Minenergía estaría tomando decisiones que no le competen por falta de quorum en Creg

Por la falta de quorum, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no ha podido reunirse ni tomar decisiones desde el pasado 5 de octubre, en un momento en que urgen medidas para solucionar la crisis financiera que enfrentar varias comercializadoras de electricidad y hacerle frente al fenómeno de El Niño.



De los seis expertos comisionados que conforman la Creg –junto con los tres representantes del Gobierno Nacional- hoy en día solo hay uno: el director ejecutivo José Fernando Prada, quien está a la espera desde hace más de un mes que el presidente Gustavo Petro le acepte la renuncia.



Esta situación ha llevado a que, según expertos, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, tome decisiones que no le corresponden, pues solo debe dedicarse a formular las políticas públicas del sector minero energético y no a emitir la regulación del mercado eléctrico.



Específicamente, el 10 de octubre el ministro firmó la resolución que suspendió los programas de limitación de suministro a los comercializadores de energía eléctrica que tienen saldos por cobrar de la opción tarifaria.



Con esta medida se evitó que las empresas que no podían pagarles a los generadores las compras de energía en bolsa fueran reportadas y perdieran los contratos de suministro que habían firmado tiempo atrás.



Si esto pasa, los comercializadores deben acudir a la bolsa para comprar el 100 por ciento de la energía que necesitan para atender el consumo de los usuarios, pero a un precio mucho más caro, pues actualmente el kilovatio hora supera los 1.400 pesos, lo que sin duda generaría una insuficiencia financiera de las empresas.

Esta era la situación a la que se enfrentaba Aire la semana pasada y que exponía a sus usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira a pagar tarifas más caras, pero una vez el ministro firmó la resolución XM procedió inmediatamente a suspender los procedimientos que había iniciado contra la empresa.



Esta medida fue su tabla de salvación y también le permitió reversar su decisión de entrar a un procedimiento de recuperación empresarial, al cual pidió entrar el 6 de octubre ante la Cámara de Comercio de Barranquilla.



Excomisionados de la Creg consultados por EL TIEMPO aseguran que la expedición de esta resolución era responsabilidad exclusiva de esta entidad, que es la encargada de la regulación del mercado eléctrico y así está establecido en su reglamento de operación.



El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, comparte esta misma opinión y señaló que esta resolución que emitió el Ministerio de Minas y Energía seguramente tendrá la misma suerte que tuvo el decreto que expidió el presidente Gustavo Petro meses atrás para asumir las funciones generales de la Creg.



Se ha dado a la tarea de expedir una serie de resoluciones en las que está acogiendo las competencias de la Creg

"El Gobierno, pudiendo resolver la interinidad en la que está la Creg para que pueda funcionar, se ha dado a la tarea de expedir una serie de resoluciones en las que está acogiendo las competencias propias de la Creg", agregó.



Por lo tanto, si alguien decide demandar ante el Consejo de Estado esta resolución, esta medida que fue un alivio para los comercializadores terminará declarándose nula por la falta de legalidad; sin embargo, mientras esto no pase la norma goza de una presunción de legalidad y se puede aplicar.



Además, los expertos consultados manifestaron que este tipo de actuaciones por parte del ministro Andrés Camacho pueden despertar más incertidumbres entre los agentes del mercado eléctrico. Igualmente, el exministro Amylkar Acosta dijo que no es una buena señal para el sector y refleja la falta de institucionalidad.



Al ser consultado por este tema y pese a las afirmaciones de los expertos, el ministro Andrés Camacho fue contundente al asegurar: "si no tuviera competencia no la hubiera sacado".

Esta es una función de la Creg y así está claramente establecido

Otra resolución que firmó el ministro tiene que ver con las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador con el fin de prohibir las ventas por parte de las hidroeléctricas durante el fenómeno de El Niño.



No obstante, las exportaciones se seguirán haciendo únicamente con la electricidad que generen las plantas térmicas que operen con combustibles líquidos y que no se requieran para cubrir demanda de los colombianos.



Esta decisión genera posiciones encontradas en el sector eléctrico. Mientras algunos expertos aseguran que el ministro sí tiene competencia en el tema porque las importaciones y exportaciones hacen parte de las políticas públicas que tiene a su cargo, otras fuentes consultadas dicen que era una decisión que debía expedir la Creg por ser el regulador del mercado.



"Esta es una función de la Creg y así está claramente establecido. En vez de llenar los vacíos regulatorios de la Creg deberían poner a funcionar la Creg", señaló el exministro Amylkar Acosta.



La situación de indefinición e interinidad de la Creg resulta en excesos regulatorios

Entre tanto, José Zapata, socio en Holland & Knight, afirmó que la situación de indefinición e interinidad de la Creg resulta en excesos regulatorios que lamentablemente son contrarios a las condiciones de mercado y las necesidades actuales energéticas.



"Pareciera que nos enfocamos más en escenarios energéticos limitados, como sería la exportación, frente a problemas profundos y sustanciales como la seguridad jurídica para generadores y para el sector de renovables", agregó el experto.



Sobre una presunta extralimitación de funciones también se pronunció la Procuraduría General de la Nación y dijo que evaluarán si efectivamente hay una falta de competencia y adelantará las actuaciones en el marco de las misionalidades preventiva y de intervención que correspondan.



"Estamos revisando si esas decisiones regulatorias debieron contar con el concurso de la Creg en ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 4 de la Ley 1260 de 2013, insistimos en que el contenido técnico de decisiones como las adoptadas demandan el concurso de una Creg con todos sus miembros titulares designados y en ejercicio de sus funciones", aseguró a EL TIEMPO.



Todo esto se pudo haber evitado si el presidente Gustavo Petro hubiese nombrado hace varios meses a los comisionados de la Creg, que desde abril pasado entró en una interinidad sin precedentes.

Este mes se vencieron los encargos que tuvieron por seis meses tres comisionados, desde mitad de año hay dos vacantes más por cubrir y a finales de octubre se cumplen los 30 días hábiles que tiene el presidente para aceptarle la renuncia a José Fernando Prada, de lo contrario, él se puede retirar de la Creg bajo la figura de silencio administrativo positivo.



Esto fue lo mismo que ocurrió con el anterior director ejecutivo Jorge Valencia, quien presentó su carta de renuncia el 2 de enero al vencérsele su periodo de cuatro años, pero el presidente nunca le dio una respuesta.



Hace unos días la Procuraduría General le hizo un llamado de alerta al presidente Petro porque esta falta de quorum en la Creg es la causante de la falta de claridad y celeridad en la toma de decisiones en el sector eléctrico.



Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que presentó Gilberto Augusto Blanco Zúñiga contra la Presidencia de la República, para que se le ordene específicamente al presidente Gustavo Petro que cumpla con el mandato legal de nombrar en propiedad a los seis expertos comisionados de la Creg.