Minhacienda: 'Tenemos que balancear qué tanto pagamos deuda y cómo hacemos inversión'

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, piensa hoy con optimismo sobre el futuro de nuestra economía, pero es muy realista. Eso lo conduce a afirmar que sí se corre el riesgo de entrar en recesión, si no se toman medidas.



En el siguiente reportaje para EL TIEMPO, el ministro Bonilla revela que se debe reducir “un poco” el pago de deuda externa para utilizar esos recursos en inversión. Y no oculta su alarma por el fallo de la Corte Constitucional que eliminó el artículo de la reforma tributaria que impedía deducir de la base gravable de renta las regalías por la explotación de recursos naturales.



¿Cuánto dejará de recaudar el Estado por el fallo de la Corte que tumba de la reforma tributaria la norma que impedía a la industria de minas y petróleos deducir las regalías en sus declaraciones de renta?



El recaudo que se dejará de obtener en 2024, debido a la decisión de la Corte Constitucional, asciende a cerca de $ 3 billones, más lo recaudado en retenciones en la fuente en 2023 por esa medida. Esta decisión nos desfinancia el Presupuesto General de 2024. Ante esto, el Estatuto Orgánico del Presupuesto es muy claro en que ante un faltante en los ingresos, el Gobierno puede recurrir a un recorte o aplazamiento de gasto para cubrir este faltante. Y no hay otra opción.

¿Esos recortes afectarán inversión o funcionamiento?



Estamos revisando los rubros que serán objeto de este recorte para determinar en cuáles habría el menor impacto sobre la actividad económica y el empleo.

El Presidente comentó en un trino el viernes que con ese fallo, "se le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente...", ¿a quiénes se refiere?



El sector extractivista va a poder seguir obteniendo estas altas utilidades.

¿Qué hará el Gobierno?



Por ahora, será recortar el gasto en el monto que corresponda a los ingresos que dejamos de recaudar. Buscaremos que la Corte module su decisión.

¿Qué significa eso?



Que no sea tan drástica, que no tenga retroactividad, que no haya devolución de los recaudos.



Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Foto: Ministerio de Hacienda

Por otra parte, ministro, ¿cuándo un país entra en recesión, corremos ese riesgo?



Un país entra en recesión cuando tiene dos trimestres continuos con tasa de crecimiento negativa. Tenemos un primer trimestre con tasa negativa de -0,3. Esperamos que en el siguiente trimestre, no se repita la historia. Estamos en una situación complicada porque el programa de reactivación está puesto en marcha desde hace 4 meses en obras civiles y construcción de vivienda y vamos a evaluar qué es lo que está pasando con los dos programas que no han avanzado.

¿Cuál es la causa de la parálisis en construcción de vivienda de interés social?



Se había identificado un descalce entre los subsidios a la cuota inicial y el de la tasa de interés. Eso se resolvió hace 4 meses. Desde entonces el Ministerio de Vivienda comenzó a asignar los subsidios. Lo que tengo de información de la ministra de Vivienda es que ya ha asignado 45.000 subsidios y que quedan 20.000 por asignar de aquí a final del año. Por tanto, hay la posibilidad de que se estén construyendo 65.000 viviendas. El Gobierno Nacional no construye esas viviendas, la construyen los privados. El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) llegó a un acuerdo con el Banco de la República para volver a tener el subsidio de la tasa de interés. Ahora está claro que los dos subsidios van a la par: el de cuota inicial y el de tasa de interés. Ahora lo que tenemos que mirar es dónde está el descalce. Esas viviendas las construyen los privados, no el Estado.

¿Pero qué tan lejos o qué tan cerca estamos de una recesión?



Si el último trimestre del año es negativo, se configuraría técnicamente la recesión. Si logramos identificar qué pasó con los programas de vivienda de interés social y los avances en obras de infraestructura, programas que están en marcha desde hace 4 meses, a ver dónde está el vacío, lo remediaremos para tener un final del año con una tasa positiva. Las construcciones las hacen constructores privados. Y el gran hueco es el cierre financiero, porque las tasas de interés están muy altas para el proceso de cerrar las obras.

Señor ministro, si entramos en recesión, ¿qué pasará?



Estamos en un momento en que podemos actuar y reactivar la economía. En otra directriz del Presidente, ordena contratación directa.

¿Los ministros no lo están haciendo?



Esa es la discusión que hay. La mayor dificultad es en vías. Es el cierre financiero. Los bancos no están prestando los recursos, no hay flujo de recursos, además las tasas de interés son muy altas. Hay que comenzar a bajar tasas, porque mientras las tengamos tan altas habrá dificultad del cierre financiero.

