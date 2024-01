'No se ha entregado ni una cuarta parte de tierras que se han comprado': minagricultura

El agro es uno de los sectores más golpeados cuando llega un fenómeno de El Niño, por eso, desde el año pasado el Ministerio de Agricultura viene tomando numerosas medidas para mitigar las afectaciones y evitar que suban los precios de los alimentos.



En entrevista, la ministra Jhenifer Mojica también detalla cómo avanza la compra de tierras para la reforma agraria y las acciones que se tomarán ante las preocupaciones de los bananeros y arroceros.



¿Cómo cerró la ejecución presupuestal del Ministerio de Agricultura en 2023?

En 2023 el Ministerio de Agricultura tuvo un incremento en su presupuesto del 150 por ciento frente al año anterior. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) creció 7 veces su presupuesto, y el de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) prácticamente se dobló.



También creció el presupuesto del ministerio para temas de financiamiento, crédito y riesgos con el ánimo de darle una prioridad a la reforma agraria y al desarrollo de una Colombia que sea potencia agrícola.



El año lo cerramos con un 93 por ciento de ejecución presupuestal sectorial, en mi concepto es satisfactorio dado el reto que es pasar de un año con la misma institucionalidad débil y decrépita a escalar de esta manera el presupuesto.



Desde agosto implementamos un plan de choque con un plan de aceleración y lo cumplimos, esto impactó la economía de la agricultura y esto se refleja en los buenos números en materia de inflación, que llegó al 5 por ciento el año pasado, en comparación con el 27,8 por ciento del 2022.



Además, pudimos poner más de 20 billones de pesos en créditos agrícolas, que fue nuestra principal apuesta contra el fenómeno de la inflación y el decrecimiento económico. Esta inyección de recursos ayudó a dinamizar la economía y los resultados los vamos a seguir viendo.

Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica

¿Salieron funcionarios del Ministerio por la baja ejecución que tenían antes?

Nosotros pedimos renuncias protocolarias ante la emergencia encendida en septiembre por la ejecución presupuestal. Yo lamento que se tenga que llegar a estas instancias para poder ver resultados porque como seres humanos deberíamos tener una disposición a hacer las cosas, pero a veces hay dificultades. Hay personas que tienen un gran dinamismo y capacidad de liderazgo y a otras les cuesta un poco. Siento que se pusieron la camiseta y pudimos cumplir la meta.



Hoy (el viernes) se está haciendo el cambio de la viceministra de Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, porque ella renunció por decisiones y motivaciones propias. Para mí es una enorme pérdida porque la persona que más sabe de tierras y reforma agraria en Colombia es la doctora Carvajalino. Los motivos también estuvieron fundados en la frustrada relación con el director de la ANT, Gerardo Vega, con quien hubo enormes dificultades en la articulación.

¿Cuántas tierras se han comprado para la reforma agraria?

Según los datos de los últimos informes, llegamos a 100.000 hectáreas de tierras el año pasado. Hubo una inconformidad del presidente Gustavo Petro sobre este resultado porque él había dado la instrucción de comprar 500.000 hectáreas en 2023, pero cuando yo llegué encontré que la meta que se había formulado era de 100.000 hectáreas.



Para el presidente fue muy desafortunado entender que de alguna manera la exministra Cecilia López no había seguido sus instrucciones. Mientras la orden fue comprar 500.000 hectáreas, la decisión que tomó la exministra fue asignar recursos para comprar solo 100.000.



Pero este año lo corregimos y ejecutaremos el presupuesto más alto de la historia en materia de agro. Son 9,1 billones de pesos de inversión para todas las actividades del sector, de ese total, 4,1 billones de pesos serán para la compra de tierras, tratando de corregir el desfase que se dio el año pasado.



Además, este año tenemos una apuesta enorme en materia de crédito y financiación subsidiada para el desarrollo del agro, nos pusimos la meta de poner 25 billones de pesos. En 2023 fueron más de 20 billones de pesos.

¿Cuánto costaron esas 100.000 hectáreas de tierras?

El año pasado para la compra de tierras inicialmente se tenía un billón de pesos en el presupuesto, pero con la adición que tuvimos en septiembre llegamos a 1,2 billones de pesos.



La ANT es la que tiene las precisiones de los valores de las tierras, nosotros no hemos podido cerrar el año porque la ANT no ha podido entregar una información y requerimientos que le hemos realizado.

¿De este total, cuántas hectáreas se han entregado a los campesinos?

En la información que hemos logrado conseguir haciendo una labor de seguimiento, y que está visible en la página web del Ministerio de Agricultura, hemos podido identificar que no se ha entregado ni una cuarta parte de las tierras que se han comprado, algunas otras se han entregado de manera provisional o están en proceso de entrega definitiva.



