Gobierno responde al equipo económico de Santos sobre faltante fiscal

Si la ley de financiamiento que se apruebe no alcanza para aumentar el recaudo de impuestos en 14 billones de pesos, estarían en riesgo de recorte programas relacionados con salud, vivienda o educación, entre otros.

Entre los gastos que dependen del nuevo recaudo están, por ejemplo, subsidios de energía para 11 millones de hogares y de gas para 5 millones, que se recortaban en el proyecto de presupuesto original presentado por el gobierno anterior.



El actual gobierno advierte –en respuesta a las críticas del equipo económico de Santos– que también se contempló desmontar el 10 por ciento de los subsidios para estratos 1 y 2 con miras a conseguir esos dineros. En una misiva, exfuncionarios de Santos habían señalado que la actual administración no solo desconoce el faltante de recursos, sino que hay más ‘mermelada’, se incrementó de forma excesiva el gasto de funcionamiento y se echó para atrás el recorte de ese gasto por conveniencia política, entre otros.

En la respuesta, presentada este jueves por el Ministerio de Hacienda, también se dice que no conseguir los recursos implicaría atender solo 4 meses de Familias en Acción en el 2019, cuyos beneficiarios son 2,4 millones de hogares.



En su explicación, el actual equipo económico del Gobierno responde al de su antecesor que se debe cumplir la regla fiscal, pero también asegurar el gasto social que exigen las necesidades (y la Constitución obliga a aumentar en 12 por ciento los gastos de funcionamiento como las transferencias a los territorios), todo ello requiere los 14 billones de pesos que busca la ley.



Frente al hecho de que la renta petrolera de este año será 3 billones de pesos más de lo presupuestado, el gobierno señala que justo por eso la regla fiscal exigirá el año entrante una reducción del déficit fiscal de alrededor de 0,3 puntos porcentuales del PIB.



Según la administración anterior, hay 11 billones de pesos de excedentes de regalías, y el gobierno responde que el sistema de regalías no permite formular y ejecutar los proyectos tan rápido como lo demanda el rezago en vías. La reforma constitucional de las regalías en el mejor de los casos tendría efectos en el 2020. Advierte el actual gobierno que existe la necesidad de más recursos porque en alimentación escolar solo iba a financiarse en la mitad del programa.



En construcción de aulas se agregan 275.000 millones de pesos para programas en curso, como la jornada única escolar. En salud, si no se sube 7 por ciento la Unidad de Pago por Capitación, se aumenta el déficit del sistema. En vivienda, de los 565.000 millones agregados, 346.000 millones son para nuevos programas, y el resto, para agua potable y saneamiento.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS