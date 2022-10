La reforma agraria anunciada por Gustavo Petro como uno de los grandes propósitos de su gobierno “ya está en marcha”. Así lo proclama su ministra de Agricultura, Cecilia López. Ciento treinta y cinco mil familias, que no tienen ninguna propiedad, que no reciben ningún subsidio y que se comprometen a “desarrollar proyectos productivos en el campo” están a la cabeza de la fila de miles de hogares rurales pobres que anhelan ser propietarios de un pedazo de tierra fértil.

Para Cecilia López, ministra liberal, no es novedosa la tarea. Fue consultora internacional del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en Pobreza Rural (Fida).



La mayoría de los días de todas las semanas recorre el país entregando ya títulos de propiedad a quienes ocupan legalmente predios campesinos.



¿Cómo va la reforma?

Ya arrancó hace más de 25 días con titulación de predios en todo el país. Estamos entregando títulos para 681.000 hectáreas a comunidades indígenas, campesinos, afrodescendientes, a escuelas y centros de salud rurales que no estaban en propiedad legal.

¿No se corre el riesgo de legalizar predios que fueron ocupados ilegalmente?

No, porque la posesión de esos predios fue investigada y analizada en la Agencia Nacional de Tierras.

¿Cuántos predios aspira legalizar?

Este año a un millón de predios. Y cuatro millones durante este Gobierno.

¿Cuántas hectáreas cultivables tiene Colombia?

45 millones, de las cuales 35 millones están en ganadería.

Tierras ganaderas en Colombia. Foto: Archivo El Tiempo

¿Qué va a hacer usted con los tres millones de hectáreas que ofrecieron vender los ganaderos del país a través de Fedegán?



Entregarlas a pequeños productores para aumentar la oferta agropecuaria del país. Pasan a los mapas que tiene la Upra (Unidad de Planificación Rural) donde se señala exactamente qué puede producir cada predio eficientemente. Mucha tierra ganadera es apta para agricultura. No menos de 20 millones de hectáreas.

¿Y cómo se va a financiar el pago de esos tres millones de hectáreas?

Hemos venido avanzando en precisar los datos. En este gobierno creemos que haciendo un gran esfuerzo podemos estar comprando entre 400 mil y 500 mil hectáreas al año. Con los cálculos muy generales eso implica 30 billones de pesos. El punto aquí es cómo se haría y ahí es donde estamos discutiendo con Hacienda la creación de un patrimonio autónomo que es un mecanismo que necesita ley, pero que nos permite flexibilizar el uso de los recursos. Ese sería el esquema, recursos de presupuesto, pero estamos explorando la posibilidad de otras fuentes, incluyendo el crédito con el Fondo Verde del Clima (fondo de la ONU sobre cambio climático) que ya está en la última etapa, que son cien millones de dólares, con US$ 48 no reembolsables. Estamos mirando qué otras fuentes habría.

¿Y la eventual venta de todos los bienes decomisados al narcotráfico, hoy en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)?



Se está trabajando en distintas posibilidades con las tierras decomisadas a los narcotraficantes, una de ellas sería el cambio de arrendatarios para entregarlas también en arriendo a agremiaciones de campesinos.



Pero la tierra decomisada al narcotráfico está hoy en poder de arrendatarios legalmente. ¿Los van a desalojar o qué harán?



Se van a cambiar los arrendatarios en los casos de incumplimiento o en los que se está dando un uso que no corresponde con la vocación de los suelos.

¿Desalojar a los actuales arrendatarios?



No son cambios arbitrarios, están plenamente justificados.

No le entiendo, ¿van a desalojar a los arrendatarios actuales?

No se trata de un desalojo, Yamid.

¿Pero qué sentido tiene quitarle la tierra a quien la tiene y paga arriendo?

Quiero ser muy clara, es el incumplimiento evidente y justificado lo que motiva el cambio de arrendatario. Es política del Gobierno priorizar el acceso de tierra a quienes se han identificado plenamente como sujetos de reforma agraria.

La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que inicia la reforma agraria. Foto: Ministerio de Agricultura

¿Y cuál será el procedimiento jurídico para la entrega de tierras a campesinos?

La ley 160 nos dice claramente que el Gobierno solo puede comprar tierras que estén totalmente saneadas. Un equipo de abogados se dedicará a hacer este análisis que cotejará con información de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras para que no quede duda sobre la transparencia de la adquisición. No se puede entrar a distribuir una tierra que tenga sombras.

¿Esa tierra la va a recibir gente desalojada?

No. Los reclamos de quienes perdieron su tierra por el conflicto corresponden a 135 mil familias que están esperando decisiones de los jueces. Los que van a recibir tierras de la reforma agraria son colombianos que la han solicitado, que no tienen ninguna otra propiedad, que no han recibido subsidios para ese mismo fin y que se comprometen a desarrollar proyectos productivos en el campo.

Pero, concretamente, ¿qué papel va a ejercer la Agencia de Desarrollo Rural?

Es que la reforma agraria no es solo entregar tierra. Necesitamos que haya proyectos productivos. Eso le toca a la Agencia de Desarrollo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando apoyo de la cooperación internacional para asistencia técnica, apoyo al crédito, desarrollo de distritos de riego, entre otros.

¿Cuáles son los principales componentes de la reforma agraria que está en marcha?

Principalmente, es la titulación de tierras que debe ir acompañada con paquetes de apoyo para hacer proyectos productivos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural. El segundo es lo que haga la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con la tierra de los narcotraficantes. El tercero es la compra de tierras que se inicia con el acuerdo con Fedegán, pero el sistema está abierto para quien quiera vender. Y el cuarto vendrá cuando conozcamos en su totalidad la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de baldíos.

¿Cómo y cuándo va a pagar el Estado la tierra que ofrecieron los ganaderos?

Vamos a focalizar el catastro multipropósito en las zonas en que haya oferta de tierras, se van a ajustar los precios y se va a pagar a precios del mercado.

Mejor dicho, no son tres millones de hectáreas que ya están listas. ¿Hay que negociar propietario por propietario?



Cada ganadero propietario vendrá y ofrecerá. Nosotros no podemos hacer nada mientras no recibamos la oferta. Pero si no vende, es porque su predio produce lo suficiente para pagar el impuesto que tendrá un aumento muy significativo. Como no podemos esperar que el catastro llegue a estas tierras, vamos a focalizar un catastro un poco más simplificado, en las zonas donde nos están vendiendo. Ese catastro acerca el precio rural a su precio comercial, que está muy lejos de eso.

El Presidente dijo que es una reforma agraria “modesta”. ¿Qué quiere decir?

El índice de concentración de tierras en Colombia es 0.89. Creo que es una de las concentraciones de tierras más vergonzosas del mundo.

¿Eso qué quiere decir?

Si el índice fuera 1, una persona tendría toda la tierra, y si el índice fuera cero es que está totalmente distribuida. Estamos en 0.89 ¿Lo cree posible? Es una concentración vergonzosa.

Facebook Twitter Linkedin

Según la Corte, se han perdido 1,2 millones de hectáreas. Foto: Hernando Herrera Estrada / EL TIEMPO

¿De qué manera la sentencia de la Corte Constitucional sobre terrenos baldíos, que fue calificada por la misma Corte como “histórica”, beneficiará la reforma?



Primero necesitamos conocerla. Es que el problema es que lo único que tenemos es un comunicado de prensa. Yo estoy pidiéndole a la Corte, y que sea esta la oportunidad de hacerlo otra vez, que, por favor, nos entregue esa sentencia, porque va a pasar mucha cosa con los baldíos.

¿En qué consiste el ofrecimiento de un sector de azucareros de vender tierra?

No de vender. Los ingenios están trabajando en la idea de tener unas franjas de tierra para producir alimentos. ¿Cuánto es esa tierra? Nos lo van a presentar.

¿Pero no es para vender la tierra?

No, no. Pero es muy interesante. Varios sectores del Valle no pueden seguir solamente teniendo caña, sino que debe haber una zona de producción de alimentos. Eso implica asignar una tierra a eso. Todavía no sabemos cómo, pero hay un ambiente de esos sectores para hacerlo. O sea, lo que hizo Fedegán es abrir un camino que demuestra que aún los sectores que nunca apoyaron esta propuesta de Gobierno son conscientes de que la redistribución de tierras tiene que ser ya, para tener paz y para tener desarrollo.

¿En qué está hoy el Ministerio frente al tema de la inflación de alimentos?

Vamos a bajar los costos de producción en los sectores de pequeña agricultura. Esta semana estaremos anunciando el subsidio del 20% en la compra de insumos por parte de pequeños agricultores que va acompañado de un programa de crédito para compra fertilizantes.

¿La seguridad alimentaria del país está garantizada?

Sí. Generalmente, en Colombia, el tema de la inseguridad alimentaria, que es injustificada con este nivel de desarrollo, es un tema más de demanda, de falta de recursos, que de oferta. Y allí, el programa contra el hambre de la Presidencia de la República en el que participa el Ministerio está trabajando y el Gobierno hará un anuncio próximamente sobre el tema.

Sobre el peligro de recesión y las altas tasas de interés, ¿qué es lo que se hará con el Banco Agrario?



El Banco Agrario debe ser el gran banco del sector rural del país, tiene que captar recursos del sector privado, tiene que competir y ganarle a la banca privada en términos del crédito rural. De esta manera, si algo tenemos que replantear es toda el área financiera del sector agropecuario. Aquí ya el Banco, Finagro y Fiduagraria tienen que responder a la política del Ministerio. El Banco Agrario que ha estado concentrado en atender a los grandes productores y en sus gastos de funcionamiento debe dedicarse prioritariamente a la pequeña agricultura y en general a más crédito para aumentar la producción agropecuaria del país.

¿Colombia va a trabajar fuerte en producir fertilizantes?

El crédito que se está negociando con el Banco Mundial, no solo es para subsidios. El crédito será para fomentar la producción de bioinsumos, que es muy incipiente.

¿Cuál es el presupuesto de inversión para esos proyectos productivos?

La estrategia es la siguiente. Vamos a garantizar que parte del apoyo lo recibamos con financiación de cooperación internacional. Justamente, en los próximos días habrá un seminario en el Ministerio, organizado por PNUD y la CAF, junto a todas las agencias de cooperación, para ver cómo concentramos esos apoyos que se vienen dispersando en distintos proyectos. La idea es que esta vez se concentren en las estrategias de desarrollo productivo que van a apoyar tanto la titulación como a la compra de tierras. De esta manera pensamos que podemos bajar costos y liberar recursos que nos permiten pagar los 30 billones que debemos tener para la financiación de la compra de tierras en estos años.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO

