La notable desaceleración de la economía colombiana, que cayó del 12,2 % del segundo trimestre de 2022 al 0,3 % en el mismo periodo este año, ha encendido tanto las alarmas en todo el gobierno, que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, dio un mes de plazo a todo el gabinete para acelerar la ejecución del presupuesto. Hasta este momento, las cifras de ejecución, según Planeación Nacional, oscilan apenas entre el 25 % y el 40 %.

El Ministerio de Agricultura, que tiene el presupuesto de inversión más alto de toda su historia, es uno los que ha recibido llamado de atención sobre su rezago en ejecución. La titular de esa cartera, Jhenifer Mojica Flórez, admite que hay lentitud en la inversión, pero le aclara a este cronista, en su entrevista para EL TIEMPO, que “asumió hace apenas tres meses” y asegura que al cierre del año habrá una ejecución del 100 % de lo presupuestado.



Dentro del plan de choque que se aplicará para acelerar la inversión, y desarrollar la agroindustria, la ministra Mojica anuncia una baja de intereses para la economía popular. El crédito popular baja inmediatamente del 18 al 8 %. Además, revela la ministra, que se aprobó un nuevo esquema de financiamiento integrado.

¿Cómo va, señora ministra, la ejecución del presupuesto de su cartera?



Hemos ejecutado hasta esta semana 2,1 billones de pesos. Eso supera la ejecución presupuestal total de los gobiernos de los últimos cuatro años.



Pero el ministerio tiene muchos más recursos para ejecutar…



Lo que ocurre es que este año hubo un salto cuantitativo muy grande, del 150 %, en el presupuesto de inversión, y eso lleva a que hoy tengamos todavía recursos por ejecutar. Pero estamos en un proceso muy acelerado, ejecutando una adición presupuestal de 1,3 billones de pesos que nos ingresó hace 15 días y tenemos un plan de aceleración que apunta a cumplir procesos de fomento a la agroindustrialización en bienes, infraestructuras públicas, convenios y proyectos que encontramos desfinanciados y abandonados. Cumpliremos a las comunidades étnicas que están en una situación de hambre extrema en La Guajira y el Chocó



¿En qué consiste el fomento a la agroindustria?



Fundamentalmente en la creación de líneas especiales de crédito para riego, infraestructura, almacenamiento y de transformación para valor agregado.

¿Y para cuándo proyecta el ministerio completar la inversión presupuestada?



85% a septiembre, con la idea de que cuando comiencen las discusiones para el presupuesto de 2024 estemos con una ejecución del 100 %.



Por otra parte, señora ministra, ¿en qué consisten las modificaciones que el Presidente piensa solicitar en el TLC con los Estados Unidos?



Corresponden a los subsidios que ellos tienen. Es algo que hemos venido identificando que podría generar un desbalance en las relaciones comerciales que tenemos especialmente frente a unos productos que para nosotros son primordiales proteger como el maíz, la leche y el lactosuero, que son básicos en nuestra canasta familiar. Quisiéramos activar esos mecanismos que están establecidos dentro del acuerdo, para poder generar un trato más justo y equitativo. Es una conversación que se tiene que desarrollar y que compartimos con el Ministerio de Comercio.



En el mismo discurso en Pitalito, señora ministra, el Presidente anunció que está aparentemente decidido a quitarle a la Federación Nacional de Cafeteros el manejo del Fondo Nacional del Café, y son bien conocidas las grandes diferencias del Presidente con el gerente de la Federación, Germán Bahamón. ¿Sería partidaria de la dimisión del dirigente cafetero como solución a la crisis?



Yamid, yo creo siempre que todos estos problemas estructurales tan fuertes y robustos que impactan deben ser tratados en un proceso de amplia discusión y acuerdo. Y este es un tema de legitimidad que corresponde al sector cafetero, en el cual yo no tengo la responsabilidad de determinar ninguna situación.

Por otra parte, ¿en qué va todo el proyecto de reforma agraria?



Esta apuesta del Gobierno nacional a la reforma agraria realmente es de las más importantes en la historia de Colombia. Hoy estamos en un momento en donde junto con la necesidad de hacer reforma agraria está la urgencia de hacer frente al cambio climático y de dar solución al tema del hambre que golpea a un tercio de la población colombiana. En la costa Caribe, en cinco departamentos aguanta hambre la mitad de la población. En La Guajira, por ejemplo, la declaración de la emergencia se da porque el 59,7 % de las familias no tiene qué comer y cada semana muere un niño de hambre en pleno siglo 21, cuando es totalmente prevenible. El Programa Mundial de Alimentos acabó de sacar un informe mundial en donde clasifica a Colombia como el segundo país en el mundo en situación de hambre después de Haití y esto es lo que nos lleva a decir que en este momento es urgente la reforma, y se han generado consensos para que busquemos acabar con latifundios improductivos y transformarlos en tierras cultivables.



¿Cómo vamos en materia de compra de tierras para la reforma?



La reforma agraria pacífica se hará comprando tierras al precio comercial, al avalúo, de manera que nadie se sienta lastimado.



¿Para hacer qué cosa?



Nuevos propietarios, reactivación económica, ocupación, empleo y desarrollo de la agricultura, a partir de un proceso fuerte de inversión tanto pública como privada, para lograr el crecimiento de la producción agroalimentaria. En ese proceso, ya vamos en 30.000 hectáreas compradas.



Eso parece muy poco…



Puede parecer así, pero es más de lo que hicieron los gobiernos que antecedieron.



Ahora, señora ministra, más allá de la entrega de tierras, ¿qué políticas contracíclicas (que fue la palabra utilizada por el presidente Petro) va a generar el sector agropecuario para combatir la desaceleración de la economía del país?



La política de reforma agraria y compra de tierras en sí es una medida contracíclica y así se ha visto siempre en los desarrollos de las agriculturas del mundo. Justamente Colombia está empobrecida porque aquí no se ha logrado resolver este problema. Estamos tomando decisiones en materia de crédito y financiamiento.

¿Que decisiones se han tomado sobre crédito?



Tuvimos sesión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, y hemos resuelto bajar aún más las tasas de interés para que se pueda generar mayor acceso y democratización del crédito de economía popular. Es ese crédito pequeño que se le da a la gente que no tiene el perfil financiero perfecto que exige normalmente el sector financiero y bursátil, sino son personas que necesitan un capital para mejorar su producción, para hacer mejor sus actividades económicas. Inyectamos recursos en ICR (Incentivo de Capitalización Rural) para poder promover rápidamente la reactivación económica para generar mayores capacidades productivas que tanto necesita nuestra economía.



¿ Está decidida la baja de intereses?



Sí. Se aprobó la baja de intereses para economía popular. Se aprobó también una apertura a generar un nuevo esquema de financiamiento integrador, con unas tasas que puedan beneficiar todo el tema de comercialización de alimentos. Hoy necesitamos generar condiciones integradoras para que todos los distintos tamaños en las cadenas y especialmente los productores, puedan integrarse.



¿Por ejemplo?



El tema del arroz, la leche, concentrados para animales, cosechas o productos, alimentos que necesitamos proteger de cara a El Niño que viene. Y aprobamos también una apertura para que productores no solamente pequeños sino también medianos, puedan acceder a estas tasas más benéficas, para que podamos en lo que nos resta del año, generar un avance importante en la economía de la agricultura.

¿El sector agropecuario del país, entonces, tendrá inversión oficial asegurada?



El crédito de banca popular estaba IBR (Indicador Bancario de Referencia) en más 18 y con la decisión que tomamos para ese sector popular que tanto necesita crédito barato, lo bajamos diez puntos y quedó IBR más 8.



