabelRueda