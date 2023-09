En la clausura del congreso anual de Confecámaras celebrado en Cartagena, el ministro de Comercio, Germán Umaña, dijo que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos no ha dejado ni comercio ni inversión para el país.



“El TLC se llama Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos. Desafortunadamente para Colombia ni comercio, ni inversión”, aseguró el representante de la cartera a los asistentes al evento.

El buque portacontenedores MSC Virgo, en el puerto de Buenaventura. Foto: Sociedad Portuaria de Buenaventura

Ante ello, el ministro dijo que hay que equilibrar el comercio y que en este Gobierno no van a dudar a tomar una serie de medidas para proteger la economía colombiana.



Por ejemplo, mencionó que aplicarán aranceles inteligentes, normas antidumping o cláusulas de salvaguardia por daño o amenaza de daño cuando lo necesiten.



“No vamos a dudar en aplicar aranceles inteligentes por seguridad, soberanía alimentaria, de salud, de educación. No vamos a dudar en utilizar los mecanismos del comercio internacional para lograr esos equilibrios cuando nos hagan prácticas indebidas en materias de precios tanto en las normas antidumping como lo que tiene que ver con los controles de los abusos de posición de dominante de mercado para aquellas empresas que por sus economías de escala y por las normas de competencia no fijen los precios por oferta y demanda”, explicó.

Los principales detractores del TLC fueron los sindicatos, que advertían una vulneración de los derechos laborales. Foto: Puerto de Cartagena

Hay que recordar que hace unas semanas el ministro descartó que el Gobierno vaya a solicitar una renegociación del TLC firmado con Estados Unidos –como lo dijo el presidente Gustavo Petro–, pero sí dijo que se harán revisiones.



"Vamos a negociar, dentro del marco legal, todos los temas teniendo en cuenta un análisis consciente que hemos hecho, esto quiere decir que estamos en un proceso de revisión para acordar una negociación dentro de los términos del tratado. Por ahora, nosotros no estamos pidiendo ninguna renegociación", precisó el funcionario.