¿Qué es lo que sube las tasas de interés?



Las tasas de interés subieron porque el Banco de la República optó por enfriar la economía. Y eso aumentó precios, la inflación en Colombia volvió a ser de dos dígitos. La inflación va a continuar bajando.

Pero, como se dice, la inflación subió por ascensor, baja por escaleras…



Sí, señor, pero porque estamos resolviendo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

¿La gasolina volverá a subir este año?



Todavía nos queda un alza.

¿Una para este año?



Sí.

¿Queda alrededor de cuánto?



$ 16.000 al consumidor. El precio del productor es alrededor de $ 12.000.

¿Y ahí termina?



Queda nivelada con el precio internacional. En adelante la gasolina sigue al precio internacional. El diésel queda pendiente, sigue asumiendo el presupuesto.

Banco de la República Foto: César Melgarejo / CEET

¿Pero qué hacer para reactivar la economía?



Si se reactiva construcción de obras civiles y de vivienda, la industria comienza a vender insumos. El segundo sector que tiene tasa negativa es la industria.

¿Por qué las medidas tomadas hace 4 meses no han producido ningún efecto?



Eso es lo que queremos evaluar: ¿qué es lo que ha pasado? Si los subsidios ya fueron entregados, ¿por qué las obras no? También puede ser el cierre financiero. Y si no hay cierre financiero, no hay quien compre la vivienda.

¿Qué supone el cierre financiero?



El subsidio le llega por un lado, pero usted, familia, tiene que terminar de pagar el resto; si ese resto se lo garantiza un banco con un crédito hipotecario, le plantea a usted unas formas de pago. Si las formas de pago son muy caras, muy altas, seguramente no hay cierre financiero. El cierre financiero es que la familia efectivamente puede adquirir el crédito. Si no lo hay es por tasas de interés altas.

Eso es lo que queremos evaluar: ¿qué es lo que ha pasado? Si los subsidios ya fueron entregados, ¿por qué las obras no? También puede ser el cierre financiero. FACEBOOK

TWITTER

Me decía usted al comienzo, señor ministro, que la recesión es la presentación de dos trimestres sucesivos de crecimiento negativo. ¿Corremos ese riesgo?



Podemos correrlo si este programa para construcción y compra de vivienda no se reactiva.

Pero es que cayó la demanda también porque la gente no tiene recursos…



Cayó la demanda porque ese fue el objetivo del banco para enfriar la economía. No podemos seguir así.

¿Quiere usted decir que por el afán de contener la inflación, se sacrifica toda la economía, incluyendo su crecimiento?



Eso es lo que le hemos dicho a la junta del Banco y yo creo que en diciembre se va a tomar una decisión que es positiva, que es comenzar a bajar las tasas.

¿Van a bajar desde diciembre?



Yo creo. Porque por enfriar la economía y enfriar la demanda podíamos llegar al extremo de parar la economía y entonces llegaríamos al peor escenario.

¿Y eso es lo que está pasando?



Eso es lo que está pasando. Pero todavía podemos reaccionar y seguramente en diciembre el Banco bajará tasas.

¿La inflación terminará el año por debajo del 10 por ciento?



Sí, eso sí. Creo firmemente que quedamos por debajo de 10. Teníamos una previsión de un 9,2 %, pero ya con lo que ha venido pasando estamos calculando un 9,5 %. La inflación está bajando, pero corremos el riesgo de parar la economía.



El precio de la gasolina llegará a 16.000 pesos Foto: Istock

¿Por qué parar la economía?



La regla fiscal es un acuerdo que está planteado desde hace varios años para que el gasto público sea controlado y que no tengamos un exceso de deuda. Pero la regla fiscal genera restricciones y prioriza el pago de la deuda sobre la inversión. Eso es parar la economía. Hoy que tenemos esta situación de un crecimiento negativo, la discusión es que el pago de la deuda no reactiva la economía, la inversión sí. Entonces, tenemos que balancear qué tanto pagamos de deuda y cómo hacemos inversión. La regla fiscal es una dificultad.

¿Se bajará pago de la deuda?



Estamos mirando dónde bajamos $ 10 billones de pago de deuda y se lo subimos a inversión, con el fin de reactivar la economía.

Pero la reforma a la regla fiscal no se puede hacer por decreto…



No, lo tiene que hacer el Congreso. Lo que ha planteado el Presidente es que es hora de abrir este debate. Y yo creo que es saludable.

