El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, aseguró ayer que el Gobierno no permitirá que Colombia vuelva a enfrentar graves problemas en el suministro de energía eléctrica. Para ello, dijo, vienen trabajando de la mano con todas las autoridades del sector, así como con las empresas que atienden este servicio público domiciliario.

“Nosotros no vamos a permitir un apagón, nuestra tarea es garantizar que no haya restricciones en materia energética ni se presenten otro tipo de situaciones que pongan en riesgo ese suministro eléctrico en el país”, precisó el funcionario.



Esto en alusión, además, a las denuncias realizadas por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), en el sentido de que, por cuenta de lo que les adeuda el Gobierno, no tendrían cómo atender los problemas derivados por el fenómeno de El Niño.



No obstante, el ministro dijo que el Ejecutivo ya viene tomando varias medidas para enfrentar esa situación, entre las cuales mencionó que crearon, junto con el Ministerio de Hacienda, una línea de crédito con Findeter que les permita a las empresas tener liquidez y músculo financiero para enfrentar este fenómeno climático que se avecina.



“En el ministerio de Minas ya dimos el visto bueno al decreto que le da vía libre a esa línea de financiación y esperamos que en Hacienda también se haya hecho lo propio, con lo cual en menos de un mes se tenga habilitada esa alternativa de crédito, porque se requiere con urgencia”, señaló Camacho Morales.



El funcionario también señaló, al finalizar su intervención en la Comisión Quinta de Senado, que hasta hoy (ayer) se ha girado medio billón de pesos de subsidios “para garantizar que las empresas tengan recursos para hacer lo que requieren hacer” frente a la llegada del fenómeno de El Niño.

Foto: Cortesía Air-e y Archivo EL TIEMPO

No es lo único, el ministro también señaló que están revisando el tema regulatorio para adecuarlo a las nuevas circunstancias, al tiempo que revisan la estructura del mercado porque consideran que hoy existen muchas empresas que deben acudir a la bolsa para conseguir energía y eso no es bueno para el mercado ni los usuarios.



“Se necesita corregir ese tema para garantizar la eficiencia y el mejoramiento del mercado. Ya hay medidas en camino para revisar cómo garantizar que la energía que necesita el país tenga el cubrimiento financiero debido para enfrentar ese tipo de situaciones (fenómeno de El Niño) y beneficiar a los ciudadanos”, insistió Camacho Morales.



Agregó que no es una tarea fácil, porque los problemas que enfrenta el sector energético no los creo este gobierno, sino que vienen de décadas atrás.



Sin embargo, espera lograr un consenso con las generadoras, las comercializadoras, el Congreso y los usuarios para tomar la decisión de las medidas regulatorias que se han propuesto, están identificadas y necesita el mercado. “Es un escenario en el que todos debemos poner para resolver el asunto, no será sencillo porque es el cambio del modelo eléctrico. Tomaremos medidas con diálogo y autoridad, donde las tarifas son un tema prioritario porque nos debemos a los usuarios”, manifestó.

