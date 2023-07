Con el reversazo del Gobierno a la promesa de no subir peajes este año, el Ministerio de Hacienda analizará cuál es el momento apropiado para subir esos cobros a los conductores en las carreteras del país.



Luego de que el Ministerio de Transporte señaló que esos cobros se iban a compensar con un impuesto de valorización a los vecinos de las vías que podía recoger, este mismo año, hasta 25 billones de pesos, en realidad hubo un déficit de 800.000 millones de pesos.



"Solamente para que tengamos una dimensión –dice el ministro de Transporte, William Camargo–, esa congelación nos generó un déficit de 800.000 millones de pesos, es decir, tuvimos que pedirle a Hacienda 800.000 millones".



El Gobierno incluyó en la adición presupuestal 500.000 millones de pesos para pagarles a las concesiones que no pudieron aumentar su tarifa, como lo dictan los contratos, el 15 de enero de 2023 (34 de 39 proyectos, según la ANI).



Si se tiene en cuenta el monto del déficit que señala Camargo que se generó, el dinero aprobado en la adición presupuestal no alcanzaría para saldar las deudas del Gobierno con las concesiones viales.



El monto del hueco de 800.000 millones de pesos que menciona Camargo coincide con el cálculo que hace la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), gremio que reúne a las firmas de concesiones viales, lo que dejaría 300.000 millones en el aire, sobre los cuales no hay certeza aún de cómo estarían financiados.

Foto: Cortesía Concesionario Autopistas del Caribe

El congelamiento de las tarifas de los peajes para los vehículos que transiten por las vías a cargo de Invías y la ANI fue una de las decisiones del gobierno de Gustavo Petro en sus primeros meses de mandato.



El ministro de Transporte recordó que el congelamiento de las tarifas que anunció el Gobierno hace unos meses tenía como objetivo mitigar el impacto en la canasta de los colombianos.



De esta forma, se pasó de hablar, en enero, de no presionar más la inflación, a hablar de que los recursos que se usan para pagar a los concesionarios de las vías deberían usarse en colegios o en saneamiento básico.



Adicionalmente, ya se habían presentado al menos dos demandas de concesionarios que por la figura contractual no pueden recibir recursos de la adición presupuestal que se destinó para compensar el dinero dejado de recaudar en las casetas.



William Camargo, ministro de Transporte

De acuerdo con el ministro de Transporte, William Camargo, si una persona viaja todos los días está percibiendo un ahorro que se está pagado por el Presupuesto de la Nación, cuando hay otras necesidades para invertir.



"La plata que no pagamos –dice– está tomándose del presupuesto de la Nación, que se utiliza para atender, por ejemplo, los colegios en el Chocó, el saneamiento básico en La Guajira y los problemas de salud en otras zonas del país".



El ministro Camargo señaló que todavía no hay fecha para el aumento, luego de que la tarifa ya ha estado congelada por cerca de siete meses, pero sí es un hecho que subirá este año.



Camargo asegura que el Ministerio de Hacienda está revisando mensualmente cómo se está comportando la economía, con el fin de ver en qué momento la inflación está afectando en menor medida los precios de los alimentos, con el fin de decidir el momento adecuado para hacer el alza de los peajes que no se hizo en enero.



Foto: Jhon Jairo Bonilla

En todo caso, ese ajuste se deberá hacer en lo que queda de este año, pues para el año entrante se estaría sumando el incremento del 2023 al del 2024, y se podría generar un déficit mayor.



De acuerdo con el funcionario, ya se adelantan los estudios para descongelar estas tarifas, y en esos análisis para subir las tarifas se trabaja con la cartera de Hacienda.



Según Camargo, el incremento de los peajes no sería de una vez, y esos son los escenarios que está revisando el equipo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), porque estaría el incremento de este año, el incremento del próximo año, que todavía no se sabe de qué magnitud va a ser.



Entre tanto, los concesionarios Vías del Nus y Ruta al Mar ya han presentado demandas por la congelación de los peajes. La figura de sus contratos no les permite recibir dinero de la adición presupuestal, pero el ministro Camargo dice que se puede solucionar por la vía de la conciliación.