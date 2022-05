En medio del fuerte debate político en torno a las políticas futuras para el sector de la minería, las empresas formales dedicadas a la extracción de productos como el carbón, el oro, el níquel y las esmeraldas, entre otros, puso en blanco y negro la importancia crucial de las rentas mineras que recibirán el próximo Gobierno y las regiones, debido de la actual coyuntura de altos precios de las materias primas en el mundo.



En este sentido, la Asociación Colombiana de Minería (ACM), estimó que, con una producción cuyos volúmenes se mantiene, el próximo año el valor de la renta minera llegará a los 8,8 billones, siendo un valor nunca antes visto.



Además, esta suma superará en 3,6 billones de pesos el monto que llegarán a las arcas fiscales y del Sistema General de Regalías este año, que cerrará con 5,2 billones de pesos aproximadamente.



De esta forma, el 2022 y el 2023 serán los años con la renta minera más alta desde el 2010, producto del buen desempeño que muestran las exportaciones a raíz del aumento en los precios internacionales, en especial del carbón, que aportará entre el 80 y el 82 por ciento de esos 8,8 billones de pesos; del oro, y del precio del dólar.

Además, de esos 8,8 billones de pesos, más de la mitad los recibirá el fisco nacional a través del impuesto de renta que pague la industria en el año 2023.



“El próximo gobierno recibirá unas rentas mineras por un valor nunca antes visto de 8,8 billones de pesos”, aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, al precisar que los recursos se generan con la actividad del 2022 y se materializarán en las arcas nacionales y en la bolsa regional en el siguiente año.



Por ello, el dirigente gremial se refirió de forma específica a la comparación que hizo recientemente el candidato Gustavo Petro, quien equiparó a la minería formal de carbón y al petróleo con una actividad ilegal como lo es el narcotráfico.

Sector relevante

“Creo que, en materia de política social, política fiscal y política macro no es responsable prescindir de un sector que tiene una gran relevancia. La conversación institucional debe ser cómo, entre todos, podemos construir Colombia y hacer una Colombia más justa”, señaló.



Y precisó que las declaraciones de Petro no tienen en cuenta el esfuerzo que 250.000 familias hacen a diario para trabajar en el carbón, y que equipararlas con un narcotráfico que ha puesto sufrimiento y dolor en las regiones, no es responsable.



De acuerdo con Nariño, con las rentas mineras cada año se podría construir un nuevo colegio en cada municipio el país y un hospital cada tres años y que para reemplazar estos recursos habría que por ejemplo, multiplicar seis veces el agro, cuatro veces el renglón ganadero, 7 veces el sector cervecero, 70 veces el sector de panadería y 40 veces la producción de cemento, para que esa mayor producción genere los impuestos y las rentas que hoy está dando la minería formal.



Asimismo, con base en cifras recientes del Dane, el sector minero destacó que durante el primer trimestre del año las exportaciones mineras han sido las mejores de los últimos 10 años, jalonadas por la coyuntura de precios, ya que la producción se mantuvo estable frente a los niveles de hace un año.



Así, las exportaciones mineras entre enero y marzo crecieron 44 por ciento, pasando de 2.605 millones de dólares en este lapso del año 2021 a 3.752 millones de dólares en igual período del 2022, incluyendo esmeraldas.