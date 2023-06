Este lunes el presidente Gustavo Petro hizo una petición particular a los colombianos: "Consumir menos gasolina en la vida cotidiana". Considera que, de esta forma, a la economía del país le puede ir mejor.



Para el primer mandatario, un menor consumo permitirá reducir las importaciones de gasolina. Y es que en Colombia, mensualmente, se consumen aproximadamente 200 millones de galones de este combustible; como Ecopetrol produce aproximadamente 165 millones de galones, el faltante se debe importar.



La economía va bien, pero quiero que vaya mejor. En el frente del comercio exterior es clave que reduzcamos importaciones de combustibles, especialmente, gasolina. Eso depende de usted, hagamos esfuerzos por consumir menos gasolina en nuestra vida cotidiana. Comienzo por mi… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 12, 2023

Contrario a lo que dice Petro, el presidente de Analdex, Javier Díaz, manifiesta que lo que se requiere es aumentar las exportaciones para tener las divisas necesarias para importar los bienes que no se producen en el país o que se producen en una cantidad insuficiente.



Entre tanto, el presidente de Anif, Mauricio Santa María, asegura que el consumo de gasolina depende de cómo vaya la economía y de la velocidad de la transición, no al revés.



Mientras tanto, Juan Camilo Pardo, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana, comenta que, por ahora, no existe un consenso sobre si disminuir el consumo de gasolina tiene un efecto neto sobre la actividad económica.



Además, dice que el incremento en el consumo de gasolina puede indicar un crecimiento económico y un aumento de la demanda interna. "Cuando los consumidores tienen capacidad de gastar más en combustibles, es probable que tengan capacidad de gastar más en otros sectores", explica.



Taxistas, en desacuerdo con petición

La petición del presidente Gustavo Petro tampoco cayó muy bien entre los taxistas. El líder gremial Hugo Ospina asegura que "hacer un llamado a que no se consuma gasolina sería parar los taxis y no prestar el servicio".



Este pedido también se los hizo hace unos días el ministro de Transporte, William Camargo. "Yo le pido al ministro que nos diga cómo se optimiza el combustible; yo llevo 35 años de taxista y sé cómo optimizo", dijo.



Así mismo, manifestó que, para optimizar gasolina, es necesario contar con un combustible de una mejor calidad, que no esté mezclado con etanol y que tenga unos aditivos que le den un mayor octanaje.

Foto: Abel Cárdenas EL TIEMPO

Hugo Ospina también le recordó al primer mandatario que, durante su campaña política, prometió que los taxistas tendrían precios diferenciales, propuesta por la que se ganó el apoyo del gremio.



Sin embargo, esto no ha pasado y actualmente están pagando una gasolina que se ha encarecido 3.200 pesos en nueve meses, lo que ha afectado significativamente las finanzas de los taxistas.



Por ello, muchos conductores han decidido migrar hacia las plataformas digitales en la búsqueda de ahorros, pues no les exigen seguridad social y otros requisitos que se traducen en gastos.



Por estas inconformidades, los taxistas decidirán a finales de esta semana qué día declaran la 'hora cero' para hacer un paro, que podría incluir el bloqueo de aeropuertos en el país.



Foto: Cortesía Audi

Peticiones contradictorias

La transición energética que emprendió Colombia hace unos años contempla disminuir el uso de combustibles fósiles. Por eso, los vehículos eléctricos se visualizan como una gran alternativa, no solo por el alto costo de la gasolina actualmente sino porque son más amigables con el medio ambiente.



Sin embargo, al tiempo que el presidente pide bajar el consumo de gasolina, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prepara un decreto que eliminaría el beneficio de arancel del 0 % para la importación de vehículos eléctricos, otorgado en el 2019.



Este beneficio aplica para la libre importación de vehículos eléctricos originarios de aquellos países con los cuales Colombia no cuenta con acuerdos comerciales, como son China y Japón, lo que representaría un fuerte retroceso para la transición energética del sector.



De acuerdo con Andemos, restringir y/o eliminar este beneficio tributario podría obstaculizar la transición energética y limitar las opciones disponibles para los consumidores interesados en adquirir vehículos más limpios y eficientes.



Igualmente, manifiesta que la política de incentivos a los vehículos híbridos y eléctricos ha convertido a Colombia en un referente regional. No obstante, la penetración de este tipo de vehículos no alcanza el 1 por ciento de la flota vehicular del país.