La razón es que la ANT compra las tierras y después las tiene que asignar a los beneficiarios, previo un proceso de selección que está normado y que tiene que desarrollarse con distintas instancias, pero además se debe definir cuál es el desarrollo rural que se va a hacer sobre la tierra. Para esto se requiere una articulación entre la ANT y la ADR y eso hace que las decisiones de pronto no se puedan tomar tan rápido.



El Gobierno busca comprar tres millones de hectáreas, que serán entregadas a familias campesinas.

¿Cuántas hectáreas esperan comprar en el 2024?

La meta de este año son 500.000 hectáreas, es la que el presidente nos fijó con el ánimo de seguir avanzando y llegar a 1,5 millones de hectáreas. Según la estadística que tenemos de predios, para comprar 100.000 hectáreas debimos haber hecho trámites y procesos de evaluación técnica, agronómica y avalúos de más o menos 400.000 hectáreas.

¿Cómo se está preparando el sector para el fenómeno de El Niño?

El año pasado tuvimos éxito con una línea de alistamiento para el fenómeno de El Niño que sirvió para que los agricultores comprarán seguros de sus cosechas y tuvieran algunos alivios y redescuentos.



Nosotros hemos previsto que en 72 municipios el fenómeno de El Niño tendrá una afectación mucho más fuerte, son municipios que están ubicados, principalmente, en la Costa Caribe y el suroccidente del país. Las afectaciones estarían en las cadenas pecuarias y bovinas, cereales y cultivos de ciclo corto de frutas y verduras.



Durante el segundo y tercer trimestre del año pasado hicimos procesos de acompañamiento y de formación masiva con todo el sector y las entidades en estos municipios, porque pensamos que la inversión y la información son importantes para estar listos. También estuvimos haciendo instalaciones de adecuaciones intra prediales en temas de agua.



Para todas estas acciones anticipatorias invertimos 230.000 millones de pesos y este año destinaremos otros 300.000 millones para lo que viene. Pensábamos que diciembre era el peor pico del fenómeno de El Niño, pero tuvimos la fortuna de algunas lluvias y eso ayudó a que hasta el momento no hayamos registrado alguna afectación.



Con la información actualizada que tenemos se pronostica un enero y, sobre todo, un febrero muy caliente, pero en marzo ya estaríamos saliendo de este fenómeno si todo sale bien.



Las alertas de incendio han crecido, al igual que las alertas de deslizamiento por resequedad y sequía. Se podrían ver afectados más de 100 municipios, pero en 5 departamentos la situación es más grave y sensible (Bolívar, La Guajira, Boyacá, César y Magdalena) porque se prevé un calor más intenso.



Cayeron los precios mayoristas de la habichuela, la remolacha, el pimentón, entre otros.

¿Con estas medidas se evita que suban los precios de los alimentos y se afecte la inflación?

Nosotros tenemos dos preocupaciones importantes. La primera es que no haya desabastecimiento y por eso hay que proteger a los agricultores. Como El Niño no tendrá un impacto generalizado en el país, puede haber lugares donde baje la producción, pero debemos tener la capacidad de compensar y que en todos los lugares haya comida disponible.



La segunda preocupación es que no suba la inflación de los alimentos y en eso puedo dar un parte de tranquilidad. Con el cierre del año pasado y las acciones que hemos establecido, en este momento no debería haber ninguna razón para incrementar el costo de los alimentos.



Vamos a estar muy alertas y atentos a las denuncias. Invito a la ciudadanía, a las plazas de mercado y a las cooperativas a que nos informen si se están dando deformaciones en los precios de los alimentos.

¿El ministerio tomará alguna medida para que en Europa no le bajen el precio al banano?

No es la primera vez que en Colombia se presentan desbalances frente al costo de los productos, esto tiene una repercusión enorme porque, en su mayoría, el banano colombiano se exporta.



Este tipo de decisiones que se toman de manera inconsulta con el país generan una afectación en las exportaciones y en los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.



Para nosotros esto es una prioridad y una preocupación, ya establecimos una estrategia de trabajo con el gremio y con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo para generar procesos de acercamiento con la Embajada de Colombia en Bruselas porque vamos a asumir ese acompañamiento y defensa de la situación del banano colombiano ante las circunstancias que nos marca el Pacto Verde Europeo.



Coincidimos con el Pacto Verde y queremos cumplir con la sostenibilidad ambiental, pero esa sostenibilidad no se puede hacer a costa de la pérdida económica de los productores. Con gusto producimos bananos sostenibles, pero si los pagan adecuadamente.



En el pasado, en un par de ocasiones también se han puesto denuncias y quejas sobre situaciones que pueden generar desbalances comerciales en estas relaciones y no sea han atendido, pero nosotros vamos a insistir.



Los arroceros también tienen una preocupación por la inseguridad en los territorios…

Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica

A mi esa denuncia me tomó por sorpresa porque nosotros tenemos un acompañamiento permanente desde el Gobierno Nacional junto con la Fuerza Pública. Hemos establecido unos esquemas permanentes de acompañamiento a los gremios que han denunciado y han presentado situaciones de inseguridad y delincuencia común, sobre todo los ganaderos y palmeros, para tener reacciones inmediatas.



La sorpresa fue porque los arroceros no tenían estas situaciones, pero encendí la alerta apenas vi la denuncia para que nos informaran lo que estaba ocurriendo y ver si había una negligencia de la Fuerza Pública sobre la situación. Se generó un desgaste enorme para verificar qué era lo que estaba ocurriendo y en el fondo no se encontraron estas situaciones.



Más allá de engancharnos en una discusión con el líder de Fedearroz, creo que es importante poder construir un diálogo con este gremio porque el arroz es importante para la economía familiar colombiana.



El problema es que el arroz colombiano no es competitivo, es el más costoso y no lo podemos vender, sale más barato el importado, hay muchas dificultades estructurales que se deben resolver. Incluso, ahora en la revisión del TLC con Estados Unidos uno de los temas clave es el arroz, junto con el maíz y lactosueros, porque necesitamos proteger la producción nacional.

¿En 2024 se mantendrá el incentivo al almacenamiento para los arroceros?

El año pasado cuando llegué encontré que en el presupuesto no se había dejado recursos para el incentivo al almacenamiento de arroz, porque en su momento la exministra Cecilia López les había dicho que no había recursos.



Finalmente accedimos a darlo luego de muchas negociaciones y de un paro en la vía al Llano, destinamos 20.000 millones de pesos de los cuales no se ejecutó ni la mitad. Este año no dejamos recursos para incentivo al almacenamiento.



Tenemos que ganar más capacidad de transformación del arroz en Colombia, hacer menos costosa la producción y apostarle a nueva infraestructura. Me gustaría que, en vez de hablarme del incentivo, me hablaran de cuáles cooperativas y arroceros se animan a hacer más molinos, más secados o más almacenamiento.

Aumentar la exportación de productos no petroleros será clave para Colombia en el 2019.

¿A qué productos les darán un apoyo especial para impulsar su producción en Colombia?

La exportación de carne puede ser una actividad

Colombia tiene un potencial de exportación de más de 150 productos, esto debió costar una gran cantidad de recursos y esfuerzos de gobiernos para hacer las negociaciones porque no es fácil ganar la admisibilidad de un producto en un mercado extranjero, pero ni siquiera se usan los permisos de la mitad de estos productos.



No tiene sentido que tengamos esa potencial desperdiciado. Queremos diversificar nuestra oferta exportable, aquí solo se había hecho énfasis en la exportación de café y flores, también se ha avanzado en carne bovina, pero no tan rápido.



La exportación de carne puede ser una actividad de crecimiento porque se asocia muy bien con la transformación de agro industrialización, las plantas de beneficiadero y de frigoríficos, que es parte de esa agregación de valor que queremos.



También queremos ver un crecimiento en los sectores avícola y porcícola, los cafés especiales y el cacao, porque es uno de los productos que más tiene potencial de crecimiento, que más genera rentabilidad a sus productores, el que más se usa para la sustitución económica de cultivos ilícitos, es el producto de la sostenibilidad y lo cultivan mujeres mayoritariamente.



Además, queremos impulsar las iniciativas que se vienen dando en frutas como la uchuva, limón, gulupa, maracuyá, curuba y mango, que son muy apetecidas por el paladar internacional y los productores requieren un apoyo.



¿Van a radicar algún proyecto de ley en el Congreso de la República?

Tenemos la prioridad de sacar adelante la creación de la jurisdicción agraria, ya logramos una aprobación en la primera vuelta de la ley estatutaria, pero ahora tenemos que tramitar la ordinaria porque el año pasado creamos el primer tribunal agrario.



También tenemos un proyecto sobre reserva forestal porque queremos sacar títulos verdes de propiedad, es decir que las personas campesinas que desarrollen su actividad conforme a la vocación forestal o con arreglos de sostenibilidad ambiental, puedan hacerse a la propiedad de la tierra con esos usos condicionados y que el Estado les pueda ayudar a invertir a hacer esa actividad adecuadamente.



Además, nosotros vamos a hacer la actualización del catastro, es una decisión inquebrantable, pero si no se regula de manera distinta se tendrá un salto inflacionario muy grande en el impuesto predial. También nos interesa que las finanzas de los municipios mejoren, pero esto puede ser gradual.



