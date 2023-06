Aunque algunos analistas atribuyen el buen comportamiento que han tenido los activos colombianos en los últimos días al posible freno que podrían tener las reformas planteadas por el Gobierno Petro en el Congreso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defiende que los inversionistas confían en la estabilidad del país y que al igual que lo que se decía de su predecesor José Antonio Ocampo también le da credibilidad a los mercados. En entrevista con EL TIEMPO, el economista habla de este y otros temas como su posición frente a las alzas de la gasolina y firmar o no nuevos contratos petroleros.

Diferentes analistas han atribuido la debilidad del dólar en Colombia al freno de las reformas. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

La revaluación de la tasa de cambio completa varias semanas. Cuando yo llegué hace poco más de un mes estaba en un punto relativamente alto y comenzó a estabilizarse gracias a los mensajes de estabilidad que se han venido dando junto con las opiniones de las calificadoras que revelan que hay certezas sobre las políticas que está desarrollando el gobierno y, por ende, no tiene nada que ver con el avance de las reformas.

Pero hemos visto que avanzan a paso lento, ¿confía en que saldrán adelante?

Yo confío en que por lo menos tendremos segundo debate en salud y primero en pensiones antes del receso.

Con Ocampo siempre se decía que le daba tranquilidad a los mercados. ¿Usted también cree que se la da?

Sí, desde que llegué he encontrado que el proceso de revaluación ha sido persistente. Todavía en este mes que estoy aquí no he visto un movimiento hacia arriba de la tasa de cambio. Al contrario, la tendencia es a la baja.

¿Tocará hacerle cambios a la reforma pensional debido al fallo de la Corte que dice que las mujeres se pensionarán con menos semanas?

Sí, se adelanta el tiempo de pensión de las mujeres y ya no necesitan llegar a las 1.300 semanas sino a 1.000. El dato que tenemos ahora es que hay unas 89.000 mujeres en Colpensiones que tienen entre 1.000 y 1.300 semanas y que ya están cumpliendo la edad de 57 años.

¿Han calculado cuánto más tendría que salir del presupuesto para pagar esas pensiones?

Ese es el cálculo que hay que comenzar a hacer. También estoy averiguando cuántas mujeres hay afiliadas que estén llegando a las 1.000 semanas en los próximos 10 años.

Facebook Twitter Linkedin

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto: Acolgén

¿ Cuánto pagaría Colpensiones por cada mesada como máximo con la reforma?

Los subsidios a las pensiones altas desaparecen, puesto que las personas solo podrán cotizar como máximo en Colpensiones sobre los 3 salarios mínimos y el resto irá a los fondos privados. En ese caso, si tenemos en cuenta una tasa de reemplazo de 65 por ciento la mesada máxima por persona que se va a pagar en lo público, será equivalen a 1,8 salarios mínimos.

En la tributaria se cayó un mayor impuesto a las pensiones altas. ¿Se revive ahora?

En la tributaria quedó por fuera la propuesta de que las pensiones por encima de 10 salarios mínimos fueran grabadas. Lo que se propone ahora es que los pensionados que reciben más de 10 mesadas paguen un uno por ciento adicional al Fondo de Solidaridad pensional, es decir, que contribuyan a la financiación del pilar solidario.

¿Cuánto esperan que se reduzca el déficit fiscal este año?



El año pasado quedó en 5,3 por ciento y para este año se preveía reducirlo a 3,8 por ciento. Sin embargo, esa proyección se hizo en diciembre con unos supuestos que ya no existen. En ese momento, el petróleo estaba a 94 dólares el barril y hoy está 76. Por otro lado, está el tema de la desaceleración. Con el menor ingreso del petróleo y el menor recaudo esperado, estamos estimando que los ingresos que se iban a obtener son menores. Eso significa que estamos ajustando hacia arriba el déficit y podríamos llegar para el marco fiscal de mediano plazo a colocarlo en alrededor de 4,2/ 4,3 por ciento. De todas maneras, es una reducción fuerte.

¿Y eso va en línea con la regla fiscal?

Sí, está en línea. La regla fiscal lo dice es que tenemos que estar reduciendo el déficit tendencialmente y nos coloca un mínimo de obtener este año en 4,3 por ciento.

Mes a mes vemos un alza en el precio de la gasolina, ¿hasta cuándo va a ser así?

En Colombia hay un consumo diario de 12 millones de galones: 6,4 millones en gasolina corriente y 5,7 millones en diésel. Lo primero que hay que cerrar es la brecha en gasolina corriente con alzas paulatinas mensuales. Las dos últimas han sido de 600 pesos. Al ritmo actual y dado que se ha reducido el precio del petróleo, esta brecha la podremos cerrar en cuatro o cinco meses y en ese momento podríamos pensar en qué hacemos con el diésel.

