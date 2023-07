Este miércoles, llega la nueva edición de la revista Motor, que le trae a los amantes de los autos las actualizaciones más recientes y los últimos lanzamientos de Mazda, Ford, Subaru, Ferrari y Renault, entre otros, bajo la lupa de José Clopatofsky.



De igual modo, trae los precios de los autos nuevos, usados importados y usados nacionales en carros particulares, vans, utilitarios, híbridos, eléctricos y hasta motos de todas las marcas.

Tampoco se puede perder la columna del director, José Clopatofsky, quien en esta edición habla sobre la accidentalidad vial y el atraso de las entidades nacionales para afrontarlo de manera efectiva.



Conozca la nueva Mazda CX-60, la más reciente SUV que lanzan ahora al mercado, que trae varias novedades en su mecánica, con un motor 3,3 turbo de seis cilindros, longitudinal, 280 caballos y caja de 8 velocidades.



También, conozca la nueva Ford Ranger 2024, que empezará a llegar a Colombia desde el mes de agosto en cinco versiones y que se había lanzado en el mercado asiático desde el 2021.

(Además: ¿Sólo carros eléctricos en 2040 en Colombia? Esto es lo que dice José Clopatofsky).

No se pierda todos los datos sobre la Subaru Crosstrek, una todoterreno que aparece con una estética ligeramente renovada y mejoras en conectividad y confort.



Además, conozca los detalles de otros ‘fierros’ como el Ferrari SF90 Stradale, con una versión XX, pensado para el uso diario en terrenos de ciudades normales.



En el ‘Retrovisor’, recordamos que el Renault Laguna II llegó a nuestro país hace 20 años, hace 10 se lanzó el Nissan Note y hace 30, el Mazda MX-6.



Finalmente, no olvide ver de qué se trata el lanzamiento de la ES700, una motocicleta pensada para prestar un servicio enfocado en la ruta pero que no se despega de sus raíces de enduro.

No deje de leer la última edición de la revista Motor, de este miércoles 12 de julio de 2023.

MOTOR- REDACCIÓN EL TIEMPO

