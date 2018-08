'Buscaremos exportar arroz, y Ecuador y Perú serán objetivos'

A escasos ocho días de haberse posesionado como ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón enfrenta su primer gran reto al frente de esa cartera: la amenaza de una fuerte caída en los precios internos del arroz, ad portas de una abundante cosecha en el segundo semestre del año y mayores importaciones del cereal.

Y es que van en aumento las presiones de Perú y Ecuador para que Colombia deje entrar parte de su arroz, de acuerdo con los compromisos adquiridos en los convenios comerciales de la Comunidad Andina (CAN), bajo la amenaza de sanciones arancelarias a algunos productos que se exportan a esos destinos si se impide la llegada del cereal.



Pero el ministro fue enfático en señalar que ni Perú ni Ecuador dan acceso al arroz colombiano, por lo cual es necesario sincerar las relaciones bilaterales con respecto a ese producto, y que se buscará exportar arroz a los mercados internacionales y estos dos países deben estar dentro del objetivo.



¿Cómo enfrentar los líos del sector arrocero, más ahora con las presiones de Perú y Ecuador?

​

Queremos evitar que la cosecha de arroz se nos concentre en el segundo semestre; traer arroz importado ahora puede generar traumatismos en el precio, y eso se lo haremos saber en su momento a los representantes de Perú, pero es un tema que evaluaremos más.



Nos sentaremos con los ministros de Ecuador y Perú a tratar el asunto y nos reuniremos la próxima semana con el ministro de Comercio (José Manuel Restrepo) para solucionar ese irritante asunto comercial. Debemos tener claridad de que la medida aplicada por Perú (arancel del 10 por ciento a las exportaciones de azúcar y algunos de sus derivados) puede ser desproporcionada frente al potencial que puede tener para traer arroz a Colombia, y así lo plantearemos en la reunión.

...tenemos que tratar de estabilizar más la producción de arroz, y no será fácil en el corto plazo FACEBOOK

TWITTER

¿Con Ecuador será igual?

​

Sí, pero le quiero decir que ni Perú ni Ecuador dan acceso al arroz colombiano, y ahí hay que sincerar las relaciones bilaterales en lo que a ese producto toca. Tenga la seguridad de que buscaremos exportar arroz a los mercados internacionales y esos dos países deben estar dentro de los objetivos de los exportadores, porque insisto en que tenemos que tratar de estabilizar más la producción de arroz, y no será fácil en el corto plazo.



¿Cuándo sería esa reunión?

​

Dentro de dos semanas. Vamos a acompañar al ministro José Manuel, porque es más una labor del Mincomercio. Nos reuniremos con los ministros de agricultura y comercio de estos dos países para tratar temas de la agenda bilateral comercial con el objetivo de que Perú nos levante esa sanción.



¿Seguirán con el proyecto de fijar un precio mínimo de compra de arroz?

​

Es una iniciativa del anterior gobierno, pero vamos a mirar todas las opciones posibles para ver cómo les ayudamos a los arroceros en momentos en que saldrá una cosecha importante –entre 400.000 y 500.000 toneladas– que habrá que guardar hasta el primer semestre del 2019. Si ese producto no se almacena, podemos entrar en más dificultades de precios, porque en el primer semestre, además, llegan las importaciones por cuenta del TLC con Estados Unidos.



Entonces, ¿se necesita fijar un precio mínimo?

​

Este tipo de medidas generan incentivos perversos porque si los precios mínimos se escapan de los del mercado, o si generamos incentivos para que la gente de alguna manera almacene, al final se pueden tener dos efectos: impulso del contrabando y de las importaciones. Debemos ser muy cuidadosos con las señales que le enviemos al mercado. Cualquier incentivo, subsidio, precio mínimo, todo eso hay que mirarlo con cuidado porque puede generar efectos como el aumento en los arriendos de las tierras para cultivo de arroz. Por eso, una de las cosas que hemos planteado es cómo ordenar un poco la producción.



No significa que se acaben algunos incentivos...

​

No, de ninguna manera, pero hay que hacer una revisión porque llevamos varios años con los mismos incentivos, con los excesos de cosechas en los segundos semestres. Hay que ordenar la política con los agricultores, productores e industriales para mitigar los ciclos de precios.



Cuando estaba en el sector privado, ¿cuál creía que era el tema más inmediato de solucionar en el agro?

​

El exceso regulatorio y la gestión del Estado. La regulación que se expide muchas veces es innecesaria, y los filtros que tenemos no existen en otros países. Hay que reducir los trámites, no podemos seguir poniendo regulación sobre regulación porque esto genera costos al productor. Entonces, las regulaciones se quedan ahí, generando costos, pero no hay quien controle ni financie para cumplirlas.

¿Qué decirles a quienes critican la política de redescuentos de Finagro?

​

Hay que sentarnos con todas las entidades y el brazo financiero que tiene el ministerio para ver cómo están funcionando sus políticas. Hay una gran queja por la falta de acceso al crédito; las tasas del banco (Agrario) no son competitivas para los productores y no siempre hay acceso al pequeño agricultor.



¿Cuál sería el plan allí?

​

Es importante generar, por ejemplo, sistemas de crédito asociativo o vinculado a la protección del medioambiente, que los agricultores cumplan requisitos de control de plagas y de esta forma disminuyan los riesgos para ellos y el banco que los financia.

Tenemos la idea de un cultivo granja que tenga buen estatus fitosanitario o sanitario, con baja tasa de interés, y vincular el préstamo a un seguro agropecuario para reducir la exposición del banco. También, desarrollar una política en la que se pueda vincular la compra de la cosecha a través de contratos de siembra para que quien financie no quede expuesto a una producción que no se sabe si se venderá; esa sería la garantía.



Y frente a las tasas...

​

Hay que buscar reducirlas lo máximo posible. Hoy en día, los microcréditos trabajan con tasas muy altas, y en la teoría económica lo mejor es que no haya topes para que todos puedan acceder al crédito, que es costoso, pero ayuda a que haya recursos en las zonas rurales.



¿Se debería eliminar la usura del microcrédito del campo?

​

Es un asunto que valdría la pena evaluar, siempre y cuando eso no abra espacio para que entre un crédito irregular, como el gota a gota. Hoy hay un techo para los créditos que se podría subir un poco más, pero en el crédito agropecuario hay que revisar los topes de las tasas porque con estos se está generando una barrera de acceso a quienes pueden ofrecerlo.

Más recursos y cobertura para seguro agrario

El ministro de Agricultura dijo que quieren repotenciar el seguro agropecuario actual. “Buscaremos más recursos, y ampliarlo a un seguro que incorpore un componente sanitario y fitosanitario que ampare tanto a cultivos como a animales frente a plagas y enfermedades, con lo cual el agricultor que termine afectado pueda recuperar parte de su inversión.



Revisar también la posibilidad de un seguro paramétrico con el que se pueda amparar una zona productora de 15.000 o 20.000 hectáreas, lo que

ayuda a bajar costos de las primas y mejora la eficiencia fiscal del subsidio que se pueda dar allí”.



REDACCIÓN: CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: @CarlosGarciaM66