¿Esto será todo a través del Banco Agrario?



Finagro y la banca que pone los recursos. Dentro de eso es muy importante el Banco Agrario, que hace parte de esta política de reactivación agropecuaria.



Señora ministra, usted dijo hace unos días que darles subsidios a los arroceros era botar la plata, pero después les dio un giro por 25.000 millones… ¿Botó esa plata?



Yamid, el tormento de todos las ministras y ministros de agricultura anteriores siempre suele ser el arroz. Llevamos 20 años con este esquema, precisamente porque es un producto complejo. El arroz es esencial en la comida colombiana, es un producto básico de la canasta y por eso tenemos que consentirlo, preservarlo y mantenerlo a pesar de que no sea competitivo. Nuestro arroz es muchísimo más caro que el arroz de cualquier otro país y eso hace que no sea fácil su salida. Es un subsidio que se plasmó para el excedente de cosecha de esta última temporada, dada una condición particular, y es que viene el fenómeno de El Niño, que puede extenderse todo el año entrante, en donde es sabio poder resguardar el arroz.

¿Por qué razón pidió usted la renuncia de los altos ejecutivos del Ministerio?



Estamos en este momento en una urgencia. Tenemos el presupuesto más alto en toda la historia del sector, 150 % más grande que todos los anteriores años. Hoy hemos ejecutado lo que hubieran ejecutado en todo un año gobiernos anteriores.



Pero la realidad es que siguen siendo altísimos los recursos por ejecutar…



Tenemos nuestra economía golpeada por el tema inflacionario, en donde la gente necesita comer y hay crisis de hambre. Tenemos que ser totalmente exigentes, tenemos que acelerar. Estos puestos no están titulados a nadie. Todos debemos sentir esta misma urgencia y no podemos bajar la guardia. Tenemos que acelerar.



¿Pero, entonces, usted va a nombrar colaboradores que hagan qué?



El Presidente me ha permitido armar mis equipos; desde 1913 que existe el Ministerio de Agricultura, por primera vez hay ministra y dos viceministras mujeres completamente técnicas, que conocen, que llevan toda la vida trabajando en esto y que no corresponden a una cuota política de nadie, y también tengo una serie de directores técnicos. En mi ministerio hemos logrado consolidar un equipo, yo creo que en tiempo récord. Yo no siento que estas peticiones de renuncia sean como una amenaza, es un recordatorio de la responsabilidad enorme que tenemos y de esa carga de urgencia que llevamos.

¿Pero va a retirar ejecutivos?



Es una decisión que debe corresponder al nivel de ejecución, tanto financiera, presupuestaria, administrativa como operativa de metas y de impactos que tenemos que darle al país. Yo tengo la fe puesta y el equipo completamente en línea a poder cumplir con los desafíos que tenemos, a que cumplamos la aceleración.



Mejor dicho, ¿la petición de renuncia es más que todo un llamado de atención?



Así es. Es un campanazo y un recordatorio para que trabajemos; es para poder generar los impactos de política social que debemos ejecutar.



¿En qué consiste, señora ministra, el proyecto de Alianza Público-Privada -Popular, entre el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario, Finagro, la Agencia de Desarrollo Rural, Alquería y Asoleche para la industrialización del sector lácteo que anunció el viernes en Cartagena?



En Colombia nunca ha habido una política de agroindustrialización. Lo que nosotros estamos diciendo es que queremos que la agricultura crezca en serio como motor de desarrollo económico, pero no podemos seguir haciendo lo de siempre. Llevamos 120 años produciendo café y sacándolo así. ¿Quién se lleva el valor agregado? Deberíamos ser nosotros. No podemos seguir produciendo leche como pasa ahora. Hay que hacer la pulverización porque la leche en polvo nos permite sustituir importaciones y a la vez abaratar costos de producción de alimentos. Tenemos que entrar ya en el campo de la industrialización de nuestra producción agropecuaria.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO