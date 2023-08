Durante un evento en la Casa de Nariño, las declaraciones del presidente Gustavo Petro volvieron a causar inquietud entre los empresarios pues se refirió a los impuestos que pagan. Esto puso a pensar a más de uno si se viene una nueva reforma tributaria.



"Ojalá la gente que se reunió en el congreso de la Andi llegara a la conclusión de que un poquito más de impuestos exclusivos a la educación sería lo clave para desarrollar a la sociedad colombiana, pero es la vieja discusión entre utilidad y conocimiento", dijo el primer mandatario.



(Lea también: Impuestos en Bogotá: cifras de recaudo de enero a julio de 2023)

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que estas palabras del presidente Petro no significan que se vayan a aumentar nuevamente los impuestos a las empresas. "No va a haber nueva reforma tributaria, no lo malinterpreten", dijo.



Además, el ministro aseguró que lo que quiso decir el presidente Petro es que "Colombia es un país que tiene mal diseñado el sistema tributario en el impuesto de renta y aunque la reforma tributaria aprobada (en 2022) va en el camino correcto, que es incrementar la participación de las personas naturales y bajar la de las personas jurídicas, todavía falta mucho trecho para hacer eso".

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Foto: EL TIEMPO / cortesía

"La diferencia es que en Colombia las personas jurídicas sí están pagando una tarifa relativamente alta comparativamente con el mundo, pero los propietarios (de empresas, que son personas naturales) siguen pagando pocos impuestos en Colombia", agregó.



Igualmente, explicó que "en las empresas se mezclan los activos productivos con los activos improductivos y eso es una de las consecuencias de la baja productividad de la actividad económica colombiana. En las empresas hay muchos activos improductivos que, en realidad, son del usufructo de las personas naturales propietarias de las empresas".



(Lea también: Dian: Colombianos deben 100 billones de pesos en impuestos, ¿qué hacer?)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El ministro de Hacienda también aseguró que la reforma tributaria territorial que se anunció hace unos meses es "algo que está todavía en expectativa. Yo no tengo ningún afán".



Los planes del Gobierno Nacional son dialogar y lograr consensos con los futuros alcaldes y gobernadores que se elegirán en las elecciones previstas para el próximo 29 de octubre.