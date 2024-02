Minagricultura: ‘No me han pedido la renuncia y yo no la presenté’

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explicó en entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO, que siente que está haciendo lo correcto, llegando con soluciones desde la cartera del agro.

Mojica señaló que no se va del Gobierno, "le puedo asegurar que no me han pedido la renuncia y yo no la presenté. Yo no renuncio. Yo hago mi tarea. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo y lo haré con felicidad y ganas mientras pueda", dijo.



La ministra señaló que le ha gustado su labor y que no ha pensado en renunciar. "Yo amo mi sector, amo lo que hago. Imagínese la responsabilidad de apoyar a quienes hacen la comida en nuestro país, la responsabilidad de ayudar a hacer paz, la responsabilidad de ayudar a superar la coca, la responsabilidad de hacer justicia, la responsabilidad de ayudar a que un producto colombiano se venda en el exterior. Yo disfruto mi trabajo. He descubierto que no hay una única solución para ningún problema y la idea, entre más consenso haya es mejor. Y yo haré mi trabajo con las ganas y la pasión que tengo y la felicidad de contribuir a mi país durante todo el tiempo que yo pueda", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Mojica explicó que su trabajo se hace articulado con las directrices del Presidente Gustavo Petro, "el Presidente me pone tareas todos los días y cada vez más altas. Y todos los días hay que dar resultado. Ahora me puso a hacer con el ICBF y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 2.500 tiendas populares. Ahora vamos para Casanare y Vichada y Meta".



Además señaló, "yo no voy a renunciar a algo que me gusta hacer, que soy útil, que puedo resolver problemas. Yo digo que de pronto a mí me queda fácil, porque no soy de ningún sector político, no tengo compromisos con nadie. Entonces, obrar y obrar bien y poder ir resolviendo y contribuyendo a soluciones. Esto es como un servicio".



Lea la entrevista completa con la ministra de Agricultura aquí.

Más noticias