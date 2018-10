Para salud, por cada millón de venezolanos se requiere casi $ 1 billón

En medio de las discusiones sobre el Presupuesto General de Colombia para el 2019, desfinanciado en 14 billones de pesos; entre el conteo de la población que habita en el país a través del Censo que adelanta el Dane, y ahora con el crítico informe revelado por el canciller Carlos Holmes Trujillo, según el cual, a Colombia podrían llegar 4 millones de migrantes procecedentes de Venezuela, está uno de los temas más sensibles para un ser humano: la salud.

Si bien el informe del canciller revela que atender las demandas sociales en esta población, en 2021, podría superar los 26,6 billones de pesos, está de por medio la necesidad inmediata, la de la salud, que, según el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el Régimen Subsidiado en el 2018, que es de 720.000 pesos, demandaría millonarios recursos públicos de forma urgente.



Así las cosas, si la cifra de migrantes venezolanos al país alcanza a ser de 4 millones de personas, como la cancillería estima, serían necesarios casi 2,9 billones de pesos para atender un tema que no da espera, solo la salud.



Es más, hay que recordar que en junio pasado la Corte Constitucional falló a favor de dos ciudadanos venezolanos en una sentencia de tutela que les protege sus derechos a la salud y la vida digna.



El alto tribunal ordenó al Estado colombiano “adoptar medidas para avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de su derecho fundamental”.



De ahí la necesidad de que el Presupuesto General para el 2019 se distribuya de la mejor manera posible, aún con los desequilibrios que ha señalado el actual Gobierno, de las cuentas financieras para el próximo año, presentadas ante el Congreso, en el proyecto de ley que tramitó el Gobierno anterior, como lo manda la ley.



En particular, el tema de los migrantes es un gasto imprevisto que, en términos de salud, es de atención inmediata y no estaba previsto en la carta de las finanzas públicas.



También es clave que el país concluya el Censo de población, el cual no solo está contando a los colombianos sino a los residentes en el país, de manera que se puedan tomar las decisiones de política pública con las cifras reales, tanto de nacionales, como de migrantes venezolanos.





REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO