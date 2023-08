Luego de que Asocodis advirtiera de la posibilidad de un "apagón financiero" por los 7,2 billones de pesos que se le deben a los distribuidores de energía, el presidente Gustavo Petro; su ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; y el exministro Diego Mesa, protagonizaron una confrontación en Twitter.



Mientras que el presidente Petro publicó un "análisis" de la situación de las empresas, Diego Mesa, exministro de Minas y Energía del gobierno de Iván Duque, publicó varios mensajes analizando "cada una de las mentiras publicadas". A la discusión se unió el ministro Andrés Camacho, quién le hizo varias aclaraciones a su antecesor.



El centro de esta discusión fue la opción tarifaria, un mecanismo que se ha implementado para no cobrarle a los usuarios todo lo que se debería por el servicio, sino solo una parte y así reducir el impacto en el bolsillo por incrementos abruptos en la tarifa.



La última vez que se implementó fue durante la pandemia del covid-19, pero lo acordado también decía que las empresas podrían recaudar los saldos faltantes poco a poco durante un periodo de tiempo más largo, pero esto no se ha logrado hacer y la deuda con los distribuidores de energía ya suma unos 4,9 billones de pesos.

Quiero analizar con ustedes esta carta de las empresas comercializadoras de energía que habla de una tema desconocido para la opinión pública: la llamada opción tarifaria.



La opción tarifaria la creo Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la… pic.twitter.com/uJdANQTq2R — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2023

Round 1

El presidente Petro aseguró que la opción tarifaria la creo el expresidente Iván Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC), pero en energía eléctrica.



"Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del covid; pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora", dijo.



Ante esta afirmación, el exministro Diego Mesa aseguró que la opción tarifaria se creó en la Ley 143 de 1994 y la han aplicado, voluntariamente, comercializadoras de energía en múltiples gobiernos, la más reciente durante el Gobierno actual.



Entre tanto, el FPEC se creó en Ley 1151 de 2007. "Es falso que estos mecanismos, que han operado con normalidad en más de cinco gobiernos, los haya creado el gobierno Duque", señaló.



Contrario a esto, el ministro Andrés Camacho aseguró que "la Ley 143 en ninguna parte establece la opción tarifaria a la que se hace mención. Fue con los decretos 517 de 2020 y 798 de 2020 durante el gobierno de Duque que se dispuso que la Creg adoptara en forma transitoria y extraordinaria esquemas especiales para diferir el pago de facturas emitidas".



Pero Diego Mesa lo contradijo: "Ministro, con todo respeto, pídale a sus asesores que le entreguen información veraz. Usted dice en su trino que la Ley 143 en ninguna parte establece la opción tarifaria. La Ley 143 establece la opción tarifaria en el parágrafo 2 del artículo 46".



El ministro Andrés Camacho le volvió a responder a Mesa y le aclaró que lo que dice la Ley 143 en su artículo 46 es que la Creg está facultada para diseñar y hacer diversas opciones tarifarias.



"No establece, en ninguna parte, que le carguemos la deuda del sistema a los usuarios, que fue lo que ustedes hicieron con la regulación que llamaron opción tarifaria, medida que ha llevado al empobrecimiento de la gente y a la situación financiera que hoy tienen las empresas del sector", agregó.

Increíble que este tan mal informado para que no haya una sola verdad en este trino 😓. Los invito a analizar cada una de las mentiras publicadas:



Primeras dos mentiras: “La opción tarifaria la creo Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la… https://t.co/pJiXXuZ6qN — Diego Mesa (@DiegoMesaP) August 30, 2023

Round 2

En sus mensajes publicados en la red social X, el presidente Petro también manifestó que "como las tarifas de energía eléctrica son una especie de cascada, las generadoras recibieron de las comercializadoras de energía la totalidad de la tarifa y la deuda de los usuarios quedó con las comercializadoras que cobraron barato y compraron caro".



Al respecto, el exministro Diego Mesa dijo que es falso que los generadores cobren "la totalidad de la tarifa", ya que la tarifa que pagan los usuarios tiene seis componentes y cada uno tiene un peso diferente en el precio final del kilovatio de energía.



Estos seis componentes son: generación (33 por ciento), transmisión (6 por ciento), distribución (37 por ciento), comercialización (9 por ciento), restricciones (8 por ciento) y pérdidas (7 por ciento).



