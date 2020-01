Migración anticipó la llegada a 50 millones de habitantes en Colombia

En 2018, antes de que el Dane concluyera el censo de población y cuando las proyecciones se basaban en las cifras obtenidas en 2005, el aumento de los habitantes en el país se estimaba en un ritmo de 1,1 por ciento, mientras que ahora, con los nuevos datos, las previsiones de crecimiento del número de pobladores en Colombia es de un aumento de 2,4 por ciento en 2019, y de 2 por ciento este año.



Los cálculos ponen en evidencia el peso que está teniendo en los números la migración venezolana.

Así, la afluencia de venezolanos anticipará la llegada a la cifra de 50 millones de habitantes, lo cual se logrará en Colombia el próximo 12 de febrero, según una interpolación con tasa de crecimiento exponencial hecha por el investigador Álvaro Pachón, experto en demografía y que fue asesor del Dane para el censo de 2005.



(Le puede interesar: El 12 de febrero, el país llegará a las 50 millones de personas)



Conforme a las nuevas proyecciones del Dane, basadas en el censo 2018, la afluencia de migrantes del país vecino, si bien continuará en este año, empezará a crecer menos.



Es así como en 2018 llegaron 13,1 migrantes por cada 1.000 habitantes de la población vigente al 30 de junio de 2018; mientras que en 2020 la cifra bajará a menos de la mitad: 6,1 por cada 1.000 habitantes a junio de 2020, según confirmó el director de la entidad encargada de las estadísticas, Juan Daniel Oviedo.



Hay que recordar que a 31 de diciembre de 2019, Migración Colombia registraba 1’174.743 venezolanos residiendo en el país, la mayor parte de ellos asentados en Bogotá.



La crisis venezolana, que presiona la migración hacia diversas naciones, pero en particular hacia Colombia por la cercanía geográfica, ha sido foco para el Gobierno, que intenta conseguir recursos o disponer de partidas presupuestales propias para enfrentar el fenómeno con medidas inclusivas.

En la población migrante venezolana, la participación de hombres es mayor que la de las mujeres FACEBOOK

TWITTER

De ahí que resulten claves las proyecciones, que, sin embargo, para Carolina Moreno, directora del Centro de Estudios de Migración (CEM) de la Universidad de los Andes, aún no están de la mano con lo que sucede en la realidad. “Es difícil proyectar la población migrante que llegará o dejará de llegar. Lo que observamos ahora es que la gente no está dejando de abandonar Venezuela y a Colombia entran de manera irregular, sin pasar por donde puedan ser registrados, lo que dificulta hacer proyecciones”.



Entre tanto, otra previsión que se desprende de las proyecciones poblacionales del Dane, divulgadas el viernes pasado, es que los flujos de venezolanos que llegan al país tendrán su pico en de crecimiento en 2020, para luego decrecer en la próxima década.



(Además: Proyecciones del Censo: auge de pobladores del campo no se detendrá)



En lo que tiene que ver con el género. Según Oviedo, “en la población migrante venezolana, la participación de hombres es mayor que la de las mujeres (por ser migración económica), pero, como no logra ser la mayoría de la población, no cambia el hecho de que en Colombia son más las mujeres que los hombres dentro de la población total”.



Se destaca, además, que entre migrantes de nacionalidades distintas a Venezuela, la tendencia que muestran las proyecciones de población es a la afluencia de más mujeres que hombres.

A 31 de diciembre de 2019, Migración Colombia registraba 1’174.743 venezolanos residiendo en el país. Foto: Gustavo Andrés Castillo Arenas / EL TIEMPO

Población del campo

Pese a que en el país se habla de las difíciles condiciones del campo colombiano, en donde hay poca conectividad, tanto en materia de comunicaciones como en vías, y, por lo tanto, muy poca población joven, en el corto plazo el crecimiento de habitantes del sector rural no se detendrá.



Según las proyecciones de población del Dane, hechas con base en el nuevo censo 2018, si ese año en el que se recopiló y difundió la información de pobladores del campo había 11’833.841 habitantes, en 2020 serán 12’079.485, es decir, un incremento del 2 por ciento. Entre tanto, en las cabeceras será mayor el cúmulo de personas.



Mientras que en 2018 en esas áreas pobladas había 36’424.653 habitantes, en 2020 serán 38’292.939, lo que representa un ritmo de crecimiento de 5,1 por ciento.



Departamentos como Vaupés, que es además el menos poblado de todos, con 44.712 habitantes, se destacan también por la concentración de sus habitantes en áreas rurales dispersas, donde se asientan 31.765, es decir, el 71 por ciento de la población está en el campo.



En Bogotá, la zona más poblada del país, con 7’743.995 habitantes, sucede todo lo contrario. La población está casi toda en la cabecera: 7’715.778 personas; mientras que en la zona rural dispersa solo hay 28.177 habitantes, equivalentes al 0,26 por ciento del total.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS