Ante la caída del Silicon Valley Bank la semana pasada y el descenso de las acciones del Credit Suisse, muchos se han preguntado cómo el panorama económico mundial puede afectar a Colombia, dado que las acciones en los bancos colombianos también han sentido el golpe en la bolsa de valores.

Sin embargo, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo se pronunció sobre el tema en una rueda de prensa, asegurando que el país tenía un sistema financiero sólido, por lo que no debía haber preocupación por el tema.

Aquí en Colombia no tenemos ningún riesgo financiero. Tenemos un sistema financiero muy sólido, tenemos muchos mejores estándares financieros, incluso, que Estados Unidos FACEBOOK

“Aquí en Colombia no tenemos ningún riesgo financiero. Tenemos un sistema financiero muy sólido, tenemos muchos mejores estándares financieros, incluso, que Estados Unidos y lo hemos descubierto en esta coyuntura. Ese tema no es una preocupación para nosotros”, sostuvo.



Entre las diferencias del sistema en EE. UU. y el de Colombia, resaltó que los bancos colombianos debían actualizar los activos financieros a valor de mercado por lo que, según dijo, la regulación es más fuerte en nuestro país.



Queda abierta la posibilidad de una nueva postura de la Reserva Federal de Estados Unidos y un cambio en las decisiones sobre el alza de las tasas de interés: "Yo creo que la Reserva Federal tendrá que tener en cuenta esta situación en materia de tasas de interés, eso de pronto es lo que va hacer es que no se eleven las tasas la semana entrante. Ya el Gobierno de los Estados Unidos lo que ha dicho es mejorar la regulación", comentó.