Esto significa que los generadores de energía, en promedio, reciben el 33 por ciento de la tarifa, no la totalidad. Además, Mesa asegura que es falso que "las comercializadoras cobren barato y compren caro".



Round 3

Otra afirmación que hizo el presidente Petro fue que la mayoría de las empresas comercializadoras son públicas y para pagarles esperan que el Gobierno suba las tarifas por encima de lo que debería cobrarse a los usuarios normalmente, pero en tiempos del fenómeno de El Niño.



El exministro Diego Mesa también se refirió a este tema y dijo que lo que esperan las comercializadoras es el Gobierno les pague la deuda de los subsidios y recuperar los saldos de opciones tarifarias, no que se suban las tarifas.



"Tampoco es cierto que las comercializadoras sean en su mayoría públicas si se incluyen las que no están integradas con el componente de distribución", agregó.

Respetado @DiegoMesaP, ante la desinformación que se pretende difundir en este trino, me permito a continuación aclararle uno a uno los puntos que usted relaciona:



Realidad 1 y 2:

La ley 143 en ninguna parte establece la opción tarifaria a la que se hace mención. Fue con los… https://t.co/dBHn3KtfiT — Andrés Camacho M. (@andrescamachom_) August 30, 2023

Round 4

Mientras que el presidente Petro aseguró que al final del gobierno de Iván Duque la deuda con las empresas ascendía a 5 billones de pesos, que deben ser pagados, el exministro le respondió que al final del gobierno Duque se pagó la totalidad las deudas por subsidios causados en 2020 y 2021 por 8,4 billones de pesos.



Según Diego Mesa, al 31 de julio de 2022 el saldo de subsidios de energía eléctrica era de 574.000 millones de pesos, que se paga trimestre vencido, no de 5 billones de pesos.



"El monto de la deuda se incrementa cuando el gobierno no les paga a las empresas esta diferencia a tiempo, lo cual se debe hacer trimestre vencido. En este Gobierno se ha disparado el costo de esa deuda por diferentes medidas que se han tomado, lo cual ha derivado en hueco de 7,2 billones de pesos en las empresas", agregó.



Al respecto, el ministro Andrés Camacho le respondió a Diego Mesa: "Una cosa es el pago de subsidios, que es parte del presupuesto del ministerio y es mandato de ley, otra cosa es la deuda de opción tarifaria que el gobierno anterior no pagó y dejó como carga en el sistema".



Dice que, de acuerdo con el Boletín Tarifario de Energía - Segundo Trimestre de 2022 de la Superservicios, el saldo acumulado de los comercializadores para junio de 2022 era de 4,5 billones de pesos.



"El pago de subsidios es un mandato de ley, lo que está en debate es el pago de la deuda de opción tarifaria que dejó el gobierno Duque. Nuestra decisión es defender al usuario", escribió el ministro.

Ministro, con todo respeto, pídale a sus asesores que le entreguen información veraz.



Usted dice en su trino que “La Ley 143 en ninguna parte establece la opción tarifaria”



La Ley 143 establece la opción tarifaria en el parágrafo 2 del artículo 46. Acá está el link para que… https://t.co/UpQkmG5pgF pic.twitter.com/Ja3RE9T7Ez — Diego Mesa (@DiegoMesaP) August 30, 2023

Pero la discusión no paró ahí. El exministro Diego Mesa volvió a responderle a Camacho: "Podríamos seguir con las imprecisiones, pero resalto su intención de trabajar por los colombianos. Justamente de eso se trata gobernar, de proponer soluciones y resolver problemas, no de estar culpando a gobiernos anteriores. La opción tarifaria, en particular, se ha usado diferentes gobiernos en múltiples ocasiones".



"Ánimo que cuenta con uno de los marcos de política pública y regulatorio más sólidos de la región, y tiene grandes empresas dispuestas a seguir apoyando el desarrollo del país", agregó Diego Mesa.



Entre tanto, el presidente Gustavo Petro también aseguró que "la amenaza del apagón es para asustarnos y afanarnos a pagar la deuda generada por Duque sea del presupuesto, sea de las tarifas".



Además, manifestó que el Ministerio de Minas y Energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario que permita "tarifas justas". Los cambios estarían en el mecanismo que se usa para la remuneración a los generadores de energía, ya que se considera "lesivo a los usuarios".



"Es indispensable bajar las tarifas eléctricas para garantizar la industrialización del país y la descarbonización de nuestra economía", agregó Petro.