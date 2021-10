Mintransporte explica el nexo que tuvo con firma nombrada en Pandora Papers

Luego de que el informe de Pandora Papers indicó que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y la vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez, fueron socias de Global Securities Management Corporation, empresa cuyo promotor fue condenado en Estados Unidos, esta última funcionaria volvió a aclarar, como lo hizo hace varios años, que dejó de tener relación con esa empresa hace 9 años.



A través de un comunicado, Orozco, reiteró que, tal como en su momento lo informó a los medios de comunicación cuando fue a posesionarse en su cargo, fue accionista de la firma Global Securities Management entre el año 2005 y 2011.



Y explicó que Global Securities Management adquirió las acciones que el Banco Pichincha tenía en Pichincha Valores, comisionista de Bolsa en Colombia, en febrero de 2006, operación que fue supervisada y autorizada por la Superintendencia Financiera, ya que se trataba de una participación en una comisionista de bolsa en Colombia.



“Igualmente, esta inversión la registró la Ministra desde el primer momento en el Banco de la República, tal como indican las normas legales”, señala el comunicado.

Y precisó que, además de haber sido registrada en la declaración de renta respectiva, finalmente, y como resultado de su divorcio en 2011, esa participación fue cedida a su exesposo en el año 2012.

Un paraíso fiscal es un territorio para el cual se han definido características que atraen inversión extranjera mediante beneficios tributarios. Algunas de esas características son: el secreto financiero (el de los clientes que llevan sus dineros a estos lugares) o la libertad de movimiento de los dineros.



Las ventajas que ofrecen estos países radican en la exención total o una reducción considerable en el pago de impuestos y de los costos que acarrean las transacciones bancarias. En esencia, este mecanismo no es ilegal.



Lo que sí puede traer problemas fiscales y jurídicos es que no se declaren dichas cuentas ante las autoridades competentes del país donde los involucrados declaran impuestos o donde residen.



En el caso colombiano no se conocen evidencias que hayan sido señaladas por las autoridades sobre situaciones que representen evasiones o algún tipo de irregularidades en relación con los mencionados en el informe.

