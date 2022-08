La visión económica del nuevo gobierno será discutida en el seminario anual ANIF–AS/COA, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, intervendrá para dar a conocer la visión económica del nuevo gobierno.

"Hoy más que nunca tenemos la necesidad de crear espacios para abordar conversaciones sanas y constructivas sobre el futuro económico del país”, dice Mauricio Santa María, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF.



Entre los expertos que estarán exponiendo sus ideas están :



José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda y Crédito Público (intervención 7:30 a.m.).



Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).



William Maloney, economista jefe para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial.



Fernando Bravo, presidente de Perú y Colombia y jefe de infraestructura para Latinoamérica de Goldman Sachs.



Juan Carlos Uribe, Country Manager, Microsoft Colombia.



Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria.



María Fernanda Suárez, presidente de Accenture.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos de Colombia.



Mauricio Santa María, presidente de ANIF