MinAgricultura prepara proyecto para aliviar finanzas de productores

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, radicó un proyecto en el Congreso que tiene como principal objetivo aliviar las obligaciones financieras a cerca de 140.000 pequeños y medianos productores, los cuales podrán normalizar su situación financiera ante el Banco Agrario de Colombia o su intermediario.

"Radicamos un proyecto de ley que beneficiará específicamente a los pequeños y medianos productores, que contempla varias medidas como la posibilidad de lograr acuerdos con los bancos por las deudas existentes, así como unos alivios financieros y no financieros para una serie de cadenas no priorizadas”, afirmó el jefe de la cartera agropecuaria.



Dentro de estos alivios presentados al Congreso, se encuentra la posibilidad de establecer acuerdos de pago a través del Banco Agrario de Colombia o con otros bancos (esto para las obligaciones financieras cubiertas con garantía FAG), con el fin de entablar formas de pago que puedan incluir descuentos a capital y condonación de intereses corriente y de mora. Los productores que accedan a este beneficio de acuerdo de pago, tendrán la posibilidad de acceder de nuevo a una vida crediticia que les permita seguir financiando sus actividades rurales.



De igual forma, el segundo plan que contempla el proyecto de ley es facultar a la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuaio (Fonsa) para aplicar descuentos a capital. Esto ayudaría a las obligaciones de más de 56.000 deudores Fonsa que fueron beneficiados anteriormente con el programa.



También se ajustará la definición del pequeño productor para el acceso al crédito, así como del mediano productor. Asimismo, ya no se tendrá en cuenta los activos, sino solo el patrimonio, que en la mayoría de los casos es menor a lo adeudado



Además, el Ministerio también incluyó la creación de un programa especial con el cual se podrá otorgar un alivio a las obligaciones con el sector financiero (a través de los bancos) y con el sector real (agrocomercios), dirigido especialmente a los pequeños y medianos productores.

