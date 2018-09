El Gobierno llama a la cautela con el precio del petróleo

Mientras el Ministerio de Hacienda termina de pulir la ley de financiamiento que presentará al Congreso, como parte de las iniciativas para dejar cubierto el presupuesto del 2019 cumpliendo la regla fiscal, los precios del petróleo siguen por encima de los 80 dólares el barril en la referencia Brent, que este miércoles terminó en 81,34 dólares.

No obstante, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, si bien reconoció que la diferencia entre el precio actual y el que se proyectó, de 65 dólares, es importante, pidió cautela ya que es posible que el precio baje y habría que poner freno a programas vitales financiados con estos recursos.



Asimismo, el funcionario indicó que en todo caso es necesario pensar en una forma de ahorro durante las épocas de bonanza, para que así, cuando haya épocas de bajos ingresos, no se afecten programas en sectores como el deporte, la ciencia y la cultura y se hagan sostenibles en el tiempo.



Por su parte, frente a la financiación del presupuesto del 2019, Jorge Humberto Botero, presidente del gremio asegurador (Fasecolda) dijo que de ser necesarios nuevos tributos para cubrir el faltante, estos “no podrán tener vigencia indefinida, por la razón elemental de que su objetivo consiste en conjurar el déficit de apropiaciones de un ejercicio presupuestal determinado, no de los futuros”.



En su discurso de instalación de la Convención Internacional de Seguros 2018, el directivo hizo alusión a 10 frentes que debe atacar el Gobierno frente a las necesidades presupuestales que tiene el país.



Mencionó, por ejemplo, que se debe flexibilizar el gasto público, combatir el fraude en los programas sociales, integrar los recursos de regalías que corresponden a la Nación en un solo presupuesto nacional, adelantar la venta de activos, eliminar las exenciones y exclusiones tributarias, reducir las tasas de renta de las empresas. También insistió en la recuperación de la seguridad jurídica en el país, clave buena parte de la cual se ha perdido por el uso perverso de la tutela.

