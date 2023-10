El sector minero ha considerado como “una amenaza” un decreto que alista el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la delimitación de áreas de reserva natural temporal en el país.



Sin embargo, en entrevista con EL TIEMPO, la ministra Susana Muhamad aclara el verdadero propósito de este decreto y se refiere a otros temas que son de preocupación para esta industria.



¿Cuál es el propósito del decreto sobre áreas de reserva temporal que tanto preocupa al sector minero?

Estamos cumpliendo una sentencia del Consejo de Estado que nos pide ordenar y coordinar entre el sector minero y el sector ambiental tanto la entrega de títulos como las zonas donde hay minería y tienen un conflicto socioambiental, además de reservar áreas para evitar esos conflictos de derechos con empresarios de la minería.



El objetivo del decreto es poder definir zonas de reservas temporales que congelen esas áreas para que no se consoliden derechos en zonas que deberían más bien generar protección. Esto se hará de forma temporal porque el Consejo de Estado dice que si hacemos todos los estudios de fondo, puede que por el otro lado se entreguen títulos y luego se genere un conflicto.



A partir de este decreto saldrán resoluciones específicas de declaratorias de reservas temporales con el fin de que no tengamos que generar más conflictos. Lo que intenta la sentencia del Consejo de Estado es frenar esos conflictos en los territorios.

¿Ese decreto puede afectar proyectos de minería o inversiones?



Nosotros vamos a respetar los derechos y las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, cuando tengan licencia ambiental y el título, porque se asume que solo por entregar un título se puede explotar y no es así. Donde haya eso nosotros tenemos que respetarlo, pero en otras zonas donde se mire que se tiene que priorizar la protección ambiental y el ordenamiento territorial alrededor del agua aplicaremos estas reservas temporales.

¿Cuándo saldrá ese decreto en firme?



Estamos terminando de mirar los más de 400 comentarios que hemos recibido y hemos acordado con la Asociación Colombiana de Minería (ACM) hacer una mesa de trabajo la próxima semana más detallada y resolver todas las dudas. Ya tenemos algunos ajustes que vamos a hacer de acuerdo con los comentarios y esperamos expedirlo muy pronto. Un mensaje muy importante es que cada una de estas reservas va a tener un acto administrativo, con el decreto la autoridad ambiental no puede empezar a declarar reservas como locos y a prohibir la minería por todo el país.

La reserva no será eterna, es temporal y tiene un propósito que es zonificar y definir límites. Además, tendrá un cronograma, una justificación si en algún caso puede afectar algún proyecto, y como todo acto administrativo, puede ser demandable si hay desacuerdo entre los actores.

Ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Foto: Serghio Cardenas. EL TIEMPO.

¿Entonces esto no se debe considerar como una amenaza para el sector minero?



Este decreto es para cumplir la sentencia del Consejo de Estado, nosotros no queremos acabar con la minera del país. Lo que estamos buscando es que se pueda ordenar el territorio y que la minería entre en un contexto de ordenamiento social, ambiental, territorial y de concertación socioeconómica. Además, permitirá que donde hoy haya un conflicto podamos resolverlo y que salgamos de situaciones que llevan años sin resolverse.

Las empresas dicen que el licenciamiento ambiental es un cuello de botella. ¿Cuál es la solución a eso?

Hoy la Anla cumple con los términos de ley en el licenciamiento y es una agencia modelo en América Latina. Creo que el debate viene por las corporaciones autónomas regionales, que tienen el licenciamiento para proyectos a menor escala. Ahí tenemos un problema serio de transparencia y de cumplimiento de los tiempos de los trámites, pero también tenemos un programa de modernización de las corporaciones y de veeduría ciudadana para ponerle el énfasis. Adicionalmente, estamos generando vigilancia y control sobre las autoridades. Aprovecho para decir que si hay algún problema en algún trámite con las corporaciones, el ministerio está dispuesto a apoyar para que los trámites sean transparentes.

¿Piensan modificar los tiempos para el licenciamiento?



Sí, pero para proyectos de transición energética muy concretos. Queremos generar un mecanismo especial de licenciamiento que nos ayude a acelerar esa transición energética, pero que profundice los estándares ambientales y sociales.

¿El ministerio apoyará el licenciamiento para proyectos mineros como Soto Norte?

En Santurbán estamos revisando el ordenamiento territorial alrededor del agua de forma integral, como lo ordena otra sentencia, en términos de participación y con absoluta claridad del límite del páramo para campesinos y para mineros, pero también con una altísima preocupación por la afectación al agua. Estamos buscando una concertación para que el propósito común sea sostener el agua que alimenta toda esa región y a partir de ahí ver cómo organizamos las actividades productivas.

¿Cuáles temas ambientales se incluirán en la ley minera?

Un tema que propusimos fue el reciclaje de minerales, ¿por qué tenemos que seguir abriendo áreas y áreas para minería? Podríamos reciclar muchos materiales porque hay materiales reciclados que estamos exportando y que no están entrando en nuestra propia cadena de industrialización y son minerales que podrían servir para transición energética. Claro que eso no va a resolver todo el problema de la minería y se tendrá que seguir haciendo minería, pero sí podemos disminuir el impacto reciclando materiales.



Hay muchos emprendimientos de minería urbana recogiendo electrodomésticos y aparatos electrónicos para destilar nuevamente los minerales, ahí podemos tener una fuente muy eficiente de economía circular.



También incluimos un proceso de planificación concertada, creemos que ahí está la clave de toda esta conflictividad que se ha generado. ¿Cómo planificamos los minerales estratégicos? Si no lo hacemos bien, la transición energética puede ser otro gravísimo problema ambiental en la biodiversidad, tenemos que evitar eso.

¿La minería puede ser amiga del medioambiente y del agua?

Creo que la minería es una actividad de alto impacto ambiental, eso nadie lo puede negar. La pregunta es dónde se hace, cómo se hace, a qué escala se hace y para qué propósito. Podríamos decir que es una actividad de alto impacto ambiental, pero necesaria, entonces hagámosla donde cause menos impacto, a la escala que corresponde, con una diversificación económica de la región, con participación social y, sobre todo, con el propósito de generar valor agregado a encadenamientos productivos de la economía. No creemos que Colombia sea un país para una extracción masiva de minerales para la exportación y sobre todo cuando vamos a hacer una transición energética que debería ayudar a industrializar el país.

