Tras el fallo de la Corte Constitucional, el Ministerio de Hacienda comenzó a hacer las cuentas necesarias para saber en cuánto aumentaría el hueco pensional por la decisión de disminuir a 1.000 semanas el tiempo de cotización para que una mujer pueda pensionarse.



Este año, según cuentas de Anif, Colpensiones (régimen público) destinará cerca de 50 billones de pesos en el pago de mesadas, de los cuales, 29,7 billones de pesos son recursos propios y 18,4 billones de pesos salen del Presupuesto General de la Nación.



En cuanto a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), fuentes del gremio aseguran que aún no saben si este fallo de la Corte tiene o no que ver con ellos, pues se habla de bajar de 1.300 a 1.000 las semanas de cotización y en los fondos privados son 1.150 semanas.



Por lo tanto, como el comunicado de prensa emitido ayer no es lo suficientemente claro al respecto, están a la espera de conocer el texto completo del fallo del alto tribunal.



En todo caso, si aplicara para los fondos privados como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, sería necesario revisar caso por caso. Por ejemplo, si una mujer que llegue a los 57 años con 1.000 semanas cotizadas acumula el ahorro necesario para tener una pensión o si el capital necesario tendrá que ser completado por el Gobierno.



El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, le sugirió al Congreso de la República que estudie la decisión de la Corte Constitucional y considere la posibilidad de incluir lo pedido en el articulado que se está discutiendo de la reforma pensional presentada por el Gobierno Nacional.



¿Qué dice el fallo de la Corte sobre las pensiones?

La Corte Constitucional declaró inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez, luego de estudiar una demanda.



El demandante argumentó que la normatividad vigente desconocía el derecho de las mujeres a obtener una protección especial en el ámbito de la seguridad social, para garantizarles la igualdad material en el acceso a la pensión de vejez.



Teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad financiera, el Congreso de la República tendrá hasta el 31 de diciembre de 2025 para que adopte un régimen de causación del derecho a la pensión de vejez en el que se considere integralmente el enfoque de género y, especialmente, la condición de las mujeres cabeza de familia.



Si el Legislativo no adopta dicho régimen, a partir del 1.° de enero de 2026 se disminuirá gradualmente las semanas de cotización hasta llegar a 1.000 semanas que estableció la Corta para las mujeres.