La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, suspendió provisionalmente el nombramiento de Sara Vélez Cuartas, quien el 5 de agosto de 2022 fue nombrada por el expresidente Iván Duque como experta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Esta decisión se tomó por una orden judicial porque el pasado 3 de noviembre la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendiera provisionalmente los efectos del acto de nombramiento de Sara Vélez. Además, el 26 de enero se resolvió no reponer la decisión de suspensión provisional.

El Consejo de Estado le dio la razón al ciudadano que presentó la demanda, argumentando que la experta comisionada no acreditaba el cumplimiento de un requisito consistente en contar con seis años de experiencia técnica en el sector energético.

Adicionalmente, adujo que la demandada estaba inhabilitada para el ejercicio del cargo porque, durante el año previo a su designación, ostentó el cargo de integrante de la junta directiva de la Electrificadora del Meta (Emsa).



También sostuvo que, si bien este rol lo desempeñó en calidad de delegada del ministro de Minas y Energía, esta circunstancia no está prevista como excepción para los integrantes de juntas directivas de empresas de servicios públicos, como Ecopetrol.



Sara Vélez es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en economía de la misma institución. Ha sido asesora del Ministerio de Minas y Energía, la Creg, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de la firma Cifras y Conceptos.



Durante el tiempo que dure la suspensión provisional, Sara Vélez no recibirá lo correspondiente a su salario, pero la entidad deberá seguir cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde.



Tras su salida, ya son dos las vacantes que se deben llenar al interior de la Creg, pues en febrero de 2023 se retiró Jorge Valencia al cumplir su periodo de cuatro años en la entidad encargada de emitir la regulación para los servicios de energía eléctrica, gas y combustibles líquidos.



Las personas que entrarán a ocupar estas dos vacantes deben ser nombradas por el presidente Gustavo Petro.

