La evolución que han tenido las microempresas en el país han generado una enorme gama de oportunidades y la medición de estos comercios es de vital importancia para analizar cuál es el futuro económico del país en la actualidad.

Los micronegocios se denominan así cuando tienen un máximo de nueve personas ocupadas, las cuales desarrollan una actividad productiva de bienes o servicios con el objeto de obtener un ingreso, y su figura tomó gran fuerza en los últimos años.

En el 2019, el 75,9 por ciento de micronegocios contaba con 1 sola persona, el 20,1 por ciento con 2-3 personas y el 4,1 con 4-9 empleados. Durante el 2020, el 78,8 tuvo un solo trabajador, el 18,1 por ciento tuvo 2-3 y el 3,1 restante contaba con 4-9. La encuesta más reciente indicó que en el último año, el 78,9 por ciento de micronegocios tienen una persona trabajando, el 18 por ciento cuenta con los servicios de 2-3 personas y el 3,1 tiene 4-9 empleados.



El Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) realizó un estudio que pretende generar una ‘Radiografía de las microempresas en Colombia’ en el cual se pudieron evidenciar varios comportamientos claves de este sector.

Un punto clave de los micronegocios es que a nivel nacionalen el 2021, estos generaron 54,9 billones de pesos en valor agregado.



Además, uno de los principales hallazgos encontrados en el estudio es la intención de crear micronegocios en el país, pues con la llegada de una pandemia, la incertidumbre generaba dos tendencias distintas; en primer lugar la idea de innovar con un negocio diferente para buscar más ingresos o empeñarse en ahorrar para cuidar el dinero y prepararse para otras eventualidades.



De acuerdo con la encuesta del Dane, en 24 ciudades en las que se hizo este estudio, actualmente existen un total de 5,8 millones de micronegocios en el país.

Estos micronegocios tienen varios enfoques en distintas actividades económicas, donde la delantera la tiene el comercio y la reparación de vehículos automotores y motocicletas, pasando por el transporte y almacenamiento, seguido por las actividades artísticas, el entretenimiento y otras actividades de servicio.



Por otro lado, si se habla de las motivaciones que impulsaron a las personas a crear un nuevo negocio, las explicaciones son variadas. La principal y que el 38 por ciento de los encuestados respondieron es que “No tienen otra alternativa de ingresos”, luego el 28 por ciento se fueron por la respuesta “Lo identificó como una oportunidad de negocio en el mercado” y el 11 por ciento indicó que fue “Por tradición familiar o por herencia”. Las últimas tres respuestas fueron: “Para complementar el ingreso familiar o mejorar el ingreso” con el 9 por ciento, “Para ejercer su oficio, carrera o profesión” con el 11 por ciento y No tenía la experiencia requerida, la escolaridad o capacitación para un empleo y otro con el 3 por ciento restante.



No obstante, así se encuentre la motivación necesaria es indispensable contar con el dinero para constituir un micronegocio en el país y es entonces cuando los emprendedores deben tomar decisiones claves en cuanto a su economía.



En Colombia, la cantidad de micronegocios, según la fuente de recursos para crear una nueva oportunidad de comercio se encuentra distribuida de la siguiente manera. Del total de encuestados, el 61 por ciento indicó que recurre en primera medida a sus ahorros personales, luego el 11 por ciento aseguró que su fuente de capital para este nuevo negocio son los préstamos familiares y también está el 9 por ciento que se inclina por los préstamos bancarios.



Estas variables se han mantenido desde 2019 indicando que la intención de recurrir a las compañías bancarias no es una de las principales alternativas para los microempresarios.



Sin embargo, las alternativas no acaban allí y se encuentran opciones como: recurrir a prestamistas con el 3 por ciento ya que 180.214 personas explicaron que este es un recurso viable para ellos. Intención que incluso ha aumentado con el paso de los años, teniendo en cuenta que en el 2020 fueron 164.100 las personas que estaban de acuerdo con esta alternativa y en el 2019 el número era de 148.899 encuestados con respuesta positiva ante estos prestamistas.



A pesar de esto, la distribución de los micronegocios según solicitud de crédito no ha presentado grandes variaciones. En el 2021, el 87,2 por ciento de los encuestados respondieron que no habían pedido dinero prestado y el 17,8 por ciento respondió que sí. En comparación, durante el 2019, el 81,2 por ciento de las personas indicaron que se abstuvieron de solicitar créditos, mientras el 18,8 por ciento si tuvo que hacerlo.



Otro cambio que se generó con el paso de los años es que, durante el 2019 el 72 por ciento de personas indicaron que solicitaron créditos a instituciones financieras reguladas, mientras que en el 2021 fue solo el 52,8 por ciento.



Quienes decidieron recurrir a los denominados prestamistas o ‘gota a gota’, en el 2019 el 13,9 indicó que optó por esta opción y en el 2021 este número se incrementó al 24,4 por ciento.



En cuanto a los motivos que presentaron estos Micronegocios, sí se envidenciaron cambios. Durante el 2021, el argumento fue “Miedo a las deudas o que no les gusta endeudarse” con el 42,8 por ciento, una razón diferente a la que predominó en el 2019, cuando el 41,1 por ciento de los encuestados eligió “No lo necesito”.



Actualmente, estas formas de negocio lograron evolucionar de manera importante y su duración ha dejado de ser efímera. En el 2021, el 11,1 por ciento de micronegocios lleva menos de un año de funcionamiento, el 17,4 por ciento de uno a tres años, el 11,8 por ciento lleva de tres a cinco años, el 15,6 por ciento de cinco a diez años y de diez años en adelante el 44,1 por ciento, lo que demuestra que los colombianos están apostándole a estas nuevas formas de recibir ingresos.

Así funcionan estas empresas actualmente

Entre las ciudades encuestadas, Bogotá tiene el primer lugar con más micronegocios, con un 23,5 por ciento; seguida por Medellín, con 15,2 por ciento, y en tercer lugar Barranquilla, con el 12,6 por ciento. En cuanto al personal ocupado en los micronegocios, en cada ciudad el porcentaje es similar, con Bogotá con el 26,2 por ciento, Medellín con el 14,9 por ciento y Barranquilla con el 12,4 por ciento.



A pesar del crecimiento del sector, el personal ocupado ha disminuido, teniendo en cuenta que en el 2019 se tuvo un total de 8’517.204 personas ocupadas, cifra que cayó en el 2020 y llegó a 7’567.295, aunque se recuperó levemente en el 2021, alcanzando los 7’769.303. De este total, actualmente solo 5’780.623 propietarios trabajan en sus iniciativas, mientras que 1’051.242 figuran como empleados con un pago; 391.387 son socios, y se encuentran vinculadas 546.051 personas sin remuneración.



La variación anual de los ingresos nominales de los micronegocios, según su actividad económica, también tiene enfoques variados. En un total nacional se obtuvieron 143,6 miles de millones de pesos en el 2021, cifra mayor a la que dejó el 2020 con 126,4 miles de millones.



El comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas tuvo 64,8 miles de millones de pesos en 2021 y estuvo a la cabeza de esta lista, superando a la industria manufacturera, que obtuvo 13,7 miles de millones. El alojamiento y servicios de comida, junto a la construcción lograron recolectar 13,7 miles de millones y 6,5 miles de millones respectivamente.



La operación, en cuanto a los lugares en los que se llevan a cabo las diferentes actividades económicas, tienen grandes variables y no todas están constituidas de manera formal.



De acuerdo con el Dane, el 29,03 por ciento de micronegocios operan desde su vivienda; el 19,7, puerta a puerta o tienen servicio a domicilio; el 16,2 funciona desde una fina; el 13,3 por ciento, en un local, tienda, taller, fábrica, oficina o consultorio, seguido por el 8,9 por ciento que trabaja de manera ambulante o en un sitio al descubierto, y el 2,5 por ciento restante indicó ‘otro’ como punto de funcionamiento.

Las alternativas para poner en marcha los micronegocios son evidentemente amplias y muchos colombianos indican que esta ha sido su oportunidad para adquirir nuevos ingresos o hacerle frente a la pandemia y las consecuencias que llegaron con ella.