¿Hasta qué precio llegaría la gasolina?

Más o menos se llegaría a 16.000 pesos. Claro está que si el precio internacional vuelve a subir la brecha sería más alta.

Cuénteme la idea del Presidente de planificar las compras para que importar gasolina no sea tan costoso

Lo que hemos encontrado es que el 40 por ciento de la gasolina corriente se importa y que Ecopetrol la compra como un mercado al día, cuando podría perfectamente estar planificándolo y hacerlo con mecanismos de subasta y de futuro donde se podrían obtener mejores precios. Necesitamos hacerlo porque las refinerías no tienen la capacidad suficiente para producir toda la gasolina que consumimos y necesitaremos seguir importando.

¿Por qué el diésel no se ha subido?

Subir la gasolina alimenta la inflación. Si subo los dos de manera simultánea la alimento mucho más y lo que queremos es que siga bajando.

¿Cuál es el hueco actual del Fondo de Estabilización de precios de los combustibles?

En el 2022 quedó un déficit de 26 billones de pesos y este año se ha venido reduciendo por efecto el incremento en el precio de la gasolina pero todavía podemos cerrar este año sobre los 18 y 20 billones de pesos. Todo depende de qué tan rápido cerremos la brecha de gasolina y actuamos con diésel.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Spencer Platt / Archivo AFP

¿Cuál es su posición sobre la exploración petrolera: firmar más contratos o no?

Tengo la convicción de que con los contratos que hoy existen, que son 202 y cubren 17 millones de hectáreas del país, tenemos suficiente y que no tendríamos que identificar en qué otras áreas del país hay más. Eso significa que los productores de petróleo nos indiquen en qué otro lado habría que explorar porque se sigue encontrando. De hecho, la semana pasada encontraron en los Llanos.

La ANH calculó que las reservas probadas de petróleo solo alcanzan para 7,5 años. ¿Le preocupa?

No me asusta porque desde hace 30 años vengo escuchando la misma lógica: las reservas colombianas son de unos 6 o 7 años. Si aumentan anualmente es porque se van encontrando pozos de relativo tamaño y se reducen con lo que se produce cada año. En los campos en los que se está explorando y explotando hay más petróleo, pero el país no ha encontrado un nuevo campo de las dimensiones de Caño Limón. Eso significa más o menos decir que Colombia es un país que tiene petróleo pero no es petrolero, ni vamos a encontrar las grandes reservas como las que tiene Venezuela.

Cambiando de tema, ¿esperaría que el ciclo de subida de tasas del Banco termine?

Con todos los datos de inflación bajando, yo realmente espero que en la junta de este mes del Banco podamos decir que la tasa se estabiliza, que no se mueve.

Tanto el Banco Mundial como la OCDE subieron el pronóstico de crecimiento para este 2023. ¿Ustedes también han subido los pronósticos?

Sobre la desaceleración económica se nos dijo inicialmente que podíamos crecer este año al uno por ciento, después los analistas han venido subiendo sus pronósticos y ya van en alrededor de 1,5 por ciento. La proyección del Gobierno es que la economía crecerá 1,8 por ciento este año y ya hay algunos analistas internacionales que se aproximan al 2 por ciento.

Petro ha dicho en varias ocasiones que no está de acuerdo con el liderazgo de Germán Bahamón en la Fedecafé, ¿cree que debe haber una buena sintonía entre el Gobierno y el gremio para la estabilidad del sector?

Sí, tendemos próximamente reuniones con el gremio cafetero. Lo que estamos señalando es la necesidad de que el Gobierno proponga una agenda distinta y que vaya dirigida a evaluar qué se ha hecho con los recursos del fondo del café y cuál es la razón por la cual existen tantas deudas pendientes de entrega del café al mercado nacional e internacional. Por otro lado, por qué no se han renovado las plantaciones que deberían de tener un estándar más alto.

¿Piensa posible sustituir cultivos ilícitos por café?

Efectivamente en algunas áreas de producción de estos cultivos se ha encontrado que el precio de la coca ha estado bajando y que el café es competitivo, entonces ya en algunas áreas empezaron a producir café y eso puede ser un buen síntoma de una política de que en esas áreas profundicemos la producción de café, le estimulemos y con eso garantizamos una sustitución del cultivo en términos de que el precio del café compite eficientemente con el precio de la coca.

Más noticias