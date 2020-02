Reforma pensional tocaría a hombres menores de 54 y mujeres hasta 49

Los cambios en el sistema de pensión público en Colombia cobijarían a los hombres y mujeres que están a ocho años o más de alcanzar la edad de jubilación. No modificar la edad de retiro, la tasa de cotización y la edad de sobrevivencia son parte de los puntos inamovibles.



Horas antes de ser designada como ministra del Interior, Alicia Arango le dio una entrevista a Noticias Caracol, donde habló de la reforma pensional, o la "reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez", como ella lo denomina.

Luego de unos meses de no hablarse del asunto, la ministra Arango volvió a referirse a la reforma pensional.



La ministra reveló que la propuesta de reforma, que en todo caso, deberá ser conciliada con los trabajadores y empresarios, plantea que los cambios en el régimen de prima media no cobijen a quienes están a menos de ocho años de pensionarse, es decir, a los hombres de 54 años o más y a las mujeres mayores de 49. Esto, porque la edad de pensión en hombres es de 62 años y la de mujer, 57.



La Ministra asegura que en Colombia hay solamente tres millones de pensionados, y hay 23 millones de trabajadores. Este fenómeno, advierte Arango, ocurre por tres razones: no alcanzan el número de semanas o se les pasa la edad, por la informalidad o porque ganan menos del salario mínimo. Además, advierte que el 75% de los pensionados ganan menos de dos salarios mínimos.



"En Colombia pasa un tema muy grave y es que la gente que tiene más pensión tiene más subsidio. (...) Es absurdo que los subsidios se vayan a los que más ganan, el subsidio tiene que ser para el más vulnerable siempre", dijo la actual ministra del Interior.



Aseguró que "no se va a acabar el régimen de prima media" (Colpensiones) y que el Gobierno pretende hacer una especie de pirámide donde en la parte de arriba esté el sector más desprotegido, hoy parcialmente cobijado por la estrategia de Colombia mayor. Con ello, se buscaría aumentar el subsidio de $80.000 (que actualmente reciben) a $100.000 a esta población.



Arango reiteró que hay dos sectores que no serán tocados: los militares y los maestros.



Según la funcionaria, los cambios no incluirían un aumento en la edad de pensión ni un aumento en las cotizaciones.



Arango le dijo a Noticias Caracol que la reforma se presentaría en la próxima legislatura, que arranca en julio y el periodo de transición sería de "mínimo ocho años".



