Más del 46 por ciento de las empresas mineras del país asegura que entre sus planes está reducir su operación de aquí a los próximos cinco años. Esta cifra superior al 38 por ciento que dice que se mantendrá igual y solo al 16 por ciento que asegura que expandirá sus negocios.



Así lo revela la última versión de la Brújula Minera, elaborada por Jaime Arteaga & Asociados y la Asociación Colombiana de Minería, en la que se encuestó a 267 directivos del sector entre enero y abril.



Este es el nivel más alto de pesimismo del sector desde que se hace la medición de la encuesta. El año pasado solo un 12 por ciento de las empresas dijo que podría reducir sus operaciones; en 2021, la cifra fue de 16 por ciento; y en 2020 de 27 por ciento.



Hay que recordar que el sector minero se encuentra en este 2023 pagando una mayor carga tributaria derivada de lo aprobado en la reforma fiscal del gobierno Petro aprobada a finales del año pasado. Una de las quejas repetidas es que está en vigor la no deducibilidad de las regalías en la declaración de renta.



Las autoridades encuestadas también mostraron una percepción similar. El 57 por ciento de los funcionarios públicos dice que las mineras se podrían contraer en el próximo lustro, un 26 por ciento contestó que se mantendrían igual y un 17 por ciento que se expandirían.



La ACM ya comenzó a trabajar para adaptar los protocolos de ‘Hacia una minería sostenible’ a la realidad colombiana Foto: Archivo Particular

Falta de apoyo del Gobierno, principal razón



Al ser preguntados por las razones por las que reducirían sus operaciones en Colombia, el 34 por ciento de ellos respondió que por la falta de apoyo del Gobierno, lo que representa un aumento frente a la cifra de 21 por ciento de la encuesta del año pasado.



La segunda razón es por la falta de estabilidad jurídica, con un 23 por ciento de las respuestas; y en tercer lugar aparecen las dificultades para obtener las licencias ambientales, con el 14 por ciento.



Detrás hay otras razones como el rechazo de las comunidades a la minería en Colombia (10 por ciento), los problemas de seguridad (9 por ciento) y las mejores oportunidades en otros países (5 por ciento).



La actividad exploratoria, como valor para el país y para las comunidades, se está dejando de lado, dice la Asociación Colombiana de Minería. Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

La reputación del sector entre las personas



El estudio también evalúa la reputación que tiene el sector en el país. Esto fue realizado por el Centro Nacional de Consultoría, quien consultó a más de 2.403 personas de municipios mineros y no mineros del territorio nacional.



La encuesta revela que aumentó de 64 a 69 por ciento el número de habitantes de municipios no mineros que consideran la minería positiva para el país. Al contrario, cayó de 74 a 73 por ciento el número de habitantes de municipios mineros que consideran la minería positiva.



De acuerdo con el estudio, el 77 por ciento de las personas encuestadas en municipios mineros y el 72 por ciento de los no mineros consideran que la minería dinamiza el desarrollo de otros sectores económicos; es necesaria para la vida moderna y trae desarrollo para las regiones donde opera.



En ese mismo sentido, el 77 por ciento de los habitantes de los municipios mineros están en desacuerdo con que se reduzcan o eliminen las operaciones mineras en sus territorios.



Tan solo 34 por ciento de los encuestados en municipios mineros y el 52 por ciento en los no mineros manifestaron conocer el término. Foto: Archivo Particular

¿Se conoce el término 'transición energética'?

Frente a la transición energética, tan solo 34 por ciento de los encuestados en municipios mineros y el 52 por ciento en los no mineros manifestaron conocer el término.



Sin embargo, seis de cada 10 colombianos consideran que se necesita aumentar la exploración y producción de minerales, para cumplir las metas de transición energética.



Adicionalmente, el 73 por ciento de ellos considera que los gobernantes deberían apoyar al sector minero para favorecer la implementación de la transición energética.