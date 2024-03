'Si no se reversa la prohibición de deducir regalías, hubiésemos tenido pérdidas'

Una caída en el precio del níquel, un menor precio del dólar y la desaceleración de la economía mundial marcaron un 2023 retador para Cerro Matoso, que hubiese terminado en pérdidas si la Corte Constitucional no hubiese tumbado la prohibición de deducir las regalías del impuesto de renta.



En entrevista, el presidente de la empresa, Ricardo Gaviria, habla de los planes que tiene la compañía, que incluyen mantener los niveles de producción de níquel y obtener un nuevo título minero para fortalecer sus operaciones en el país.



(Lea también: Departamentos de Colombia en donde menos del 10 % de los adultos mayores se pensionan)

¿Cuál es el balance que dejaron las operaciones en el 2023?

El precio del níquel se fue al suelo porque hubo una sobreoferta de Indonesia FACEBOOK

TWITTER

El 2023 fue un año retador, la producción estuvo un 7 por ciento por debajo de lo que tuvimos en el 2022, pasamos de 41.800 toneladas a 38.700 toneladas de níquel. El año pasado el precio del níquel estuvo por debajo del 2022.



El precio del níquel se fue al suelo porque hubo una sobreoferta de Indonesia, que se volvió un jugador importantísimo en el mercado internacional. También por la disminución de la economía de China y del mundo, lo cual afecta el uso de ferroníquel, ya que se utiliza para hacer acero inoxidable.



Otro aspecto que nos afectó fue la tasa de cambio. Cuando nosotros hicimos el presupuesto el dólar estaba a 4.400 pesos y el promedio terminó siendo 4.050 pesos. Esto nos afectó tremendamente.



En el 2023 pagamos 765.000 millones de pesos en impuestos porque nos fue muy bien en el 2022, este año vamos a pagar alrededor de 20.000 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EL TIEMPO

¿Por qué en la balanza de pagos aparece creciendo tanto la inversión extranjera en minería, fue para pagar impuestos?

Sí claro, entre impuestos y regalías nosotros pagamos 1,2 billones de pesos en el 2023 porque el 2022 fue muy bueno, pero por las operaciones de 2023 vamos a pagar unos 20.000 millones de pesos en impuestos y 200.000 millones de pesos en regalías.



Por el 2024 seguro que no vamos a pagar un peso de impuestos porque creo que vamos a dar pérdidas este año.

¿Qué tanto les impactó la reforma tributaria?

La reforma tributaria nos estaba afectando tremendamente. Si este año vamos a pagar 20.000 millones de pesos en impuestos es porque se reversó la prohibición de deducir las regalías del impuesto de renta, de lo contrario no pagaríamos impuestos porque hubiéramos tenido pérdidas.



El tema no nos alcanzó a aplicar, pero nosotros sí mandamos una plata anticipadamente a la Dian que, por supuesto, queremos recuperar.

¿Este año esperan una recuperación en el precio del níquel?

No, y nosotros no podemos parar operaciones, pero nos embarcamos en una gran campaña de reducción de costos y de inversiones de capital de sostenimiento para poner el balance en negro.



Hay operaciones en otros países que no pueden bajar sus costos y, al tener pérdidas grandes, comienzan a parar. Esto llevará a que la oferta de níquel empiece a disminuir y el precio subirá. Los analistas dicen que esto puede durar tres años, esto no está fácil.



(Lea también: Con 'decreto de yerros II' cambian medida que daría poder al Presidente en presupuesto)

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

¿Entonces para este año no esperan una mejor producción?

La producción de este año será relativamente similar a la del 2023, no podemos aumentar mucho la producción porque dependemos del grado de níquel. Nuestro reto es lograr mantener la producción en los mismos niveles, no tenemos recursos para aumentar la producción.

En el 2024 el precio del níquel está por el suelo, la tasa de cambio no nos ayuda para nada FACEBOOK

TWITTER

Llevamos 43 años operando y el grado de níquel cada vez baja más, lo que tenemos que ser es más eficiente en la recuperación del níquel y con los costos. También tenemos que hacer inversiones de capital porque son instalaciones de más de 40 años.



Cuando la operación arrancó el grado del níquel era del 3 por ciento y ahora está en 1,5 por ciento. Es decir, si antes cuando se procesaba una tonelada de material se producían 30 kilos de níquel, hoy en día son 15 kilos de la misma tonelada, aunque son cuentas de servilleta.



El reto que tenemos como Cerro Matoso es lograr sacar en tablas o medio en negro el negocio, porque en el 2024 el precio del níquel está por el suelo, la tasa de cambio no nos ayuda para nada, y las perspectivas del mercado internacional no son las mejores. Los indonesios han llenado el mercado de níquel y la economía China y en general no está repuntando.



Si las economías no crecen y no se necesita acero inoxidable, la demanda baja. La situación para los próximos dos o tres años no está fácil. Actualmente, la tonelada está en 12.800 dólares, por debajo de lo que nos cuesta producirla y hacer las inversiones de sostenimiento de capital. Si el precio se dispara, el panorama mejora.

¿Se están viendo afectados por bloqueos de comunidades?

En diciembre tuvimos uno que fue el primero en 10 años, lo hizo una comunidad vecina afro del municipio de San José de Uré y por supuesto que nos afectó, en esos bloqueos nadie gana, todo el mundo pierde. Eso es lo que le hemos tratado de mencionar a las comunidades.

¿Cómo ha sido el apoyo del Gobierno ante estos bloqueos?

Actualmente el tema de los bloqueos es más complejo, porque antes el alcalde de cada municipio tenía autonomía con el manejo de la Fuerza Pública y había un apoyo más fuerte.



Hoy se tiene que arrancar con unos diálogos entre las comunidades y las autoridades locales, si eso no funciona se escala a las autoridades regionales o nacionales. Esto termina dilatando el proceso tres o cuatro días.



(Lea también: Precio del diésel podría subir entre $ 2.000 y $ 3.000, según presidente de Ecopetrol)

¿Cómo recibe lo que se está planteando en la nueva ley minera?

Hay que esperar a que eso pase por el Congreso de la República, solo hay un borrador y a eso todavía le faltan varios debates.



Una de las cosas que leí es sobre priorizar el uso de algunos minerales en el país, eso limita la minería y va un poco en contra de lo que hemos dicho que hay minerales estratégicos para la transición energética como el níquel y el cobre.



Nosotros tenemos níquel y lo quisiéramos usar en el país para la transición energética, pero no tenemos unas industrias que se encadenen para ese uso.

¿Cómo puede afectar al sector el decreto para declarar reservas de recursos naturales?

Ese decreto dice que el Ministerio de Ambiente puede declarar una zona de reserva forestal o de reserva ambiental sobre títulos que ya tienen licencia para operar, eso sí nos puede complicar la vida.



Si yo tengo un área destinada para hacer compensaciones ambientales, para hacer minería o para obras de infraestructura y pierdo ese derecho a raíz de este decreto, se me descuadra todo el proyecto. Eso es lo que más preocupa, por ahora.

¿Cómo están viendo las condiciones para operar en Colombia?

Nuestros inversionistas extranjeros (South32) tienen preocupación porque les parece que es complejo operar con esta cantidad de incertidumbres. En Australia u otros países las normas no se están cambiando con tanta frecuencia, aquí hacemos una reforma tributaria cada dos años, eso genera incertidumbre. Esto no es de este Gobierno, eso es histórico.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Carlos Gómez / Cortesía Tierra de Resistentes, CdR

¿Esa incertidumbre los ha llevado a pensar en vender sus operaciones en Colombia?

El tema no es ese, sino que cualquier inversionista extranjero que tenga opciones en otras jurisdicciones más tranquilas y más seguras, se va e invierte allá.



Tenemos que tener un tremendo negocio que dé unas rentabilidades enormes para que esa incertidumbre sea mejor que irse a una jurisdicción más tranquila. Por ejemplo, algunas provincias de Argentina son mucho más estables que Colombia.

¿Cómo avanzan los proyectos de níquel fuera de Montelíbano?

Necesitamos ese título para hacer exploración y ver si tenemos un núcleo importante FACEBOOK

TWITTER

Tenemos unos títulos en el norte de Antioquia, pero no hemos podido operar por temas de orden público, no hemos logrado que el Estado nos garantice que podemos enviar a los geólogos y los equipos de perforación a esa zona.



También tenemos un área en el norte de Planeta Rica (Córdoba), donde actualmente estamos explotando minerales que llevamos a Montelíbano para procesar. Esta operación representa el 30 por ciento del mineral que procesamos en la planta para mantener los niveles de producción que necesita la compañía.



Además, estamos trabajando con la Agencia Nacional de Minería (ANM) para lograr un título que necesitamos para consolidar un área grande en Planeta Rica. Necesitamos ese título para hacer exploración y ver si tenemos un núcleo importante para una potencial explotación de mineral.

¿Cuál es la apuesta de Cerro Matoso en transición energética?

Desde el inicio Cerro Matoso le ha apostado a la transición energética porque el acero inoxidable se necesita para hacer turbinas eólicas y paneles solares. En cuanto a parques solares, hemos realizado evaluaciones, pero desafortunadamente eso no es una solución porque nosotros consumimos la energía eléctrica de una ciudad como Cartagena o Santa Marta.



Sin embargo, en cuanto a transición energética fuimos la primera empresa minera que puso buses eléctricos para mover a su personal y una de las primeras que le presentó a la Anla un Plan de Gestión Integral de Cambio Climático.

¿Qué necesitan por parte del Gobierno para seguir operando en el país?

Lo que necesitamos siempre es diálogo permanente, así como lo tenemos con la Anla. Tenemos que seguir dialogando para que nos entendamos, por supuesto que vamos a tener diferencias como cualquier relación, pero tenemos que tener las puertas abiertas para dialogar.

Más noticias...