¿Usted es partidario de qué?



De flexibilizarla sin romperla. Este año ya pagamos $ 76 billones de deuda; el año entrante, $ 95 billones. Realmente tenemos que buscar más recursos para la inversión. Es por eso.

¿Pero usted quiere modificar la regla fiscal?



No vamos a modificarla. Lo que el Presidente propone es la discusión de qué es lo que hay que hacer en el futuro con la regla fiscal.

Sí, pero digo, ¿cuál es su pensamiento sobre la regla fiscal?



Tal como está diseñada hoy la estamos cumpliendo, pero nos genera restricciones.

¿Y entonces qué hacemos hacia adelante?



Tenemos que buscar formas de flexibilizar la regla fiscal para que paguemos un poco menos de deuda, para que tengamos recursos para invertir. Este año para el presupuesto del 2024 bajamos 10 billones en pago de deuda.

¿Por qué hubo tantas reacciones negativas, todas sin excepción, de economistas, de sociedades, de exministros, diciendo que la propuesta del Presidente de revisar la regla fiscal es absurda...?



Pero Duque la suspendió. Y nadie le dijo nada.

¿Usted va a presentar el proyecto?



No, no hay proyecto. Pedimos abrir esta discusión.

Es decir, si priorizamos el pago de la deuda y no podemos hacer inversión, ¿hundimos la economía?



La hundimos. Claro, porque usted con el pago de la deuda no reactiva la economía, con la inversión sí.

¿Y bajar un poco el cumplimiento de obligaciones en deuda externa no puede crear cierta incertidumbre internacional?



La verdad no es tanto. Mire, la semana pasada salimos a colocar un bono por 2.000 millones de dólares. Se sobrevendió, llegaron propuestas por más de 12.500 millones de dólares. Al final optamos por recibir 2.500 millones de dólares. No necesitábamos más. Obtuvimos una tasa de interés que es altamente competitiva en el mercado. Obtuvimos tasas de interés del 8,3 por ciento. Eso está por debajo de la tasa del Banco de la República.

¿Y para qué requirieron ese crédito?



Para terminar de financiar el plan de desarrollo y cumplir con las metas de financiamiento del Presupuesto de Colombia.



Entonces, ¿sí se va a modificar la regla fiscal?



Estamos respetando la regla fiscal y lo que empieza es una propuesta en la que debatamos qué hacemos en el futuro con la regla fiscal, porque hoy tenemos una enorme restricción, que es la prioridad de pagar la deuda. Eso nos puede limitar el crecimiento económico y lo que necesitamos es invertir. Pagamos algo menos de deuda e invertimos más. El pago de la deuda no reactiva...

¿Y qué proyección tiene usted, señor ministro, sobre el crecimiento de la economía en el último trimestre?



Debemos crecer. Debemos tener un resultado que sea positivo.

¿Usted no cree que cambiar la regla fiscal puede afectar mucho la economía del país, especialmente la inversión?



Si uno hace cambios bruscos, obviamente que sí, pero lo que estamos proponiendo es un debate, abrir un debate para algo que el país necesita conocer.

Lo que hablamos ahora de bajar un poco el pago de deuda para más inversión...



Claro, porque si no, no reactivamos la economía. El mayor enemigo que tenemos hoy es que nos digan ‘tienen que pagar más deuda’, y no podemos invertir.

¿Y eso no es romper la regla fiscal?



Eso no es romper la regla, es que simplemente vamos graduando, porque si no, vamos a tener dificultades.

¿Cuál es el objetivo del Presidente para reunirse con los llamados 'cacaos' empresariales?



Buscar un acuerdo nacional, reducir las prevenciones que existen sobre él y estudiar fórmulas para la reactivación de la economía. El Estado pone unas cosas, pero el resto está en manos privadas. El 80 % de la economía colombiana es privada y el 20 % es pública.

Pero, ministro, ¿acaso esta situación de crecimiento negativo del último trimestre es culpa de los empresarios privados?



La economía se reactiva con una actitud simultánea entre la inversión pública y la inversión privada. Ha bajado la inversión privada en parte por el tema de las tasas de interés y hay que mirar cómo se llega a un mejor resultado en materia de cierres financieros.

Según las proyecciones que está manejando el Ministerio de Hacienda, ¿cómo le va a ir al país en materia económica el año 24?



osotros debemos tener en el 2024 ya un proceso de reactivación. Ya hemos tocado fondo este año y como está previsto llegaríamos en el año 2024 a volver a recuperar el crecimiento.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO

