Minhacienda rechaza opiniones 'efectistas y cortoplacistas' del Emisor

La polémica que desató Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, tras señalar que la economía colombiana no solo había tenido un muy mal crecimiento (2,3 por ciento) en el primer trimestre del año, sino que, además estaba estancada, tocó su punto más alto este jueves al conocerse una declaración del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el sentido de que un funcionario de ese nivel no debería manifestarse con "opiniones cortoplacistas y efectistas".

“La política monetaria, que es la función del banco central, requiere -y así ha sido en todos los bancos centrales serios del mundo y así había sido en el Banco de la República- de una prudencia respecto de las opiniones de sus gerentes y funcionarios.



"Creo que las discusiones internas del banco, de cuya junta soy miembro y presido, se deben dar en ese entorno”, precisó el ministro Carrasquilla, al participar en la 54.ª Convención Bancaria que concluye el jueves en Cartagena.



Si bien el Ministro reconoció que el primer trimestre del año no fue bueno para la economía, dijo estar confiado y seguro de que al final del año el PIB , Producto Interno Bruto, mostrará un crecimiento del 3,6 por ciento, que es la meta del Gobierno



“Creo que la economía lleva un tiempo significativo, un par de trimestres, por lo menos, dando claras evidencias de rebote, las cifras así lo muestran y esa dinámica será más importante a medida que pasen los días, los meses y los trimestres”, dijo el funcionario, al descartar que el bajo crecimiento observado hasta ahora sea consecuencia de la polarización, algo que no tiene sustento.



Las declaraciones del gerente del Emisor, quien intervino en la instalación del encuentro anual de los banqueros el miércoles pasado, no solo tuvieron eco en los funcionarios del Gobierno sino entre los asistentes al evento.



Algunos de ellos, si bien perciben que la economía no está creciendo al ritmo esperado, consideran que lo lógico sería detectar esos factores que impiden una mejor dinámica, pero también aquellos que lleven el crecimiento del PIB más allá del 4 por ciento.



