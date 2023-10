Un decreto que alista el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para delimitar áreas de reserva natural temporal ha sido calificado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) como "una amenaza para la estabilidad y el futuro del sector minero en Colombia".



Sin embargo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aclaró que este decreto no busca prohibir la minería por todos los territorios, sino que será la sombrilla para generar los lineamientos para "ordenar integralmente territorios que hoy tienen alta conflictividad y desorden".



"No es un decreto que se aplica a rajatabla, no es un decreto que busca acabar con el sector minero, no es un decreto que busca restringir la actividad, lo que busca ordenar socialmente territorios muy conflictivos", aseguró.



En ese sentido, con este decreto se pretende definir cuáles serán las áreas en donde se permitirá la minería a cierta escala, cuáles serán las áreas para formalización minera y cuáles son las áreas de protección del agua que no se tocan y no se van a tocar.

Adicionalmente, la ministra aclaró que una vez se emita el decreto se deben comenzar a expedir varias resoluciones concretas para cada área de reserva temporal, que deben estar sustentadas en estudios técnicos.



"No hay un sector ambiental arbitrario que venga a imponer normas a rajatabla para arrasar con la minería en el país. Hay un sector ambiental en cumplimiento de una sentencia que está buscando ordenar el desorden que hemos causado y que está cumpliendo la norma", dijo la funcionaria.



Ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

No obstante, la ministra de Ambiente también manifestó que la expedición de este decreto podría afectar inversiones que están haciendo las empresas mineras. "Claro que es posible que algunas inversiones que se hayan hecho puedan ser afectadas, lo que queremos es evitar esto en el futuro", señaló.



Este decreto ha recibido más de 400 comentarios tanto del sector minero como de comunidades, ambientalistas y actores que participan en la cadena de la minería, los cuales están siendo revisados por el Ministerio de Ambiente.

"Hay una especie de aura política en la cual hay un sector ambiental que pretende frenar la minería, prohibir la minería o disminuir el sector minero en el país. El sector ambiental no es una rueda suelta de la política del Gobierno, lo que estamos buscando es una transformación hacia delante de la minería como sector productivo”, dijo la ministra.



Esto significa que se está buscando que la minería pase de ser un modelo de producción de minerales para la exportación a un modelo que privilegie la explotación de minerales para las cadenas productivas y el valor agregado de la reindustrialización y la transición energética.