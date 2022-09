Mientras el presidente Gustavo Petro habló de hacer un giro en el modelo de exploración de minerales en el país, expertos que también participaron en el Congreso Nacional de Minería hicieron un fuerte llamado al Gobierno para que actúe con coherencia y sin improvisaciones.



Al intervenir en el congreso que terminó este viernes en Cartagena, Petro dijo que “la exploración minera y su perfil tendría que tener otro objetivo minero. En lugar de buscar carbón o petróleo, ver si hay litio, más cobre, cobalto, coltán, manganeso. Si no hay, se deben tomar otras decisiones”.



Agregó que esos minerales, como producto de la transición energética que hay que acometer con más intensidad, serán muy demandados en los próximos años.

“Busquemos minerales para fertilizar las tierras. Vamos ligando hacia economía de reproducción de la vida. Colombia es agua y minerales. No es petróleo ni carbón, y agua significa vida, y lo otro lo contrario”, añadió.



En el mismo escenario, Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif, había dicho: “Veo un poco de improvisación porque la transición no se hace a punta de matar al sector minero energético. Hay que hacerla despacio, bien hecha y con señales de mercado, como los impuestos al carbono y otros que se pueden poner, que las subastas en mercado que vayan moviendo hacia fuentes renovables y otros temas hacia el sector agropecuario”.

Transición energética con gasolina subsidiada

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Santa María, presidente de Anif, durante el panel en el Congreso de Minería 2022. Foto: Asociación Colombiana de Minería

Petro defendió la idea que hay en la reforma tributaria de imponer un nuevo impuesto a la exportación de petróleo y carbón, porque es una manera de disminuir el déficit con el menor daño posible sobre la gente, tratando de capturar parte de la renta minero energética para financiarlo y bajarlo, en lugar de tomar decisiones como usar el IVA para obtener más recursos.



Al respecto, Santa María enfatizó en que no se puede hacer una transformación energética poniendo impuestos al sector que da los recursos fiscales.



Y agregó: “El Gobierno quiere la transición, pero por el otro lado subsidia combustibles, que vale 2,5 por ciento del PIB. En el mundo la gasolina hoy vale 20.000 pesos y acá, 9.500 pesos. Veo improvisación y medidas que son demasiados fuertes y no son las correctas”.



Por su parte, el director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que lo que afecta al sector minero energético en la tributaria no solo es el impuesto a las exportaciones, sino el tratamiento a los dividendos y también la no deducibilidad de las regalías.



Según Fedesarrollo, con estos tres efectos la tarifa efectiva de tributación para el sector puede aumentar 24 puntos porcentuales, lo cual es un problema que hay que resolver.



Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), solo por la actividad de este año de altos precios de materias primas, el Gobierno, sin reforma, recibirá casi 9 billones de pesos más de lo que en promedio le llega del sector minero, debido a las cláusulas de precios altos que ya están en los contratos.