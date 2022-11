El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que el proyectado crecimiento de 7 % de la economía colombiana es “uno de los mejores del mundo” y se mostró optimista acerca del futuro económico del país de cara al próximo año.

“Yo pienso que nos va a ir mejor. De hecho, así lo indican todas las estimaciones que hay hasta ahora comparativas, y me refiero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Cepal, todas indican que Colombia va a ser uno de los países con mejor crecimiento, el año entrante, en América Latina”, dijo Ramírez en la entrevista publicada este domingo por EL TIEMPO.



El alto funcionario se refirió a uno de los temas que más inquietan a la opinión pública en este momento. El fuerte incremento del dólar, que ha llegado a marcar un precio récord este año, al superar los $5.000 pesos.



Al respecto, Ocampo aseguró que esta devaluación de la moneda local no es exclusiva de Colombia. “Muchos países hemos sufrido fuertes devaluaciones”, respondió al ser cuestionado sobre el tema por Yamid Amat.



Sin embargo, dejó claro que su proyección es que la moneda tendrá una estabilización paulatina en su precio.



“Los pronósticos de los agentes de mercado no dan para ser pesimistas. Yo creo que finalmente el dólar se va a estabilizar por debajo de los 5.000 pesos. Creo que no hay ninguna razón objetiva para que siga creciendo”, señaló.



Lo que sí seguirá subiendo, reconoció, será el precio de la gasolina. El pasado 12 de septiembre, el presidente Gustavo Petro anunció el incremento de este combustible debido a que hay un enorme déficit en el presupuesto nacional por "un subsidio creciente a los consumidores de gasolina".



"El deficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina", escribió Petro en su cuenta de Twitter en ese momento.



Y al ser cuestionado sobre si este incremento continuaría o no, el Ministro fue enfático en su respuesta: Sí. Progresivamente”.



Pero dejó que claro que “el Presidente ha dicho que el ACPM seguirá congelado, por lo menos, hasta mediados del año. Así se contiene el aumento de los precios del transporte de carga y de pasajeros”.



