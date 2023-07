El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que, pese a que la inflación en los últimos tres meses ha tenido una tendencia descendente, los precios de los combustibles seguirán aumentando.



El ministro contó en una entrevista para Blu Radio que el Gobierno en curso "heredó" un problema del Gobierno anterior, el cual se encuentran corrigiendo en este momento.



"Nos congeló el precio de los combustibles y eso tiene un impacto gravísimo sobre la inflación porque es una inflación comprimida que hasta ahora se está reflejando", dijo Bonilla.



Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto: Acolgén

Así mismo, aseguró para el medio citado que el objetivo es que la gasolina pueda mantenerse descendente con respecto a la inflación que presenta, por lo que cuando este combustible alcance los 15.500 pesos, el diésel comenzará a subir.



“Queremos revisar. Primero cerrar el precio de la gasolina y ahí si seguir con el precio del diésel (…). Tan pronto terminemos de igualar el precio de la gasolina, comenzamos con el diésel; tenemos todavía que el 20 por ciento se importa, es decir, un menor impacto”, indicó el ministro de Hacienda.



Además, mencionó que el ACPM también está en la lista tan pronto se cierre el precio de la gasolina, pues explicó que si se manejan al tiempo podrían causar mayor impacto en la inflación que se presenta en el país.



“Para este efecto, el precio internacional de la gasolina ha bajado. Originalmente el umbral debía ser 18.000 pesos, después bajó a 16.000 pesos y hoy estimamos que ese umbral está por alrededor de los 15.500 pesos; la brecha es cada vez más pequeña", aseveró Bonilla.



Por último, el ministro dijo que el impacto que tiene el alza de la gasolina es menor al que tiene los alimentos y, por esta razón, se están enfocando en los combustibles.



"Lo que esperamos es que a final de año logremos llegar a una inflación de 9.5, es decir, que mantenga la senda en el segundo semestre de descenso, es leve, quisiéramos que se redujera más rápidamente, pero mientras no se corrija el precio de los combustibles no puede descender tan rápido", explicó.

¿Cuándo aumentará?

Según informó el ministro Bonilla en Colombia Hoy Radio, "el precio del diésel no se va a tocar en los próximos meses y hasta que se cierre la brecha de la gasolina corriente".



"Nos faltan cuatro meses e inmediatamente después comenzamos a mirar qué hacemos con el diésel, pero tenemos que tener con más calma porque ahí está el transporte masivo y está el transporte de carga", explicó el ministro para el programa citado.



Sumado a esto, el ministro de Hacienda aseguró que será necesario hacer “una socialización muy grande con todos los sectores para que no impacte la inflación y no genere otro tipo de problemas. Por lo pronto, podría decir que el diésel no lo vamos a tocar en plena jornada electoral”.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS