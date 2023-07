Las exportaciones de Colombia llevan seis meses consecutivos a la baja. En mayo se vendieron 4.531 millones de dólares, una disminución del 2,8 por ciento si se compara con las cifras que se reportaron un año atrás.



Lo que más está afectando el balance desde diciembre del año pasado son las menores ventas de café y petróleo, que pesaron aproximadamente el 5,3 y el 27 por ciento, respectivamente, en el total de las exportaciones colombianas durante mayo pasado.



La menor demanda que están registrando los mercados internacionales se debe a las altas tasas de interés, una mayor inflación y a la desaceleración de la economía, según explica el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportaciones (Analdex), Javier Díaz.



"Esto, a la final termina golpeando el consumo de la gente, pero adicionalmente la menor actividad de China está golpeando al sector minero-energético, porque este país es un gran consumidor de petróleo, carbón, hierro, acero y otros minerales", agrega.



Esta tendencia negativa podría persistir durante el segundo semestre de este año, pues la Reserva Federal ha dicho que puede haber una recesión económica en Estados Unidos a finales de 2023 o comienzos del próximo año.



A lo anterior se suma que la inflación en ese país no cae como se esperaba y, por lo tanto, se podrían venir nuevas alzas en sus tasas de interés, lo que impediría que el Banco de la República baje las suyas.

"Uno quiere que el Banco de la República empiece ya a bajar las tasas de interés, pero no veo al banco en esa tónica porque quieren ver cómo se va a comportar la inflación. Las bajas en las tasas de interés se darían a finales del año o comienzos del 2024", señala Díaz.



El gremio espera que cuando comiencen a bajar las tasas el consumo vuelva a ser dinámico. Entre tanto, el camino de las empresas será revisar cómo pueden disminuir costos y ser más eficientes con el fin de no trasladar los incrementos a los precios de los bienes finales.



Los productos básicos se venden, principalmente, a Estados Unidos, Europa y Asia, y las manufacturas a Estados Unidos y a Latinoamérica.



Aunque en mayo las exportaciones a Estados Unidos cayeron 13,9 por ciento, ese país sigue como el principal socio comercial de Colombia, con más del 27 por ciento del total de la canasta exportadora.



Javier Díaz, presidente de Analdex.

Y, de acuerdo con la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), se han identificado oportunidades para que el sector agroindustrial exporte más a ese destino en hasta un 250 por ciento en los próximos cuatro años.



"Si bien la demanda de Estados Unidos está presentando desaceleración, los productos transformados o intermedios se mantienen al alza. Es momento de tener una política que estimule las exportaciones no minero-energéticas", afirma María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia.



Analdex coincide con AmCham al señalar que hay gran potencial para aumentar las exportaciones desde el sector agrícola o industrial porque el mundo sigue demandando alimentos; sin embargo, no es fácil crecer en este sector si no se tiene acceso real a estos mercados en términos fitosanitarios.



“La admisibilidad sanitaria resulta fundamental, nos preocupa la política de Europa verde porque se van a castigar productos que usen agroquímicos o que provengan de regiones con deforestación”, dice Díaz.

Maria Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia.

Además, asegura que cumplir con las nuevas exigencias elevará costos, por lo que la gran incógnita y preocupación que nace es si Europa estará dispuesta a pagar más.



El presidente de Analdex también ve oportunidades de más ventas de productos no minero-energéticos a países de la región, pero los efectos de la desaceleración están reduciendo los ingresos y causando una menor capacidad de compra de productos colombianos.



Otra alternativa siempre será mirar nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC), pero el gobierno del presidente Gustavo Petro no es amigo de ellos y ha dicho varias veces que se revisarán.



Por ejemplo, Colombia no tiene un TLC con China, país que hace dos meses firmó uno con Ecuador y está en negociaciones con Perú y Chile. El líder gremial considera que la decisión que tomó el Gobierno debería reconsiderarse teniendo en cuenta que una encuesta de Invamer revela que el 71 por ciento de la gente ve con buenos ojos los acuerdos comerciales. "El Gobierno no puede ser indiferente a lo que la gente está pensando", agrega.



El fuerte aumento de las importaciones, mientras las exportaciones caen, ha ahondado el déficit en la balanza comercial.

Reservas sobre vender a Venezuela

El Gobierno también está viendo oportunidades en Venezuela; sin embargo, este país es muy diferente al del 2008, año en el que se exportaron más de 6.000 millones de dólares. Entre el 2013 y el 2021 el producto interno de Venezuela cayó un 75 por ciento, es decir que actualmente es la cuarta parte de lo que fue en el pasado.



Pero aparte de la reducida capacidad que tiene para comprar, también afectan los problemas de seguridad en la frontera, la falta de claridad en las reglas de juego y hace falta regular temas de transporte porque el parque automotor de Venezuela es muy obsoleto.



"Las potencialidades y las posibilidades de volver a tener un mercado con Venezuela están ahí, pero eso no es ni tan rápido ni tan voluminoso como inicialmente se planteó", señala el presidente de Analdex, al tiempo que asegura que las exportaciones hacia el país pueden llegar a 1.000 o 1.200 millones de dólares este año. Ver cifras "mucho más interesantes" podría tomar unos cinco años.



A finales de junio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó su Política de Comercio Exterior a través de la cual busca "fomentar la disminución del déficit de la balanza comercial y reducir las vulnerabilidades a los choques externos".

Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

Para Díaz, esta es una política muy defensiva en la medida en que habla de aranceles y de medidas de protección, pero también se debe rescatar que hace unas apuestas en internacionalización, multilateralismo, comercio justo y equilibrado y le apunta a atraer inversión extranjera.



No obstante, considera necesario un mayor énfasis en la parte ofensiva más que la parte defensiva. "Creo que Colombia requiere en este momento jugar mucho más ofensivamente para penetrar mercados y tener admisibilidad de productos, y no tanto en nuevos instrumentos de defensa, que ya los tenemos, creo que Colombia cuenta con unos instrumentos de defensa frente a la competencia desleal", dice.



El temor del gremio es que la implementación de una política defensiva termine afectando las importaciones y, por ende, la producción de bienes, además de perjudicar la competitividad de las exportaciones.